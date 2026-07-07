Ronaldo nghẹn ngào bật khóc chia tay World Cup, ôm tạm biệt Yamal: Khoảnh khắc nhói lòng

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Hành trình của Ronaldo tại World Cup chính thức khép lại rạng sáng 7.7 (giờ Việt Nam), khi Bồ Đào Nha thất thủ 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội.
Ronaldo mắt đỏ hoe, nghẹn ngào rời World Cup
Trước trận gặp Tây Ban Nha ở vòng 16 đội, Cristiano Ronaldo khẳng định World Cup 2026 sẽ là lần cuối anh hiện diện ở sân chơi thế giới. Sau hai thập kỷ, 6 lần dự VCK bền bỉ, cuối cùng Ronaldo đã nhìn thấy điểm kết thúc.
Và dấu chấm hết của Ronaldo ở World Cup đã đến sau trận gặp Tây Ban Nha. Dù đã rất nỗ lực, Bồ Đào Nha vẫn thua 0-1 chung cuộc. Bàn thắng muộn của Mikel Merinho (phút 90+1) đã tiễn Bồ Đào Nha rời cuộc chơi. Ronaldo đã rất nỗ lực, nhưng những gì anh để lại chỉ là hai tình huống dứt điểm nguy hiểm, nhưng không vượt qua sự tập trung của thủ môn Unai Simon.
Như vậy, hành trình của Ronaldo ở sân chơi thế giới đã dừng lại ở con số 27 trận, với 11 bàn thắng. Chân sút 41 tuổi không thể hoàn thành tâm nguyện vô địch. Thành tích tốt nhất của Ronaldo chỉ là lọt vào bán kết, được thiết lập 20 năm trước tại World Cup 2006. Còn trong 5 kỳ World Cup gần nhất, Ronaldo bị loại ở tứ kết năm 2022, vòng 16 đội năm 2026, 2018, 2010 và vòng bảng năm 2014.
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