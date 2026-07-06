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Brazil thua vì quên một điều: Haaland không cần nhiều cơ hội
Video World Cup 2026

Brazil thua vì quên một điều: Haaland không cần nhiều cơ hội

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Erling Haaland ghi cú đúp trong những phút cuối, giúp đội tuyển Na Uy thắng Brazil 2-1 và lần đầu vào tứ kết World Cup. Sau chiến thắng lịch sử, chân sút 26 tuổi tuyên bố muốn thay đổi tương lai bóng đá Na Uy.

Rạng sáng 6.7, đội tuyển Brazil bước vào vòng 16 đội World Cup 2026 với vị thế được đánh giá cao hơn. Họ có cơ hội, kiểm soát Haaland trong phần lớn thời gian và thậm chí được hưởng phạt đền. Nhưng sau cùng, đội bóng 5 lần vô địch thế giới vẫn phải rời giải.

Theo The Guardian, bước ngoặt đến sau giờ nghỉ khi HLV Stale Solbakken tung Andreas Schjelderup và Oscar Bobb vào sân. Na Uy chơi trực diện hơn và đưa Haaland trở lại khu vực nguy hiểm nhất.

Brazil thua vì quên một điều: Haaland không cần nhiều cơ hội

Phút 79, Haaland đánh đầu từ đường kiến tạo của Schjelderup để mở tỷ số. Đến phút 90, anh dứt điểm chân trái quyết đoán, giúp Na Uy thắng 2-1 và lần đầu vào tứ kết World Cup. Haaland cũng nâng thành tích lên 7 bàn tại giải.

"Bàn đầu tiên là một pha đánh đầu tuyệt vời sau đường chuyền rất đẹp. Còn bàn thứ hai, tôi gần như nghĩ đó là món quà từ Chúa. Có lẽ đó chính là định mệnh", Haaland nói.

Brazil có quyền tiếc nuối khi Bruno Guimaraes không thể thắng thủ môn Orjan Haskjold Nyland trên chấm phạt đền. Trước một tiền đạo như Haaland, bỏ lỡ cơ hội vượt lên đồng nghĩa tự đặt mình vào thế nguy hiểm. Anh có thể mờ nhạt phần lớn trận đấu, nhưng chỉ cần vài khoảnh khắc để định đoạt tất cả.

Sau chiến thắng, Haaland hướng đến mục tiêu lớn hơn: "Tôi đang cố gắng làm mọi thứ có thể để thay đổi bóng đá Na Uy".

Ở chiều ngược lại, Neymar ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút bù giờ thứ 9 của hiệp 2 nhưng đã quá muộn. Anh rời sân trong nước mắt, còn Haaland bước tiếp với 7 bàn thắng và tấm vé tứ kết lịch sử. Brazil có lịch sử. Na Uy có Haaland. Và trong trận đấu này, chỉ vài khoảnh khắc của tiền đạo số 9 là đủ tạo nên khác biệt.

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