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Từ thợ mỏ Anh đến World Cup 2026: Hành trình hơn 200 năm của trái bóng ở Mexico
Video World Cup 2026

Từ thợ mỏ Anh đến World Cup 2026: Hành trình hơn 200 năm của trái bóng ở Mexico

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Khi đội tuyển Anh trở lại Mexico ở vòng knock-out World Cup 2026, thị trấn khai mỏ Real del Monte gợi lại mối liên hệ hơn 200 năm giữa 2 quốc gia, từ bánh pasty đến bóng đá.

Hơn 200 năm trước, các thợ mỏ Anh đến đây làm việc, mang theo bánh Cornish pasty và bóng đá. Theo thời gian, cả 2 trở thành một phần của đời sống địa phương.

Tại tiệm Pastes El Portal, ông Ciro Peralto Urbano vẫn gìn giữ cách làm bánh pasty truyền thống. “Việc giữ gìn truyền thống bánh pasty mà người Anh mang đến từ nhiều năm trước là điều rất quan trọng”, ông nói.

Theo ông Urbano, mối liên hệ giữa Real del Monte và bóng đá cũng bắt nguồn từ những người Anh đến Hidalgo năm 1824. Các trận đấu ban đầu diễn ra tự phát, trước khi môn thể thao này dần được tổ chức bài bản hơn.

Từ thợ mỏ Anh đến World Cup 2026: Hành trình hơn 200 năm của trái bóng ở Mexico

Nhà sử học địa phương Wilfrido Soto Jarillo cho biết: “Đó là di sản tuyệt vời mà họ để lại cho chúng tôi: ẩm thực và cả thể thao. Bóng đá bắt đầu được chơi ở đây như một trận đấu không chính thức”.

Hơn 2 thế kỷ sau, dấu vết ấy vẫn hiện diện từ Real del Monte đến thành phố Pachuca gần đó. Người dân tiếp tục gìn giữ bánh pasty, trong khi bóng đá trở thành một phần quan trọng của bản sắc địa phương.

Sự trở lại của đội tuyển Anh tại World Cup 2026 vì thế gợi lại một mối liên hệ đặc biệt. Từ những thợ mỏ đến Hidalgo năm 1824, trái bóng đã đi một hành trình dài từ các trận đấu tự phát đến sân khấu World Cup.

Tại Real del Monte, câu chuyện hơn 200 năm ấy vẫn được kể qua những điều gần gũi nhất: một mẻ bánh pasty vừa ra lò và những sân bóng luôn có người trẻ tập luyện.

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