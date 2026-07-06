Hàn Quốc bị loại sớm tại World Cup, Chủ tịch KFA chính thức từ chức: Triều đại 13 năm chấm dứt

Ngày 6.7, KFA xác nhận ông Chung Mong-kyu đã nộp đơn từ chức sau cuộc họp ban điều hành cuối cùng tại Trung tâm bóng đá Cheonan. Ban đầu, vị chủ tịch 63 tuổi dự định rời cương vị sau khi World Cup 2026 kết thúc, nhưng việc đội tuyển Hàn Quốc gây thất vọng khi không thể vượt qua vòng bảng đã khiến quyết định này được đẩy sớm hơn khoảng hai tuần.

Trong thông điệp chia tay, ông Chung Mong-kyu gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận toàn bộ trách nhiệm về những thất bại của bóng đá Hàn Quốc.

Đội tuyển Hàn Quốc có kỳ World Cup 2026 đầy thất vọng ẢNH: REUTERS

"Trong suốt nhiệm kỳ làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, tôi luôn hướng đến mục tiêu phát triển và nâng tầm bóng đá Hàn Quốc. Có lúc tôi đáp ứng được kỳ vọng, nhưng cũng có lúc gây ra những thất vọng sâu sắc. Mọi vinh quang đều thuộc về các cầu thủ và người hâm mộ, còn mọi thiếu sót và sai lầm hoàn toàn là trách nhiệm của tôi", ông viết.

Ông cũng khẳng định sẽ trở lại với tư cách một người hâm mộ bình thường để tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển quốc gia, đồng thời bày tỏ niềm tin bóng đá Hàn Quốc sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Từ cú sốc Hàn Quốc bị loại ở World Cup đến quyết định từ chức

Đội tuyển Hàn Quốc bước vào World Cup 2026 với nhiều kỳ vọng nhưng chỉ thắng 1 và thua 2 trận ở vòng bảng, không thể giành quyền đi tiếp. Kết quả này lập tức kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội nhằm vào HLV Hong Myung-bo cũng như ban lãnh đạo KFA.

HLV Hong Myung-bo là người đầu tiên rời ghế. Ít ngày sau, Chủ tịch Chung Mong-kyu cũng quyết định khép lại nhiệm kỳ kéo dài 13 năm 5 tháng, sau bốn nhiệm kỳ liên tiếp kể từ khi nhậm chức vào tháng 1.2013.

Theo KFA, một Phó chủ tịch sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch lâm thời sau khi được Ủy ban Olympic Hàn Quốc phê chuẩn, trong khi liên đoàn chuẩn bị cho cuộc bầu cử người kế nhiệm.

Tuy nhiên, quá trình này được dự báo sẽ không hề đơn giản khi Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy cải cách mạnh mẽ hệ thống bầu cử của KFA, hướng tới mô hình bầu cử trực tiếp với quy mô cử tri lớn hơn thay cho cơ chế đại cử tri hiện nay.

HLV Hong Myung-bo cũng đã từ chức sau khi đội tuyển Hàn Quốc bị loại ẢNH: REUTERS

Nhiệm kỳ của ông Chung Mong-kyu ghi nhận không ít dấu ấn. Dưới thời ông, Hàn Quốc đăng cai FIFA U.20 World Cup 2017, giành ngôi á quân FIFA U.20 World Cup 2019, lọt vào vòng 16 đội World Cup 2022 tại Qatar và giành ba HCV bóng đá nam liên tiếp ở ASIAD các năm 2014, 2018 và 2022. Dự án Trung tâm bóng đá quốc gia tại Cheonan cũng được hoàn thành trong giai đoạn ông lãnh đạo.

Dù vậy, ông Chung Mong-kyu cũng liên tục đối mặt với nhiều tranh cãi liên quan đến công tác điều hành KFA. Bộ VH-TT-DL Hàn Quốc từng tiến hành kiểm toán, chỉ ra hàng loạt vấn đề về quy trình bổ nhiệm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, quản lý tài chính, xây dựng Trung tâm bóng đá quốc gia và nhiều hoạt động của liên đoàn.

Tháng 4 vừa qua, tòa án Hàn Quốc cũng bác đơn của KFA trong vụ kiện liên quan đến các biện pháp kỷ luật mà Bộ VH-TT-DL áp đặt đối với ban lãnh đạo liên đoàn. Phán quyết này càng khiến áp lực dành cho ông Chung Mong-kyu gia tăng.

Thông báo từ chức của Chủ tịch Chung Mong-kyu nhanh chóng trở thành chủ đề nóng tại Hàn Quốc. Truyền thông xứ kim chi nhận định quyết định từ chức sớm là nỗ lực nhằm ổn định tình hình sau khi những chỉ trích nhắm vào KFA leo thang thành một vấn đề xã hội.

Trong khi đó, trên các nền tảng mạng xã hội của KFA, nhiều CĐV vẫn tiếp tục để lại những bình luận gay gắt, cho rằng việc từ chức của Chủ tịch Chung Mong-kyu mới chỉ là bước khởi đầu và bóng đá Hàn Quốc cần một cuộc cải tổ toàn diện về bộ máy quản lý để lấy lại niềm tin sau kỳ World Cup đáng quên.