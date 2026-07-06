Một bàn thắng ở World Cup có thể được quyết định bởi 1 cú chạm rất nhẹ, thậm chí mắt thường khó nhận ra. Phía sau quyết định công nhận hay từ chối bàn thắng giờ đây không chỉ có trọng tài, mà còn là cả một hệ thống dữ liệu và công nghệ.

Theo FIFA, công nghệ bóng kết nối giúp xác định chính xác thời điểm cầu thủ chạm bóng, qua đó hỗ trợ hệ thống việt vị bán tự động. Dữ liệu theo dõi cũng được sử dụng để xác định vị trí cầu thủ trong những tình huống nhạy cảm.

Theo tạp chí WIRED, công nghệ tại World Cup 2026 kết hợp camera, cảm biến và các mô hình kỹ thuật số. Thay vì chỉ dựa vào góc quay truyền hình, hệ thống có thể tái dựng vị trí cầu thủ và diễn biến tình huống dưới dạng dữ liệu.

World Cup 2026: Những người đứng sau ‘cỗ máy dữ liệu’ của phòng VAR

Theo TechRadar, dẫn thông tin từ Lenovo - đối tác công nghệ chính thức của FIFA - World Cup 2026 có gần 17.000 thiết bị công nghệ và hơn 350 kỹ sư được triển khai tại các sân đấu cùng trung tâm chỉ huy công nghệ ở Miami.

Con số này không có nghĩa toàn bộ kỹ sư đều phục vụ VAR, nhưng cho thấy quy mô hạ tầng kỹ thuật phía sau giải đấu. Trong hệ sinh thái ấy, tổ VAR vẫn đưa ra quyết định trọng tài, còn phía sau là các lớp công nghệ hỗ trợ từ video, dữ liệu theo dõi đến cảm biến bóng và hệ thống việt vị bán tự động.

Công nghệ giờ đây không chỉ giúp xem lại những gì con người đã thấy, mà còn có thể cung cấp tín hiệu về những tiếp xúc rất nhỏ. Khi 1 cú chạm nhẹ có thể thay đổi số phận trận đấu, những người vận hành “cỗ máy dữ liệu” phía sau VAR đang trở thành một mắt xích ngày càng quan trọng của World Cup hiện đại.