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Thua Ma Rốc 0-3 vẫn tuyên bố hay hơn, HLV Canada bị đối thủ mỉa mai
Video World Cup 2026

Thua Ma Rốc 0-3 vẫn tuyên bố hay hơn, HLV Canada bị đối thủ mỉa mai

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Thất bại 0-3 trước Ma Rốc không khiến HLV Jesse Marsch thay đổi quan điểm rằng Canada mới là đội chơi hay hơn. Tuyên bố này lập tức bị HLV Mohamed Ouahbi đáp trả đầy châm biếm.

Đội tuyển Canada rời World Cup 2026 sau thất bại 0-3 trước Ma Rốc ở vòng 16 đội rạng sáng 5.7. Nhưng sau trận, HLV Jesse Marsch vẫn khẳng định đội bóng của ông chơi hay hơn.

“Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Chúng tôi là đội có nhiều khả năng thắng hơn. Xét tổng thể, chúng tôi chơi hay hơn họ”, HLV Marsch nói.

HLV Ma Rốc Mohamed Ouahbi lập tức đáp trả: “Phải khá gan mới nói như vậy khi thua 0-3”.

Thua Ma Rốc 0-3 vẫn tuyên bố hay hơn, HLV Canada bị đối thủ mỉa mai

Tuyên bố của HLV Marsch không hoàn toàn thiếu cơ sở. Theo ESPN, Canada chơi ấn tượng trong hiệp 1. Ma Rốc dù kiểm soát bóng 65% nhưng chỉ có 1 cú sút, xG 0,02 và 11 đường chuyền ở 1/3 cuối sân, so với 38 của Canada. The Guardian cho biết Ma Rốc chỉ chạm bóng 1 lần trong vòng cấm đối phương ở hiệp đấu này.

Nhưng sau giờ nghỉ, cục diện thay đổi. Azzedine Ounahi mở tỷ số ở phút 50, trước khi Ma Rốc ghi thêm 2 bàn để thắng 3-0.

Khác biệt nằm ở những khoảnh khắc quyết định. Canada pressing tốt và từng khiến đối thủ lúng túng, nhưng Ma Rốc biết cách đứng vững khi gặp khó rồi trừng phạt sai lầm.

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