Ronaldo nghẹn ngào bật khóc chia tay World Cup, ôm tạm biệt Yamal: Khoảnh khắc nhói lòng

Ronaldo mắt đỏ hoe, nghẹn ngào rời World Cup

Trước trận gặp Tây Ban Nha ở vòng 16 đội, Cristiano Ronaldo khẳng định World Cup 2026 sẽ là lần cuối anh hiện diện ở sân chơi thế giới. Sau hai thập kỷ, 6 lần dự VCK bền bỉ, cuối cùng Ronaldo đã nhìn thấy điểm kết thúc.

Và dấu chấm hết của Ronaldo ở World Cup đã đến sau trận gặp Tây Ban Nha. Dù đã rất nỗ lực, Bồ Đào Nha vẫn thua 0-1 chung cuộc. Bàn thắng muộn của Mikel Merinho (phút 90+1) đã tiễn Bồ Đào Nha rời cuộc chơi. Ronaldo đã rất nỗ lực, nhưng những gì anh để lại chỉ là hai tình huống dứt điểm nguy hiểm, nhưng không vượt qua sự tập trung của thủ môn Unai Simon.

Như vậy, hành trình của Ronaldo ở sân chơi thế giới đã dừng lại ở con số 27 trận, với 11 bàn thắng. Chân sút 41 tuổi không thể hoàn thành tâm nguyện vô địch. Thành tích tốt nhất của Ronaldo chỉ là lọt vào bán kết, được thiết lập 20 năm trước tại World Cup 2006. Còn trong 5 kỳ World Cup gần nhất, Ronaldo bị loại ở tứ kết năm 2022, vòng 16 đội năm 2026, 2018, 2010 và vòng bảng năm 2014.

Ronaldo đã chơi nỗ lực, nhưng không thể giúp Bồ Đào Nha tạo ra khác biệt trước Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Những gì tinh túy Ronaldo để lại chỉ là một pha rướn người dứt điểm ngược, nhưng bóng đi quá đơn giản, không hạ được thủ môn Simon ẢNH: REUTERS

Xuyên suốt trận đấu, Ronaldo hoàn toàn bất lực trước hàng thủ Tây Ban Nha. Anh lộ rõ dấu hiệu tuổi tác khi không thể rê dắt, bứt tốc ẢNH: REUTERS

Ronaldo thua các pha tranh chấp, bị theo kèm chặt và gián tiếp khiến hàng công Bồ Đào Nha lao vào ngõ cụt. Có lẽ nếu có một chân sút trẻ khỏe và càn lướt tốt hơn, Bồ Đào Nha đã có cơ hội lớn hơn, dù rằng, Tây Ban Nha vẫn sẽ thắng nhờ thực lực vượt trội ẢNH: REUTERS

Ronaldo bắt tay chào Rodri ẢNH: REUTERS

Ronaldo cố kìm nén những giọt nước mắt trong những phút giây cuối hiện diện ở World Cup ẢNH: REUTERS

Ronaldo theo đuổi giấc mơ vô địch thế giới suốt 20 năm, nhưng đã không thể hoàn thành ẢNH: REUTERS

Cái ôm tạm biệt của Ronaldo dành cho sao trẻ Yamal. "Cậu ấy rất giỏi và có tương lai tươi sáng", Ronaldo nói trước trận. Anh hy vọng Yamal sẽ chinh phục những cột mốc mới ẢNH: REUTERS

Tạm biệt Ronaldo ẢNH: REUTERS