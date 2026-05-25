Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Gia đình ông Donald Trump đón thành viên mới

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
25/05/2026 14:15 GMT+7

Sau hai năm hẹn hò kín tiếng, Donald Trump Jr. đã chính thức tái hôn cùng người mẫu kiêm nữ doanh nhân Bettina Anderson trong một lễ cưới riêng tư tại Bahamas, đánh dấu cột mốc mới của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, trang E! News đưa tin ngày 24.5.

Trên Instagram ngày 23.5, Bettina Anderson chia sẻ bức ảnh đen trắng ghi lại khoảnh khắc cả hai nắm tay nhau, khoe nhẫn cưới cùng dòng trạng thái đầy tình cảm: "Mãi mãi là của anh. Mãi mãi là của em".

Nàng dâu mới đã quen mặt trên chính trường

Buổi lễ có sự góp mặt của nhiều thành viên trong gia đình Trump như Eric Trump, Tiffany Trump và Ivanka Trump. Theo giấy đăng ký kết hôn mà People thu thập được, cặp đôi đã hoàn tất thủ tục kết hôn kín đáo tại West Palm Beach, bang Florida (Mỹ) hôm 21.5 trước khi tổ chức lễ cưới chính thức vài ngày sau đó.

Gia đình ông Donald Trump đón thành viên mới - Ảnh 1.

Donald Trump Jr. và Bettina Anderson đã chính thức trở thành vợ chồng sau lễ cưới riêng tư được tổ chức tại Bahamas hôm 23.5

Ảnh: AFP

Donald Trump Jr. và Bettina Anderson công khai mối quan hệ vào tháng 12.2025 trong dịp mừng sinh nhật nữ doanh nhân tại Palm Beach, Florida (Mỹ). Một tháng sau đó, cả hai tiếp tục xuất hiện tình tứ tại các sự kiện liên quan đến lễ nhậm chức của tổng thống Donald Trump. Đến cuối năm, ông Trump xác nhận con trai cả đã đính hôn với Bettina Anderson trong buổi tiệc tổ chức tại Nhà Trắng ngày 15.12.

Ngoài chuyện tình cảm với Donald Trump Jr., Bettina Anderson thời gian qua cũng xuất hiện ngày càng thường xuyên trong các hoạt động của gia đình tổng thống thứ 47 nước Mỹ, cho thấy cô dần trở thành gương mặt quen thuộc trong "Trump world".

Theo E! News, Bettina Anderson bắt đầu đồng hành cùng Donald Trump Jr. tại các sự kiện chính trị lớn từ giai đoạn tranh cử và lễ nhậm chức nhiệm kỳ mới của ông Donald Trump. Cô từng tham dự các hoạt động ăn mừng lễ nhậm chức năm 2025, xuất hiện cùng các thành viên gia đình Trump tại câu lạc bộ golf của gia đình ở Virginia (Mỹ).

Truyền thông Mỹ cũng cho biết Bettina Anderson nhiều lần có mặt tại các sự kiện tổ chức ở Nhà Trắng và khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago thuộc quyền sở hữu của tổng thống Donald Trump. Cô cũng được nhìn thấy tham dự một số buổi lễ tại Vườn hồng Nhà Trắng cùng Donald Trump Jr., đồng thời xuất hiện trong các hoạt động mang tính chính trị và ngoại giao của gia đình Trump.

Gia đình ông Donald Trump đón thành viên mới - Ảnh 2.

Tuy mới chính thức kết hôn với Donald Trump Jr. nhưng Bettina Anderson từ lâu đã trở thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện của gia đình ông Trump

Ảnh: AFP

Không chỉ đồng hành trong các sự kiện công khai, Bettina Anderson còn được cho là có mối quan hệ khá thân thiết với các thành viên nhà Trump, đặc biệt là em chồng Ivanka Trump. Trong tiệc độc thân của Bettina Anderson tổ chức tại Mar-a-Lago hồi tháng 4, Ivanka Trump đã đăng tải nhiều hình ảnh thân mật bên chị dâu và gọi đây là dịp kỷ niệm của "tình yêu, gia đình và khởi đầu mới".

Một số nguồn tin cho biết Bettina Anderson cũng từng tham dự Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa năm 2024 và đồng tổ chức hoạt động gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của Donald Trump tại Mar-a-Lago trước khi công khai hẹn hò với Donald Trump Jr.

Tin liên quan

Ông Donald Trump tuyên bố không dự đám cưới con trai cả

Ông Donald Trump tuyên bố không dự đám cưới con trai cả

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ không tham dự lễ cưới của con trai cả Donald Trump Jr. với nữ doanh nhân xã hội Bettina Anderson do phải ở lại Nhà Trắng để xử lý công việc chính phủ, Reuters đưa tin ngày 23.5.

Nicki Minaj tiết lộ lý do ủng hộ Tổng thống Donald Trump

Khám phá thêm chủ đề

Trump Ivanka Trump Tiffany Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận