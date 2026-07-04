Cabo Verde có gì thú vị?

Cabo Verde (tên chính thức là CH Cabo Verde) là quốc gia châu Phi có diện tích và dân số khiêm tốn, với gần 530.000 người (năm 2025) sống trên các đảo với tổng diện tích hơn 4.000 km2. Thế nhưng, nước này sở hữu nhiều đảo mang những đặc điểm đa dạng, với 10 đảo lớn và 5 đảo nhỏ.

Dưới đây là những thông tin thú vị về đảo quốc Cabo Verde, theo trang Rustic Pathways.

Cổ động viên Cabo Verde tại quê nhà đang cổ vũ đội tuyển thi đấu vòng chung kết World Cup 2026 vào ngày 15.6 ẢNH: AP

Một hòn đảo không có người ở, hai đảo là núi lửa

Các hòn đảo của Cabo Verde có khí hậu và cảnh quan đa dạng. Đảo Sal, đảo Maio và đảo Boa Vista là những nơi khô hạn và bằng phẳng nhất, trong khi Fogo và Santiago lại sở hữu cảnh quan núi lửa kỳ ảo.

Santa Luzia, hòn đảo duy nhất không có người ở tại Cabo Verde, có thể được tiếp cận bằng cách thuê một chiếc thuyền đánh cá từ Calhau trên đảo Sao Vicente. Hòn đảo đông dân nhất là Santiago.

Có rất nhiều người Cabo Verde sinh sống ở nước ngoài, do các đợt hạn hán vào thế kỷ 20 đã khiến nhiều người phải rời bỏ quê hương và di cư đến những nơi như Mỹ, Bồ Đào Nha và các nước Nam Mỹ.

Về nhân khẩu học, người dân Cabo Verde gồm 71% là người lai (Creole), 28% người gốc Phi và 1% người gốc Âu. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Bồ Đào Nha và ngôn ngữ phụ là tiếng Creole của Cabo Verde, được gọi là Kriolu.

Tuyến phố tại thủ đô Praia, Cabo Verde hồi tháng 4 ẢNH: AFP

Trước năm 1456, Cabo Verde không có người sinh sống

Năm 1456, các nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha đã giành quyền kiểm soát quần đảo Cabo Verde. Khi đó, nơi này là một phần của Guinea Bissau trên lục địa Tây Phi, thế nhưng bản thân quần đảo Cabo Verde chỉ có thực vật và động vật sinh sống. Người Bồ Đào Nha đã sử dụng các hòn đảo này làm trạm dừng chân trong quá trình buôn bán nô lệ, từ đó thúc đẩy sự gia tăng dân số của Cabo Verde.

Cidade Velha là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận

Cidade Velha (trước đây là Ribeira Grande) trên đảo Santiago là Di sản Thế giới duy nhất được UNESCO công nhận của Cabo Verde. Đây là một thành phố cảng quan trọng, nơi những nhà thám hiểm lừng danh như Christopher Columbus, Vasco da Gama và Ferdinand Magellan từng dừng chân.

Cabo Verde có rất nhiều rùa biển

Cabo Verde là một trong ba địa điểm làm tổ hàng đầu của loài rùa quản đồng. Khi đến du lịch, khách có thể chứng kiến rùa đẻ trứng từ tháng 7 đến tháng 9. Ngoài ra, vùng biển Boa Vista còn là nơi sinh sản của cá voi lưng gù.

Quần đảo Cabo Verde cũng là nơi sinh sống của các loài độc đáo như dơi tai dài (loài động vật có vú bản địa duy nhất của quần đảo) và tắc kè khổng lồ Cabo Verde (có thể phát triển dài tới 15,5 cm).

Cabo Verde cũng là nơi có nhiều núi lửa, trong đó Pico do Fogo là đỉnh cao nhất với 2.829 mét. Ngọn núi lửa này mang đến cảnh quan ngoạn mục và là một điểm thu hút khách du lịch quan trọng. Trong khi đó, đảo Fogo có đất núi lửa đen, điều kiện lý tưởng để trồng nho và cà phê.

Morna là thể loại âm nhạc đặc trưng

Morna là một điệu nhạc khiêu vũ chậm rãi, đóng vai trò cốt lõi tại Cabo Verde. Các bài hát Morna thường kể về số phận buồn bã, tình yêu đã mất hoặc nỗi sầu muộn, sử dụng tiếng đàn guitar và violin da diết.

Thể loại âm nhạc morna, pha trộn giữa các ảnh hưởng của Bồ Đào Nha, châu Phi, Brazil và Cuba, là một dấu ấn văn hóa đặc trưng.

Đối với hầu hết người dân Cabo Verde, cố nghệ sĩ Cesária Évora là ca sĩ hát nhạc morna quốc tế được yêu mến nhất. Bà cũng thường hát các ca khúc thể loại coladeira, vốn có nhịp điệu nhanh và sôi động hơn so với morna.

Cabo Verde có mức sống cao nhất ở Tây Phi

Sau khi giành độc lập từ Bồ Đào Nha vào năm 1975, Cabo Verde đã không ngừng phát triển trong những thập niên qua. Quốc gia này có tình hình chính trị ổn định, trở thành điểm đến du lịch an toàn và thân thiện. Việc sử dụng rộng rãi đồng euro bên cạnh nội tệ escudo cũng được xem là điểm cộng.

Một thách thức đối với quốc gia này là Cabo Verde nằm trong số những khu vực khô hạn nhất thế giới, và biến đổi khí hậu đang tác động đáng kể đến nguồn nước cũng như nông nghiệp. Do đó, 90% thực phẩm tại đây phải nhập khẩu; chỉ 1/10 diện tích đất được đánh giá là phù hợp cho nông nghiệp.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tâng bóng tại sân bay Cabo Verde hồi năm 2014, khi máy bay của phái đoàn Mỹ dừng lại để tiếp nhiên liệu ẢNH: AFP



