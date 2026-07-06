Theo The Guardian, trước trận gặp đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng 16 đội, Ronaldo nói: "Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Nếu Chúa cho phép, hy vọng ngày mai không phải trận đấu cuối cùng".

Ở tuổi 41, mỗi trận đấu giờ đều có thể là lần cuối. World Cup vẫn là danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu, nhưng Ronaldo khẳng định: "Tôi không thiếu điều gì cả. Chúa đã rất hào phóng với tôi. Tôi sẽ không trở thành một Cristiano vĩ đại hơn hay kém hơn chỉ vì có vô địch World Cup hay không".

23 năm giữa những lời phán xét

Từ lần đầu khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha năm 2003, Ronaldo gần như luôn ở trung tâm tranh luận. Khi chiến thắng, anh được tung hô. Khi thất bại, anh bị soi xét. Ở tuổi 41, mỗi lần đá chính hay im tiếng vẫn kéo theo câu hỏi về vai trò.

Ronaldo xác nhận đây là kỳ World Cup cuối: 23 năm chống lại mọi lời phán xét

"Họ đã cố giết chết tôi suốt 23 năm", Ronaldo nói. Dù vậy, anh vẫn nhắc rằng mình đã ghi 3 bàn tại World Cup 2026: "Tôi chơi cũng không quá tệ, đúng không?".

Sau hơn 2 thập niên liên tục phải chứng minh, Ronaldo giờ nói về hồi kết với sự thanh thản hiếm thấy. "Bất kể điều gì xảy ra ngày mai, tôi sẽ ra đi với lương tâm thanh thản. Không phải 100% mà là 1.000%, bởi tôi đã trao mọi thứ cho bóng đá".

World Cup có thể vẫn khước từ Ronaldo, nhưng sau 232 trận và 146 bàn thắng, câu chuyện của anh không còn chỉ nằm ở chiếc cúp còn thiếu. Câu hỏi bây giờ là siêu sao 41 tuổi có thể trì hoãn lời chia tay thêm bao lâu.

"Hy vọng ngày mai không phải ngày cuối cùng", Ronaldo nói. Rồi anh mỉm cười: "Sau đó, các bạn có thể tiếp tục giết tôi thêm một chút nữa".