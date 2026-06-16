Nicki Minaj bị 'ném đá' vì chúc mừng sinh nhật Tổng thống Donald Trump

Theo RadarOnline hôm 15.6, nữ rapper 43 tuổi một lần nữa khẳng định sự ủng hộ dành cho ông Trump thông qua loạt bài đăng trên mạng xã hội X. Điều đáng chú ý là toàn bộ hình ảnh đều được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI), khiến nhiều người hâm mộ bày tỏ sự khó hiểu và chỉ trích nữ nghệ sĩ.

Bài đăng mừng sinh nhật tuổi 80 của ông Donald Trump cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa Nicki Minaj và Tổng thống Mỹ Ảnh: Reuters

Loạt ảnh AI bên ông Donald Trump gây tranh cãi

Một trong những bức ảnh gây chú ý nhất cho thấy Nicki Minaj xuất hiện bên cạnh ông Trump trong tạo hình lấy cảm hứng từ huyền thoại Hollywood Marilyn Monroe. Trong ảnh, nữ rapper diện váy trắng, mái tóc xoăn vàng ngắn đặc trưng cùng đôi môi đỏ nổi bật và nốt ruồi biểu tượng gắn liền với hình ảnh Marilyn Monroe. Cô đeo găng tay trắng và khoác một chiếc khăn lông trên vai. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump xuất hiện với ngoại hình quen thuộc, bao gồm làn da rám nắng đặc trưng. Ông khoác tay Nicki Minaj và cầm một ly rượu trên tay.

Một hình ảnh khác kèm dòng chữ "Real recognize real" (tạm dịch: Người thật sẽ nhận ra người thật) cho thấy Nicki Minaj và ông Trump cùng mặc áo khoác đen có mũ trùm đầu. Trong bức ảnh này, nữ rapper xuất hiện với mái tóc màu hồng nổi bật. Một tài khoản mạng xã hội bình luận: "Việc Nicki Minaj đăng ảnh AI để chúc mừng sinh nhật ông Trump còn gây sốc hơn cả chiến dịch quảng bá album gần đây của cô ấy".

Loạt hình ảnh của Nicki Minaj không chỉ có sự xuất hiện của nữ ca sĩ và ông Trump mà còn xuất hiện phiên bản AI của tỉ phú Elon Musk và nữ diễn viên Sydney Sweeney.

Không chỉ sử dụng phong cách siêu thực, Nicki Minaj còn đăng tải một bức ảnh hoạt hình mô phỏng hình ảnh cô và ông Trump. Theo RadarOnline, bức ảnh được cho là tái hiện một khoảnh khắc từng diễn ra vào tháng 1.2026 tại một sự kiện liên quan đến chương trình "Trump Accounts" tổ chức tại Carnegie Mellon Auditorium (Mỹ). Khi đó, Nicki Minaj được xem là người ủng hộ sáng kiến này và đã tham dự sự kiện để thể hiện sự đồng tình.

Sự thay đổi lập trường chính trị của Nicki Minaj trong những năm gần đây tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi Ảnh: AFP

Sự ủng hộ công khai của Nicki Minaj dành cho Tổng thống Donald Trump được cho là đã tạo ra nhiều tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ của cô. Dù từng có thời điểm thể hiện quan điểm không ủng hộ ông Trump, nữ rapper được cho là đã thay đổi lập trường vào khoảng cuối năm 2025. Đến tháng 12 cùng năm, cô xuất hiện tại sự kiện AmericaFest do tổ chức Turning Point USA tổ chức, làm dấy lên nhiều đồn đoán về vai trò và ảnh hưởng chính trị trong tương lai. Tháng 1.2026, Nicki Minaj thậm chí từng tự nhận mình là "người hâm mộ số một của Tổng thống Trump".

Một bộ phận người hâm mộ cho rằng sự thân thiết giữa nữ rapper và ông Trump có thể liên quan đến mong muốn giúp chồng cô là Kenneth Petty nhận được sự khoan hồng từ chính quyền. Kenneth Petty từng bị kết án trong quá khứ và sau khi chuyển đến California (Mỹ) cùng Nicki Minaj vào năm 2022, anh bị cho là không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đăng ký theo quy định pháp luật liên quan đến tiền án trước đó. Sau đó, Kenneth Petty bị tuyên án quản chế và chịu hình thức quản thúc tại gia.