HLV Ancelotti tuyên bố không từ chức dù Brazil thua quá đau, lý giải tại sao giao Guimaraes sút 11 m

Đây sự khởi đầu chu kỳ mới của Brazil

"Chúng ta phải tiếp tục làm việc, cải thiện và tìm ra những ý tưởng mới. Tôi tin rằng, thất bại này không phải là sự kết thúc, mà chỉ là sự khởi đầu của một chu kỳ mới", HLV Ancelotti nhấn mạnh.

HLV Ancelotti không từ chức đội tuyển Brazil Ảnh: Reuters

HLV Ancelotti đã được Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) gia hạn hợp đồng trước World Cup 2026, với thời hạn kéo dài đến năm 2030. Ông hiện là nhà cầm quân đội tuyển được trả lương cao nhất thế giới, khoảng 11,5 triệu USD/năm.

Về lý do vì sao Bruno Guimaraes được chọn sút quả 11 m ở đầu trận, thay vì là Vinicius. HLV Ancelotti giải thích: "Chúng tôi đã thống kê và người giỏi nhất sút 11 m là Raphinha (cầu thủ chỉ ngồi dự bị vì chấn thương).

Trong số các cầu thủ hiện có, người giỏi nhất là Neymar (khi đó chưa vào sân), sau đó là Igor Thiago, rồi Bruno Guimaraes, và cuối cùng là Martinelli. Theo quan điểm của chúng tôi, Bruno là người giỏi nhất trên sân vào thời điểm đó. Vinicius còn không nằm trong danh sách tốp 5 cầu thủ sút phạt đền của chúng tôi".

Nỗi buồn của Bruno Guimaraes sau cú sút 11 m không thành công khiến đội tuyển Brazil thua Na Uy Ảnh: Reuters

Đó là lý do Vinicius sau khi cầm quả bóng tưởng chừng sẽ sút quả 11 m, nhưng sau đó đã đưa lại cho Bruno Guimaraes thực hiện. Tuy nhiên, tiền vệ của CLB Newcastle đã thực hiện không thành công.

Việc bỏ lỡ cơ hội này đã báo hại đội tuyển Brazil, khiến trong hiệp hai họ để Na Uy vượt lên dẫn lại với tỷ số 2-0 với hai bàn thắng đều do chân sút Haaland ghi các phút 79 và 90. Trong những phút bù giờ, Neymar gỡ bàn an ủi cho Brazil từ chấm 11 m sau khi vào sân từ phút 67.

Cú sốc này khiến đội tuyển Brazil đã bị các đối thủ châu Âu loại ở cả 6 kỳ World Cup gần đây nhất, gồm thua Pháp tỷ số 0-1 (năm 2006); Hà Lan 1-2 (2010); 1-7 trước Đức (2014); 1-2 trước Bỉ (2018); 2-4 trên chấm phạt đền trước Croatia (2022) và nay trước Na Uy tỷ số 1-2 (2026).

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Brazil bị loại ở vòng 16 đội World Cup kể từ năm 1990.