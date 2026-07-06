Trong bài bình luận trên The Guardian, HLV trưởng đội tuyển nữ Mỹ Emma Hayes cho rằng bóng đá sẽ ngày càng chứng kiến nhiều chân sút đẳng cấp thi đấu đến tuổi 40. Theo bà, tốc độ vẫn quan trọng, nhưng với những cầu thủ hàng đầu, khác biệt ngày càng nằm ở khả năng chọn vị trí, bản năng và thời điểm xuất hiện.

Messi là ví dụ rõ nhất. Theo HLV Hayes, đội trưởng Argentina không chỉ ghi bàn mà còn tiến hóa thành cầu thủ sáng tạo, biết thu hút áp lực và mở khoảng trống cho đồng đội. Anh có thể chạy ít, nhưng thường di chuyển ngược dòng chảy trận đấu và xuất hiện đúng thời điểm.

HLV Hayes lấy quả đá phạt của Messi trước Jordan làm ví dụ. Theo bà, Messi dùng ánh mắt để tác động đến phán đoán của thủ môn và nghĩ trước đối thủ 1 bước. Ở tuổi 39, anh không cần chạy nhiều nhất để tạo ảnh hưởng lớn nhất.

Ronaldo ở tuổi 41 vẫn nguy hiểm nhờ khả năng dứt điểm và không chiến, trong khi Modric tiếp tục duy trì ảnh hưởng bằng kinh nghiệm và khả năng điều tiết trận đấu.

Vì sao Messi, Ronaldo và Modric vẫn tỏa sáng ở World Cup khi đã chạm ngưỡng 40 tuổi?

Theo HLV Hayes, một lý do quan trọng khác nằm ở cách các ngôi sao hiện đại chăm sóc cơ thể. Chế độ ăn uống, hồi phục, tập luyện và lối sống được kiểm soát chặt chẽ giúp họ kéo dài sự nghiệp. Bà cũng nhắc đến Robert Lewandowski, Harry Kane và Erling Haaland như những ví dụ về tính chuyên nghiệp trong việc duy trì thể trạng.

World Cup 2026 đặt ra câu hỏi mới về giới hạn tuổi tác. Một cầu thủ 40 tuổi không còn cơ thể của tuổi 25, nhưng những ngôi sao lớn có thể bù lại bằng khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và thích nghi với vai trò mới.

Messi không cần chạy nhiều nhất để tạo ảnh hưởng lớn nhất. Ronaldo không cần tham gia mọi pha bóng để vẫn là mối đe dọa trong vòng cấm. Modric cũng cho thấy kinh nghiệm có thể giúp một cầu thủ kéo dài tuổi đỉnh cao.

Khi phương pháp hồi phục, tập luyện và chăm sóc cơ thể tiếp tục phát triển, tuổi 40 có thể không còn là cột mốc buộc một ngôi sao phải rời sân khấu lớn.