Tổng thống Trump thừa nhận đã ‘nhờ’ Chủ tịch FIFA can thiệp, khăng khăng ‘chỉ đấm vào mặt nhau mới là lỗi’

Donald Trump tác động đến FIFA đang nhận phản ứng phản đối mạnh mẽ ảnh: reuters

Tổng thống Donald Trump khen FIFA đã làm đúng

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã yêu cầu chủ tịch FIFA Gianni Infantino xem xét lại pha phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ đối với tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ, cho rằng pha phạm lỗi mà trọng tài "tồi tệ" thổi còi là không công bằng.

Ông Trump nói với các phóng viên trong Phòng Bầu dục: "Tôi có xem tình huống đó. Tôi đã yêu cầu FIFA xem xét lại. Tôi hiểu rõ môn thể thao này và đó không phải là một pha phạm lỗi.

Tôi chỉ đề nghị xem xét lại án phạt chứ không yêu cầu Gianni Infantino phải làm gì. Nhưng ông ấy đã làm đúng. Làm sao lại có thể một trong những cầu thủ giỏi nhất của đội tuyển Mỹ ngồi ngoài ở một trận đấu quan trọng?

Hãy thử tưởng tượng việc Messi, Ronaldo hay Kane bị treo giò thì các bạn sẽ cảm thấy thế nào? Rõ ràng việc rút thẻ đỏ cho Balogun là một quyết định tồi tệ và lạm dụng quyền lực của trọng tài".

Tấm thẻ đỏ của Balogun gây tranh cãi bậc nhất lịch sử World Cup ảnh: reuters

Động thái chưa từng có tiền lệ này sau tác động của ông Donald Trump đã đẩy quy trình kỷ luật của FIFA vào tâm điểm chú ý toàn cầu và gây ra phản ứng giận dữ từ Bỉ, đội sẽ thi đấu với Mỹ vào lúc 7 giờ ngày 7.7 để tranh một suất vào tứ kết.

Ngay sau khi FIFA đình chỉ thi hành án treo giò cho Folarin Balogun, UEFA đã phản ứng mạnh mẽ khi cho rằng FIFA đã "vượt qua ranh giới đỏ" với tuyên bố: "Chúng tôi bày tỏ sự bàng hoàng trước quyết định chưa từng có tiền lệ, khó hiểu và không thể biện minh này...

Quyết định ngày hôm qua của FIFA... đã vượt qua ranh giới đỏ. Khi tính chắc chắn của các quy tắc không còn được những người bảo vệ chúng đảm bảo, tính toàn vẹn của trò chơi sẽ bị đe dọa và uy tín của cuộc thi sẽ bị suy giảm".

HLV đội tuyển Anh, Thomas Tuchel cho rằng pha phạm lỗi của Balogun không đáng nhận thẻ đỏ, nhưng ông đặt câu hỏi về quyết định không thổi phạt, sau khi chứng kiến hậu vệ Jarell Quansah bị đuổi khỏi sân trong trận thắng 2-3 trước Mexico ở vòng 16 đội.

Tính độc lập của FIFA đang bị đặt dấu hỏi trước những can thiệp chính trị ảnh: reuters

HLV Tuchel nói với các phóng viên tại sân vận động Azteca ở Mexico: "Vậy ai sẽ lật ngược quyết định này và khi nào? Và dựa trên cơ sở nào? Vụ việc này sẽ đi đến đâu nữa? Điều này thật kỳ lạ đối với tôi".

'Thẻ đỏ không thể bị hủy bỏ bởi các cuộc điện thoại chính trị'

Ngay cả cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter, người đã từ chức năm 2015 giữa những cáo buộc tham nhũng, cũng tham gia chỉ trích: "Thẻ đỏ không bị hủy bỏ bởi những cuộc điện thoại chính trị. Chúng bị hủy bỏ bởi luật lệ, bằng chứng và các cơ quan độc lập.

Nếu một Tổng thống Mỹ can thiệp với Chủ tịch FIFA - và một cầu thủ đột nhiên được tuyên bố vô tội trước một trận đấu loại trực tiếp World Cup - thì câu hỏi không thể tránh khỏi là: FIFA sẽ đi về đâu? Bóng đá không bao giờ được trở thành sân chơi cho quyền lực chính trị".