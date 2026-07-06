Những người hùng Cabo Verde được chào đón vô cùng nồng hậu tại quê nhà, thủ môn Vozinha ‘đắt show’

Hành trình World Cup 2026 đã khép lại, nhưng khi các cầu thủ Cabo Verde trở về Praia hôm 5.7 (theo giờ địa phương), những gì chờ đợi họ không phải là cảm giác của một đội bóng thất bại.

Theo Reuters, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ ra đường chào đón đội tuyển quốc gia sau hành trình lịch sử tại World Cup. Các cầu thủ di chuyển trên xe mui trần giữa biển người, âm nhạc và những màn nhảy múa. Cuộc trở về càng đặc biệt khi diễn ra đúng ngày Quốc khánh Cabo Verde.

Trên đường phố xuất hiện tấm biểu ngữ lớn với dòng chữ "Obrigado! Cabo Verde" - "Cảm ơn, Cabo Verde".

Hàng nghìn người hâm mộ đổ ra đường phố Praia chào đón đội tuyển Cabo Verde trở về sau hành trình lịch sử tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Thất bại 2-3 trước Argentina không làm giảm niềm tự hào dành cho đội tuyển Cabo Verde ẢNH: REUTERS

Biển người chào đón đội tuyển Cabo Verde, Vozinha bước ra World Cup với vị thế mới

Không có cảm giác của một đội bóng vừa bị loại. Cabo Verde được chào đón như những người hùng sau lần đầu tiên góp mặt tại World Cup ẢNH: REUTERS

Đó là lời cảm ơn dành cho một đội bóng đã đến World Cup với vị thế của kẻ ngoài cuộc, nhưng rời giải sau khi buộc cả thế giới phải nhớ tên mình. Cabo Verde là quốc đảo gồm 10 hòn đảo núi lửa ngoài khơi Tây Phi, với dân số khoảng 500.000 người. Trước World Cup 2026, đội bóng này đứng thứ 67 thế giới và chưa từng góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Không vô địch, nhưng trở thành đội bóng được yêu mến trên toàn thế giới

Theo Reuters, Cabo Verde chỉ bắt đầu thi đấu vòng loại World Cup từ đầu thế kỷ này. Nhưng ngay trong lần đầu dự VCK, họ cầm hòa đội tuyển Tây Ban Nha 0-0, tiếp tục hòa đội tuyển Uruguay và giành quyền vào vòng knock-out, trở thành quốc gia ít dân nhất từng làm được điều này.

Đó không còn là câu chuyện về may mắn trong 1 trận đấu. Để đứng vững trước nhiều đối thủ mạnh, Cabo Verde cần một hệ thống chặt chẽ, tập thể bền bỉ và niềm tin đủ lớn để không tự xem mình là đội bóng nhỏ.

Người hâm mộ dành sự chào đón đặc biệt cho những cầu thủ đã buộc cả thế giới bóng đá phải nhớ đến Cabo Verde ẢNH: REUTERS

Từ một đội bóng ít được chú ý trước giải, Cabo Verde trở về quê nhà trong sự tung hô của hàng nghìn người hâm mộ ẢNH: REUTERS

Thủ thành Vozinha phát biểu trước biển người hâm mộ ẢNH: REUTERS

Hành trình của Cabo Verde dừng lại ngày 3.7 sau thất bại 2-3 trước đương kim vô địch Argentina ở vòng 32 đội. Theo Reuters, họ buộc đối thủ phải chiến đấu đến cùng và khép lại màn ra mắt World Cup mà không thua trận nào trong thời gian thi đấu chính thức.

Thành công ấy không chỉ là một "câu chuyện cổ tích", mà còn là kết quả của dự án dài hạn dưới thời HLV Bubista. Ông tìm kiếm các cầu thủ có nguồn gốc Cabo Verde trên khắp thế giới, đưa họ về đội tuyển quốc gia và xây dựng một tập thể có sức chiến đấu cao, lối chơi rõ ràng.

Với quốc gia chỉ khoảng 500.000 dân, chiến lược kết nối cộng đồng kiều dân giúp Cabo Verde mở rộng nguồn lực và tạo dựng bản sắc chung. World Cup 2026 cho thấy dự án ấy đã đi xa hơn nhiều dự đoán.

Vozinha - từ người gác đền 40 tuổi đến hiện tượng toàn cầu

Nếu cần chọn một gương mặt đại diện cho hành trình ấy, khó có ai phù hợp hơn Vozinha. Ở tuổi 40, thủ môn đội tuyển Cabo Verde bước vào World Cup mà không mang vị thế ngôi sao, nhưng nhanh chóng gây tiếng vang sau những màn trình diễn trước Tây Ban Nha và Argentina.

Đặc biệt, câu chuyện của Vozinha sau World Cup đã vượt khỏi khung thành. Theo MarketWatch, lượng người theo dõi Instagram của anh tăng mạnh chỉ trong vài tuần, trong khi giá trị truyền thông thương hiệu được đánh giá lên tới hàng chục triệu USD. Thủ môn 40 tuổi cũng bắt đầu đăng nội dung tài trợ khi sức hút thương mại tăng cao. Truyền thông quốc tế đưa tin có thể anh sắp ký hợp đồng thương mại "khủng" với thương hiệu lớn ngành thể thao là Nike.

Trang Instagram của thủ thành Vozinha tăng từ vài chục ngàn lên vài chục triệu người theo dõi chỉ sau chưa đầy 1 tháng ẢNH: REUTERS

Trước giải, Vozinha là thủ môn kỳ cựu của một nền bóng đá nhỏ. Sau giải, anh trở thành hiện tượng mạng xã hội và mở ra những cơ hội thương mại mới. World Cup không chỉ giúp anh được biết đến qua những pha cứu thua, mà còn biến câu chuyện sự nghiệp của anh thành một tài sản truyền thông.

Cabo Verde không vô địch World Cup và dừng bước ở vòng knock-out đầu tiên. Nhưng nếu chỉ nhìn vào kết quả, sẽ khó thấy hết ý nghĩa của hành trình này.

Từ người gác đền kỳ cựu, Vozinha trở thành hiện tượng toàn cầu và gương mặt có sức hút thương mại sau giải đấu ẢNH: REUTERS

Vozinha là cá nhân nổi bật nhất trong hành trình của đội tuyển Cabo Verde ở VCK World Cup đầu tiên họ tham dự ẢNH: REUTERS

Trước giải, Cabo Verde còn xa lạ với phần đông khán giả thế giới. Sau giải, họ có những trận đấu được nhắc lại, những cầu thủ được nhận diện và một thủ môn trở thành hiện tượng toàn cầu. Với quốc đảo chỉ khoảng 500.000 dân, tác động ấy có thể kéo dài sau World Cup. Thế hệ trẻ giờ đây có những hình mẫu của chính đất nước mình, còn các cầu thủ Cabo Verde có thêm lý do để tự hào khi khoác áo đội tuyển quốc gia.