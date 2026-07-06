Quansah dính thẻ đỏ, dàn dự bị đội tuyển Anh xô xát dữ dội với Mexico: Hình ảnh không thấy trên tivi

Theo mô tả của The Sun, tình huống bắt nguồn từ pha vào bóng quyết liệt của Quansah ở phút 54. Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ đội tuyển Anh và băng ghế dự bị của Mexico phản ứng dữ dội. Không khí nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi các thành viên hai đội cùng đứng bật dậy, lao về phía nhau và xô xát. Dù vậy, các hình ảnh này đã không xuất hiện trên truyền hình trực tiếp.

Theo báo Anh, 2 đội đã xảy ra tranh cãi và xô xát trong trận đấu ẢNH: REUTERS

Cầu thủ chấn thương của đội tuyển Anh cũng tham gia

Bình luận trực tiếp trên BBC, cựu danh thủ Alan Shearer mô tả khung cảnh đầy hỗn loạn: "Họ đang đánh nhau, họ tung ra những cú đấm, họ làm đủ mọi thứ". Theo ông, dàn cầu thủ dự bị Mexico cho rằng pha phạm lỗi của Quansah là quá nguy hiểm, trong khi phía đội tuyển Anh lập tức đáp trả, tạo nên màn đối đầu căng thẳng ngay sát đường biên.

Một trong những hình ảnh gây chú ý nhất là Reece James. Dù không đăng ký thi đấu vì chấn thương, hậu vệ của Chelsea vẫn rời khu vực kỹ thuật để tham gia cuộc cãi vã và có màn khẩu chiến nảy lửa với thủ môn kỳ cựu Guillermo Ochoa bên phía Mexico. Các thành viên ban huấn luyện sau đó phải can thiệp để tách cả hai.

Shearer cũng nhận định Quansah có ý định tranh bóng nhưng pha vào bóng của trung vệ này quá nguy hiểm. Theo cựu đội trưởng Newcastle, việc Quansah đưa chân phải lên quá cao khiến chiếc thẻ đỏ là quyết định khó có thể tranh cãi.

Bellingham và Kane: Khi ngôi sao lớn cứu đội tuyển Anh qua ‘giông bão’ ở Mexico

Sau tình huống hỗn loạn, trận đấu vẫn tiếp tục với hàng loạt diễn biến kịch tính. Harry Kane ghi bàn từ chấm phạt đền giúp đội tuyển Anh nới cách biệt sau khi Anthony Gordon bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, đội trưởng "Tam sư" sau đó lại mắc lỗi dẫn đến quả phạt đền cho Mexico sau khi VAR vào cuộc và Raul Jimenez không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số.

Chơi hơn một người trong phần lớn thời gian, Mexico liên tục gây sức ép lên đội tuyển Anh. Dù vậy, đội quân của HLV Thomas Tuchel vẫn kiên cường bảo vệ thành quả để giành chiến thắng 3-2, qua đó tiến vào tứ kết gặp Na Uy của Erling Haaland.

Đội tuyển Anh vẫn thể hiện bản lĩnh dù thi đấu thiếu người, giành vé vào tứ kết ẢNH: REUTERS

Sau trận, HLV Tuchel không giấu được sự bức xúc với công tác điều hành. Nhà cầm quân người Đức cho rằng trọng tài chính lẫn tổ VAR đã có nhiều quyết định thiếu thuyết phục.

"Trọng tài không đủ tốt. Các trợ lý cũng không đủ tốt. Đó là vấn đề cốt lõi", HLV Tuchel phát biểu.

Bất chấp những tranh cãi và màn xô xát bên ngoài sân, đội tuyển Anh vẫn hoàn thành mục tiêu giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Quansah cùng tình trạng chấn thương của nhiều ngôi sao sẽ khiến "Tam sư" đối mặt không ít áp lực trước cuộc đại chiến với Na Uy.