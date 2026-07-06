HLV Mexico từ chức vì thua đau đội tuyển Anh: 'Tôi đã phá hỏng trận đấu, tôi xin lỗi…’

HLV Aguirre xin lỗi CĐV và chia tay đội tuyển Mexico

Màn so tài giữa Mexico và Anh ở vòng 16 đội World Cup 2026 đã trở thành trận đấu cuối cùng của HLV Javier Aguirre trên "ghế nóng" của Mexico. Cựu chiến lược gia Atletico Madrid nhận toàn bộ trách nhiệm trong trận thua 2-3 của chủ nhà World Cup, đồng thời từ chức để nhường ghế cho Rafael Marquez, cựu đội trưởng Mexico.

"Tôi rất đau lòng, nhưng 26 cầu thủ Mexico đã khiến tôi tự hào. Họ phải ra đi với tư thế ngẩng cao đầu", HLV Aguirre chia sẻ với báo chí. "Tôi đáng phải nhận mọi chỉ trích. Các cầu thủ đã cống hiến hết mình trên sân, nếu phải đổ lỗi thì hãy quy trách nhiệm cho tôi. Chính tôi đã làm hỏng trận đấu".

HLV Aguirre rời ghế nóng Mexico ẢNH: REUTERS

"Thật đáng tiếc, khi Mexico không thể có thêm một buổi tối khó quên nữa. Cảm ơn CĐV và đất nước Mexico với 5 trận đấu khó quên đã qua".

Mexico vẫn chưa thể vào tứ kết lần đầu tiên kể từ năm 1986, sau khi không thể tìm được bàn gỡ hòa trước Anh dù được đá trên "thánh địa" Azteca, đồng thời có hơn 50 phút đá nhiều hơn đối thủ 1 người. Tuyển Anh đã phải thi đấu hơn nửa trận với bất lợi về quân số sau pha vào bóng nguy hiểm của Jarell Quansah đối với Jesus Gallardo, nhưng cú đúp của Jude Bellingham trong hiệp 1 và quả phạt đền của Harry Kane cuối cùng đã đưa Anh vào tứ kết.

Julian Quinones và Raul Jimenez đã ghi bàn cho Mexico, nhưng như thế là không đủ. Chủ nhà tung ra 20 cú sút so với 6 của Anh, buộc đội quân của Thomas Tuchel phải lùi sâu phòng ngự.

Mexico cũng kiểm soát bóng 66,9%, bao gồm 71,7% thời gian cầm bóng trong hiệp 2, và thực hiện 189 đường chuyền thành công ở khu vực tấn công cuối sân so với 59 đường chuyền của Anh. Mọi thông số, Mexico đều hơn, ngoại trừ... số bàn thắng ghi được.

Lộ diện người kế nhiệm

"Tôi muốn nói lời tạm biệt với người dân Mexico bằng một chiến thắng", HLV Aguirre xúc động chia sẻ với báo chí.

"Tôi không còn nhiều lời để nói, tôi sẽ không biện minh cho bất cứ điều gì. Thất bại vẫn là thất bại. Họ ghi ba bàn thắng chỉ với bốn hoặc năm cú sút, còn chúng tôi tung ra 20 cú sút mà chỉ có năm hoặc sáu cú sút trúng đích, ghi hai bàn. Anh đã giải quyết tình huống tốt hơn. Họ không mắc sai lầm nào. Tôi chúc họ có kỳ World Cup thành công".

HLV Aguirre chưa thể giúp Mexico phá dớp thua ở vòng 16 đội World Cup ẢNH: REUTERS

HLV Aguirre cũng dành lời động viên cho người kế nhiệm Rafael Marquez. "Tôi chúc Marquez những điều tốt đẹp nhất. Cậu ấy đủ năng lực làm tốt hơn tôi", ông nhấn mạnh.

Marquez từng khoác áo Barcelona. Anh chơi 147 trận cho Mexico, là đội trưởng kỳ cựu. Marquez là "phó tướng" cho Aguirre ở giải năm nay.

Mexico bị loại ở vòng 16 đội tại 8 trong 9 kỳ World Cup gần đây nhất (bị loại ở vòng bảng năm 2022), dù giải đấu này là lần đầu tiên họ giành chiến thắng ở vòng đấu loại trực tiếp kể từ khi lọt vào tứ kết trên sân nhà cách đây 40 năm.

Đây là thất bại đầu tiên của Mexico trên sân Azteca trong một trận đấu chính thức sau 13 năm, kể từ trận thua Honduras ở vòng loại World Cup 2014, đồng thời cũng là lần đầu tiên họ để thủng lưới ba bàn trên sân này kể từ chiến thắng 4-3 trước Brazil vào tháng 8 năm 1999.



