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Vì sao cầu thủ sút quá nhanh sau tiếng còi dễ hỏng luân lưu?
Video World Cup 2026

Vì sao cầu thủ sút quá nhanh sau tiếng còi dễ hỏng luân lưu?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Tiếng còi vừa vang lên, cầu thủ lập tức chạy đà. Tưởng là quyết đoán, nhưng chuyên gia Geir Jordet cho rằng đó có thể là dấu hiệu người sút bị cảm xúc chi phối. Tại World Cup 2026, chấm 11 m không còn đơn thuần là trò may rủi.

Ở World Cup, chỉ 1 cú sút luân lưu có thể biến cầu thủ thành người hùng hoặc để lại ký ức ám ảnh suốt nhiều năm. Theo ông Geir Jordet, giáo sư tại Trường Khoa học Thể thao Na Uy và tác giả cuốn Pressure, cuộc đấu tâm lý có thể bắt đầu trước cả khi bóng rời chân.

Theo ông Jordet, biểu cảm khuôn mặt có thể hé lộ mức độ lo âu. Đặc biệt, những cầu thủ phản ứng quá nhanh sau tiếng còi trọng tài chưa chắc đang thể hiện sự quyết đoán.

"Điều này có thể cho thấy sự tập trung của họ chủ yếu hướng vào cảm xúc của chính mình, thay vì nhiệm vụ trước mắt", ông Jordet phân tích.

Vì sao cầu thủ sút quá nhanh sau tiếng còi dễ hỏng luân lưu?

Theo cách lý giải này, cầu thủ có thể muốn thực hiện cú sút thật nhanh để thoát khỏi tình huống căng thẳng. Khoảng cách vẫn là 11 m, nhưng khi 1 cú đá quyết định số phận cả đội, nhiệm vụ quen thuộc trở thành thử thách tâm lý khổng lồ.

Trong khi đó, thủ môn ngày càng chuẩn bị kỹ hơn. Theo ông Jordet, họ đang sử dụng phân tích và dữ liệu tốt hơn trước, từ thói quen chọn góc đến cách chạy đà của người sút.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Đức và đội tuyển Hà Lan đã dừng bước ở vòng 32 đội sau thất bại trên chấm luân lưu trước đội tuyển Paraguay và đội tuyển Ma Rốc. Những kết quả ấy tiếp tục cho thấy luân lưu ngày càng khó được xem đơn thuần là "xổ số".

Phần khắc nghiệt nhất nằm ở sức ép lên cầu thủ. Ông Jordet cảnh báo chỉ 1 cú sút hỏng có thể định hình cách người ta nhớ về sự nghiệp của một cầu thủ trẻ, tạo ra "sang chấn cảm xúc tiêu cực rất lớn".

Vì sao cầu thủ sút quá nhanh sau tiếng còi dễ hỏng luân lưu? - Ảnh 1.

Một số trận đấu ở vòng 32 đội World Cup 2026 đã phải phân định trên chấm 11 m

ẢNH: REUTERS

Trong cuốn Pressure, ông Jordet thu thập video của 718 cú sút luân lưu tại World Cup, EURO và Champions League từ năm 1970 đến 2023 để nghiên cứu hành vi và áp lực.

Tại World Cup 2026, loạt luân lưu ngày càng trở thành cuộc đấu của tâm lý, dữ liệu và sự chuẩn bị. Người sút không chỉ đối mặt thủ môn, mà còn phải chiến đấu với chính áp lực bên trong mình.

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