Sau thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 vào rạng sáng 6.7 (theo giờ Việt Nam), Neymar úp mở việc khép lại sự nghiệp trong màu áo đội tuyển Brazil, khi Selecao tiếp tục lỡ hẹn với chức vô địch thế giới.

Brazil bị loại sốc, Neymar nghẹn ngào: 'Tôi bắt đầu ở đây và cũng kết thúc tại đây'

Tiền đạo 34 tuổi ghi bàn duy nhất cho Brazil từ chấm phạt đền ở phút bù giờ, nhưng chừng đó không đủ để giúp đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới tránh khỏi cú sốc bị loại. Sau trận đấu, trong cuộc trò chuyện ngắn với bình luận viên Bruno Formiga của kênh truyền hình ge tv của Brazil, Neymar đã có những chia sẻ đầy cảm xúc:

"Tôi đã cố gắng, tôi đã cố gắng... Giờ thì mọi chuyện kết thúc rồi! Tôi bắt đầu ở đây và cũng kết thúc tại đây".

Neymar bật khóc khi Brazil bị loại khỏi World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Neymar nhắc đến sân vận động tại bang New Jersey (Mỹ) - nơi anh có trận ra mắt đội tuyển Brazil trong trận giao hữu gặp Mỹ vào năm 2010. Cầu thủ 34 tuổi này đã bật khóc sau trận đấu. Đây cũng là kỳ World Cup tệ nhất của Brazil kể từ năm 1990, khi Brazil dừng bước ngay từ vòng 16 đội.

Đây là kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp của Neymar và cũng gần như chắc chắn là lần cuối anh góp mặt ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.

Những lời ngắn gọn ấy được xem như lời chia tay của Neymar với World Cup, khép lại hành trình kéo dài hơn một thập kỷ trong màu áo đội tuyển Brazil mà chưa thể chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Nếu chia tay đội tuyển quốc gia, Neymar sẽ khép lại sự nghiệp quốc tế với 130 trận đấu, ghi 80 bàn và có 58 pha kiến tạo cho Brazil. Dù gặt hái nhiều danh hiệu ở cấp CLB, danh hiệu lớn duy nhất Neymar giành được cùng đội tuyển Brazil là Cúp Liên đoàn các châu lục - Confederations Cup 2013.