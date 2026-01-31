Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm

Trong lời chúc mừng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi Việt Nam và Mỹ đang tiếp tục triển khai những kết quả tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua.

Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ mong muốn hai bên sớm đạt kết quả tích cực trong đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, qua đó thúc đẩy hơn nữa thịnh vượng chung của hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm ẢNH: ĐINH HUY

Tổng thống Donald Trump hoan nghênh quyết định của Việt Nam tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình, đồng thời cảm ơn và đánh giá cao vai trò của Việt Nam cũng như hợp tác Việt Nam - Mỹ trong thúc đẩy hòa bình, bảo đảm tự do, chủ quyền, độc lập của các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Tổng thống Donald Trump tin tưởng quan hệ Việt Nam - Mỹ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng cho đến giao lưu nhân dân; đồng thời bày tỏ mong muốn được đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Mỹ vào thời gian thích hợp.

Tổng thư ký Đảng Hành động nhân dân (PAP), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đánh giá việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm là minh chứng cho sự tin tưởng của Đảng và nhân dân Việt Nam đối với vai trò lãnh đạo, cũng như những đóng góp quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và tăng cường hội nhập khu vực, quốc tế; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Trong thư, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ và có tầm nhìn của Tổng Bí thư, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Thái Lan mong muốn phối hợp chặt chẽ với Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026, vì lợi ích chung của hai quốc gia và nhân dân hai nước.

Trong điện mừng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển bền chặt và toàn diện hơn thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra sôi động và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử sẽ là nền tảng vững chắc để lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục triển khai các thỏa thuận đã đạt được, qua đó đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và quốc tế. Tổng thống Hàn Quốc hy vọng sẽ được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm tại Việt Nam trong thời gian sớm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa hai nước, được xây dựng trên nền tảng hữu nghị và lợi ích chung của nhân dân hai nước, đã đạt được những bước tiến mạnh mẽ trong những năm gần đây; tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục được củng cố hơn nữa trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Nước Nga công bằng Sergei Mironov, Chủ tịch Đảng Cộng Sản Nhật Bản Shii Kazuo, Tổng thống Timor - Leste José Ramos-Horta, Quốc vương Hashemite Jordan Abdullah II Bin Al Hussein cũng đã gửi điện thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm.