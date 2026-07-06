Chỉ còn một kỷ lục World Cup chờ Messi phá vỡ, đó là...

Messi không theo đuổi kỷ lục, mà kỷ lục tìm đến Messi

Sau chiến thắng vất vả trước Cabo Verde, Argentina của Lionel Messi sẽ bước tiếp hành trình bảo vệ ngai vàng World Cup với màn so tài Ai Cập (23 giờ ngày 7.7) tại vòng 16 đội.

120 phút khó khăn trước đội tân binh là lời cảnh báo cho Argentina, rằng ở World Cup, không cuộc đối đầu nào là dễ dàng. Đức, Hà Lan, Brazil đã rời cuộc chơi tại vòng knock-out. Nếu chủ quan, đương kim vô địch thế giới có thể phải thoái vị.

Tuy nhiên, Argentina có thể tự tin, bởi bên cạnh "gáo nước lạnh" đúng lúc khiến thầy trò HLV Lionel Scaloni thức giấc, đội bóng xứ tango vẫn còn Messi. Ở tuổi 39, trong khi World Cup có thể là cuối sự nghiệp, Messi vẫn đang rực sáng với 7 bàn thắng, xô đổ hàng loạt kỷ lục.

Messi có thể phá thêm 2 kỷ lục ở trận gặp Ai Cập ẢNH: REUTERS

Siêu sao người Argentina là chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup khi là người đầu tiên chạm mốc 20 bàn, hơn người về nhì Kylian Mbappe 1 bàn. Messi cũng thiết lập kỷ lục ghi bàn trong 8 trận liên tục tại World Cup, kéo dài từ vòng 16 đội World Cup 2022 đến nay. Anh có số trận thắng nhiều nhất, số trận đeo băng đội trưởng nhiều nhất lịch sử World Cup, đồng thời là cầu thủ duy nhất trong lịch sử từng ghi bàn ở mọi vòng đấu World Cup (lượt 1, 2, 3 vòng bảng, vòng 32 đội, 16 đội, tứ kết, bán kết, chung kết).

Messi cũng có 6 bàn sút xa ở World Cup, vượt qua huyền thoại Rivelino (Brazil) để chiếm ngôi đầu. Rivelino từng ghi 5 bàn từ ngoài cấm địa trong các kỳ World Cup 1970 và 1974. Ông lập công trước Tiệp Khắc, Peru, Uruguay, Zaire (nay là CHDC Congo) và Đông Đức, tạo nên một kỷ lục tồn tại 52 năm. Giờ đây, kỷ lục đó đã nằm dưới chân Messi.

Messi cũng có 2 Quả bóng vàng World Cup (2014, 2022), thành tích không ngôi sao nào sánh bằng.

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Vượt qua Diego Maradona

Những mốc son vĩ đại nhất World Cup, Messi đều đã chạm đến. Tuy nhiên, anh vẫn có thể phá nốt kỷ lục kiến tạo, cột mốc cuối cùng chờ siêu sao sinh năm 1987 chạm đến. Anh đang san sẻ ngôi đầu với cố huyền thoại Diego Maradona trên đỉnh bảng danh sách kiến tạo với 8 lần dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn.

Messi chỉ còn kỷ lục kiến tạo để phá ẢNH: REUTERS

Ở trận gặp Cabo Verde, Messi đã đá phạt góc dẫn đến bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina. Song, thay vì là Leandro Paredes ghi bàn, FIFA xác nhận bóng đã sượt đầu hậu vệ Cabo Verde vào lưới. Do đó, Messi lỡ cơ hội làm nên kỳ tích vượt Maradona để độc chiếm ngôi đầu trên bảng vàng kiến tạo.

Thêm một kiến tạo nữa, Messi sẽ chiếm ngôi số một độc nhất. Đây là kịch bản khả thi, bởi "số 10" vẫn là khối óc tổ chức tấn công, kiến thiết lối chơi cho Argentina. Hầu hết các đường tấn công nguy hiểm đều phải qua chân Messi, nơi nhãn quan chiến thuật cùng những cú tỉa bóng mềm mại của siêu sao 39 tuổi như những lưỡi gươm cứa xuyên hàng thủ đối phương.

World Cup 2026 dường như đang chứng kiến phiên bản Messi thăng hoa và thoải mái nhất. Anh không còn mang gánh nặng vinh quang, khi đã giúp Argentina vô địch năm 2022. Messi không săn tìm kỷ lục, mà kỷ lục tự tìm đến anh, như món quà tất yếu dành cho thiên tài đã tận tâm cả sự nghiệp vì bóng đá Argentina.