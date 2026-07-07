Vụ tiền đạo Mỹ Bologun được xóa thẻ đỏ: FIFA bác kháng cáo, Bỉ dọa kiện lên CAS

Tính độc lập của FIFA đang bị đặt dấu hỏi trước những can thiệp chính trị ở trường hợp Balogun ảnh: reuters

Bỉ sẽ kiện tiếp nếu Balogun ra sân cho Mỹ

Trong thông báo của mình, FIFA bác đơn kháng cáo của đội tuyển Bỉ vì lý do quy trình kỷ luật không liên quan đến cầu thủ của đại diện châu Âu: "Yêu cầu này đã bị bác bỏ vì Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) không phải là một bên tham gia tố tụng và do đó không có quyền kháng cáo quyết định này".

Bị FIFA bác kháng cáo về Balogun, Bỉ dọa kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao thế giới (CAS). RBFA đã xác nhận điều này và cho biết họ có kế hoạch phản đối tư cách thi đấu của Balogun - có lẽ là tại CAS nếu tên anh ta có trong danh sách đội tuyển Mỹ trong trận đấu sẽ diễn ra lúc 7 giờ ngày 7.7 trên sân Lumen Field.

Thông cáo sau đó của RBFA cho biết: "RBFA đã nhận được quyết định của Ủy ban Kháng cáo FIFA, được ký bởi thành viên Salman Al-Ansari, trong đó tuyên bố vụ việc của RBFA không thể chấp nhận được và xác nhận quyết định trước đó cho phép cầu thủ người Mỹ Folarin Balogun thi đấu..

Đến nay, RBFA vẫn chưa nhận được bất kỳ căn cứ nào cho quyết định này, chưa nhận được thông tin mà họ đã yêu cầu kể từ khi bắt đầu thủ tục. RBFA đã thông báo cho Liên đoàn Bóng đá Mỹ sự phản đối tư cách thi đấu của cầu thủ này, nếu tên cầu thủ đó được ghi trong danh sách đội hình của trọng tài. Điều này để ngỏ mọi khả năng cho các hành động tiếp theo".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump ảnh: Reuters

Balogun, người đã ghi ba bàn thắng trong giải đấu, ban đầu bị treo giò vì thẻ đỏ nhận được trong trận thắng 2-0 của đội tuyển Mỹ trước Bosnia & Herzegovina ở vòng 32 đội.

Quyết định với sự tham gia của VAR có gây tranh cãi dựa trên tính chất pha phạm lỗi của Balogun đối với hậu vệ người Bosnia Tarik Muharemovic. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều đồng ý quyết định đó là sai.

Người ta tin rằng Liên đoàn Bóng đá Mỹ không có cách nào khác, vì FIFA không có quy trình kháng cáo để giải quyết tranh chấp về thẻ vàng và thẻ đỏ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã liên hệ trực tiếp với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, sau đó FIFA cho biết Ủy ban Kỷ luật của họ đã đình chỉ án treo giò của Balogun mà không đưa ra lời giải thích nào thêm, khiến UEFA, Liên đoàn Bóng đá Bỉ và rất nhiều người kinh ngạc, bức xúc.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận cuộc trò chuyện với Donald Trump nhưng phủ nhận bị tác động: "Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi đã giải thích rằng đang có một quá trình pháp lý đang diễn ra liên quan đến các cơ quan tư pháp độc lập của FIFA và vụ việc sẽ được các cơ quan có thẩm quyền quyết định trong thời gian thích hợp.

Tấm thẻ đỏ của Balogun gây tranh cãi bậc nhất lịch sử World Cup ảnh: reuters

Đó là cách hệ thống của FIFA hoạt động và đó là nguyên tắc mà tôi sẽ luôn luôn tuân thủ. Tôi đọc các quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA khi chúng được ban hành. Đôi khi tôi ngạc nhiên bởi chúng. Đôi khi tôi đồng ý với chúng và đôi khi tôi không đồng ý.

Tuy nhiên, điều tôi luôn làm là tôn trọng những quyết định đó và quyền tự chủ của các cơ quan đưa ra quyết định. Việc chúng ta có thích một quyết định nào đó hay không là không quan trọng. Tôn trọng các thể chế độc lập và pháp quyền là điều bảo vệ tính toàn vẹn của các giải đấu và uy tín của FIFA mọi lúc".

Về mặt chính thức, án phạt của Balogun bị tạm đình chỉ chứ không phải bị hủy bỏ. Nếu anh này phạm lỗi tương tự trong một trận đấu do FIFA tổ chức trong năm dương lịch tiếp theo sẽ phải chịu án phạt cấm thi đấu 1 trận, cộng thêm bất kỳ án phạt nào khác đi kèm với lỗi vi phạm tiếp theo, theo quy định của FIFA.