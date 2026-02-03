Nicki Minaj tiết lộ lý do ủng hộ Tổng thống Donald Trump

Daily Mail đưa tin hôm 2.2, xuất hiện trong chương trình The Katie Miller Podcast, Nicki Minaj cho biết sự thay đổi lập trường chính trị của cô không liên quan đến Thống đốc bang California - Gavin Newsom hay các vấn đề quốc tế, mà đến từ việc chứng kiến cách ông Trump bị công kích không ngừng trên chính trường.

Nicki Minaj đồng cảm với ông Donald Trump trước các chỉ trích

"Khi được hỏi điều gì khiến tôi nghiêng về chính trị bảo thủ, tôi phải nói rằng tự do tôn giáo là điều rất quan trọng với tôi. Nhưng nếu nói thật lòng, chính là Tổng thống Trump… khi tôi thấy ông ấy bị đối xử như vậy hết lần này đến lần khác, tôi không thể chịu đựng nổi", nữ rapper chia sẻ.

Sự ủng hộ công khai của Nicki Minaj đối với ông Donald Trump đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều Ảnh: Mail Online

Theo Nicki Minaj, những chỉ trích nhắm vào ông Trump khiến cô cảm thấy mang tính cá nhân, bởi chúng gợi lại những trải nghiệm mà chính cô từng đối mặt trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

"Tôi cảm nhận rất rõ sự bắt nạt đó, tất cả những lời bôi nhọ trong chiến dịch của ông ấy. Tôi đã trải qua cảm giác tương tự suốt nhiều năm và khi chứng kiến điều đó đang diễn ra với một người khác ngay trước mắt mình, tôi cảm thấy ông ấy không đáng phải chịu đựng như vậy. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng mình không thể tiếp tục im lặng", cô nói.

Bên cạnh yếu tố chính trị, Nicki Minaj cũng cho biết cô từ lâu đã có cảm giác bản thân được thôi thúc làm một điều gì đó vượt ra ngoài âm nhạc. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống gần đây, cô cảm thấy cần phải lên tiếng khi những điều mình từng linh cảm đang dần trở thành hiện thực.

Hình ảnh Nicki Minaj tham dự sự kiện chính trị tại Washington, D.C., đánh dấu sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của cô trong các hoạt động ủng hộ ông Trump Ảnh: Mail Online

Trong một đoạn trao đổi, người dẫn chương trình Katie Miller - một cựu quan chức trong chính quyền Donald Trump và là vợ của cố vấn cấp cao Stephen Miller, hỏi Nicki Minaj liệu có khoảnh khắc cụ thể nào khiến cô "thức tỉnh" về chính trị hay không.

"Tôi nghĩ rằng mỗi người đều có những bước đi được sắp đặt. Suốt cuộc đời, tôi luôn có một cảm giác rất mạnh mẽ rằng mình còn một 'công việc thứ hai' cần phải làm", Nicki Minaj trả lời.

Cô cũng úp mở rằng "một chuyện nào đó đã xảy ra vài tháng trước" và đôi khi con người có thể bị dồn ép đến mức bị đưa thẳng vào một sứ mệnh mới trong cuộc đời.

Những phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh Nicki Minaj tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau lễ trao giải Grammy 2026 diễn ra hôm 1.2. Trong phần mở màn, người dẫn chương trình Trevor Noah đã nhắc đến sự vắng mặt của cô bằng một câu đùa mang tính châm biếm, cho rằng "Nicki Minaj đang ở Nhà Trắng cùng Donald Trump bàn những vấn đề rất quan trọng". Trevor Noah sau đó còn thực hiện màn bắt chước ông Trump và nhanh chóng hành động này đã gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Ngay sáng hôm sau, Nicki Minaj đáp trả trên nền tảng X bằng một thông điệp mang màu sắc tôn giáo, cho rằng những hành động công kích nhằm vào cô sẽ phản tác dụng, đồng thời khẳng định niềm tin vào sự che chở của Chúa.

Từ một nghệ sĩ hiếm khi thể hiện lập trường chính trị, Nicki Minaj hiện được xem là gương mặt nổi bật ủng hộ phong trào MAGA tại Mỹ Ảnh: Instagram thenickiminajlegacy

Trong thời gian gần đây, Nicki Minaj ngày càng thể hiện rõ sự ủng hộ đối với ông Trump, thậm chí tự gọi mình là "người hâm mộ số một" của vị tổng thống đương nhiệm. Hôm 28.1, cô xuất hiện tại Washington, D.C. (Mỹ) trong một sự kiện có tên Trump Accounts và được ghi lại hình ảnh nắm tay ông Trump trước công chúng.

"Tôi có lẽ là người hâm mộ số một của tổng thống và điều đó sẽ không thay đổi", Nicki Minaj phát biểu tại khán phòng Andrew W. Mellon Auditorium. Cô cũng cho rằng những chỉ trích chỉ khiến bản thân và những người ủng hộ ông Trump thêm kiên định, đồng thời nhấn mạnh rằng ông được "Chúa bảo vệ".

Tuy nhiên, sự ủng hộ công khai này cũng kéo theo làn sóng phản ứng dữ dội. Tháng 1, cư dân mạng "đào lại" một bài đăng cũ của Nicki Minaj, trong đó cô từng cho biết mình đến Mỹ khi còn nhỏ trong tình trạng nhập cư trái phép và lên án chính sách tách trẻ em khỏi gia đình tại biên giới Mỹ - Mexico.

Nhiều ý kiến cho rằng lập trường hiện tại của cô mâu thuẫn với những quan điểm từng bày tỏ trong quá khứ, đặc biệt khi cô có phản hồi tích cực liên quan đến các chính sách nhập cư cứng rắn. Một số người thậm chí cáo buộc cô quay lưng với chính quá khứ mà mình từng trải qua.

Trước đó, vào năm 2024, Nicki Minaj từng chia sẻ trong một buổi phát trực tiếp trên TikTok rằng cô không phải là công dân Mỹ. Sinh ra tại Trinidad và Tobago, cô cho biết mình đã sống ở Mỹ nhiều năm và đóng thuế với số tiền lớn, nhưng vẫn chưa được cấp quốc tịch.

Dù trước đây không thể hiện rõ lập trường chính trị, Nicki Minaj hiện đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật ủng hộ phong trào MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại). Tháng 11.2025, cô từng công khai cảm ơn ông Trump vì vai trò lãnh đạo của ông, đặc biệt trong việc thúc đẩy tự do tôn giáo, khi phát biểu tại Liên Hiệp Quốc về vấn đề đàn áp người theo đạo Thiên Chúa tại Nigeria.