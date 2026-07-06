Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha: Nghẹt thở, Ronaldo rất có duyên

Nhận định, dự đoán tỷ số trận Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Gần nhất, hai đội bóng này đã gặp nhau trong trận chung kết UEFA Nations League 2025, khi đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng trên chấm luân lưu sau cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính kết thúc với tỷ số hòa 2-2 (sau 120 phút). Một kịch bản bùng nổ tương tự chắc chắn sẽ làm mãn nhãn người hâm mộ lúc này, khi nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha đang cho thấy dấu hiệu tìm lại phong độ cao nhất của mình ngay khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp (knock-out). Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente hầu như không tốn chút mồ hôi nào để vượt qua đội tuyển Áo với cách biệt 3 bàn không gỡ.

Trong quá khứ, các nhà vô địch World Cup hiếm khi có hành trình thuận lợi ngay từ giai đoạn đầu. Sự tiến bộ rõ rệt của Tây Ban Nha qua từng trận đấu là một lời cảnh báo đáng ngại cho người láng giềng Bồ Đào Nha - đội bóng vừa chật vật giữ lại hy vọng đi tiếp khi ngược dòng đánh bại Croatia. Thầy trò HLV Roberto Martinez vẫn chưa có màn thể hiện tương xứng với vị thế ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Ronaldo được kỳ vọng sẽ thể hiện cái duyên ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Cristiano Ronaldo chắc chắn đang rất khao khát chiếc cúp vàng thế giới ở giai đoạn cuối sự nghiệp, nhưng đội tuyển Bồ Đào Nha phải đối mặt với một thử thách cực đại ở vòng loại trực tiếp thứ hai. Tây Ban Nha hiện tại không còn quá bùng nổ hay mang tính hủy diệt như khi họ lên ngôi vô địch EURO 2024, nhưng đội bóng này vẫn vận hành rất trơn tru với nền tảng là sự gắn kết giữa các cầu thủ. Trong khi đó, Bồ Đào Nha với dàn nhân sự tài năng ở tuyến tiền vệ, nhưng lối chơi chưa đáp ứng được kỳ vọng.

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- Ronaldo có duyên ghi bàn: CR7 đã nhiều lần xé lưới Tây Ban Nha. Đáng nhớ nhất là ở vòng bảng World Cup 2018, chân sút sinh năm 1985 đã ghi hat-trick siêu đẳng, trong trận đấu mà 2 đội hòa nhau 3-3. Tại chung kết UEFA Nations League 2025, Ronaldo cũng ghi bàn gỡ hòa 2-2, trước khi cùng Bồ Đào Nha thắng Tây Ban Nha trên chấm luân lưu.

Trận Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha diễn ra lúc 2 giờ ngày 7.7, theo giờ Việt Nam ẢNH:

- Oyarzabal sở hữu phong độ cao: Tây Ban Nha đã cho thấy sự cải thiện ở vị trí trung phong so với EURO 2024, khi Mikel Oyarzabal ghi bàn một cách đều đặn. Oyarzabal đã bỏ túi 4 pha lập công tại giải đấu năm nay. Anh đã ghi tới 17 bàn thắng trong 16 lần đá chính gần nhất cho đội tuyển quốc gia. Lịch sử đối đầu: Hai đội bóng thuộc bán đảo Iberia đã chạm trán nhau 43 lần kể từ lần đầu tiên vào năm 1921. Trong đó, Bồ Đào Nha mới chỉ thắng vỏn vẹn 7 lần. Chiến thắng trên loạt sút luân lưu mùa hè năm 2025 chính là lần đầu tiên đội bóng áo bã trầu đánh bại Tây Ban Nha kể từ năm 2010.

- Hàng phòng ngự của Tây Ban Nha: Tây Ban Nha vẫn chưa để thủng lưới bàn nào trên đất Bắc Mỹ, khi thủ thành Unai Simon vừa phá kỷ lục 36 năm của Walter Zenga về số phút giữ sạch lưới liên tiếp lâu nhất (519 phút) tại World Cup. Hàng công chất lượng của Bồ Đào Nha chắc chắn là thử thách xứng tầm với hệ thống phòng ngự của Tây Ban Nha, hơn bất kỳ đối thủ nào trước đây.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 1-1 Tây Ban Nha

Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn. Dù vậy, với tính chất của một trận derby, màn so tài này hứa hẹn sẽ hấp dẫn và khó đoán. Hai đội dễ hòa nhau trong thời gian thi đấu chính thức và kéo nhau vào hiệp phụ.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs. Tây Ban Nha

- Bồ Đào Nha: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Joao Neves, Vitinha; Conceicao, Fernandes, Leao; Ronaldo.

- Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.