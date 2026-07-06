Nhận định, dự đoán tỷ số Mỹ vs Bỉ: Đôi công hấp dẫn, nhiều bàn thắng

Nhận định trước trận Mỹ vs Bỉ

Đội tuyển Mỹ đã có một chiến dịch xuất sắc ngay trên sân nhà tính đến lúc này, khi vượt qua bảng D với vị trí nhất bảng và sau đó đánh bại Bosnia & Herzegovina tại vòng 32 đội. Lúc này, đội bóng xứ cờ hoa sẽ hướng tới mục tiêu lọt vào tứ kết World Cup lần đầu tiên sau 24 năm, khi đối đầu với Bỉ trong trận đấu ở vòng 16 đội diễn ra tại sân Lumen Field. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino phải vô cùng cẩn trọng. Đội tuyển Bỉ đã có một vài màn trình diễn khá nghèo nàn từ đầu giải, nhưng họ vừa có màn ngược dòng ngoạn mục để thắng 3-2 trước Senegal ở vòng 32 đội. Điều này cho thấy "quỷ đỏ" vẫn có khả năng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Chủ nhà hiểu quá rõ sự nguy hiểm của Bỉ khi từng phải nhận thất bại 2-5 hồi tháng 3 năm nay. Trận thua này đánh dấu thất bại thứ 6 liên tiếp của Mỹ trước đại diện của châu Âu. Ở lần gần nhất đụng độ tại World Cup, Mỹ để thua Bỉ 1-2 ở vòng 16 đội vào năm 2014. Người hâm mộ xứ cờ hoa đang chờ đợi các học trò của ông Pochettino sẽ "phá dớp" khi có lợi thế sân nhà.

Folarin Balogun là chân sút số 1 của đội tuyển Mỹ ẢNH: REUTERS

Cả Mỹ và Bỉ đều đã góp mặt ở vòng 16 đội, nhưng hành trình của họ từ đầu giải lại hoàn toàn khác nhau, xét về phong độ trên sân lẫn bầu không khí chung của toàn đội. 3 chiến thắng sau 4 trận giúp đoàn quân của ông Pochettino đạt điểm rơi phong độ vào đúng thời điểm then chốt. Lối chơi pressing giàu năng lượng của Mỹ được tiếp thêm sức mạnh nhờ lợi thế sân nhà, cùng hàng loạt phương án tấn công sắc bén. Đó là lý do vì sao họ ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận ở 4 trận vừa qua.

Trong khi đó, Bỉ lại chơi cực kỳ mờ nhạt khi chật vật hòa Ai Cập và Iran, trước khi kịp "giải hạn" bằng chiến thắng đậm đà trước New Zealand ở vòng bảng. "Quỷ đỏ" cũng thi đấu rất tệ trong phần lớn thời gian trận gặp Senegal (vòng 32 đội). Họ phải nhờ vào một phép màu và sự ủng hộ của may mắn mới có thể thoát khỏi cảnh bị loại. Do đó, đội tuyển Mỹ có thể được đánh giá nhỉnh hơn một chút trong cuộc đối đầu sắp tới. Sự tự tin là yếu tố cực kỳ quan trọng ở một giải đấu lớn, và sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà cũng vậy. Mỹ đang sở hữu cả hai lợi thế này trước khi bước vào trận đấu gặp Bỉ.

Trận Mỹ vs Bỉ diễn ra lúc 7 giờ ngày 7.7, theo giờ Việt Nam ẢNH: FPT PLAY

- Vấn đề hàng thủ của Bỉ: "Quỷ đỏ" có hàng phòng ngự chơi không mấy ấn tượng. Điều đó đã nhiều lần khiến họ phải trả giá đắt. Đội bóng châu Âu đã để thủng lưới 4 bàn sau 4 trận. Trong khi đó, Mỹ lại là một trong những đội có khả năng sáng tạo tốt nhất giải đấu khi đã ghi tổng cộng 10 bàn và nằm trong nhóm các đội tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt nhất (12 cơ hội).

- Cơ hội tái lập thành tích năm 2002: Đội tuyển Mỹ đã thua 5 trong số 6 trận gần nhất ở vòng 16 đội tại các kỳ World Cup. Lần duy nhất đội bóng xứ sở cờ hoa đi tiếp thành công là vào năm 2002.

Dự đoán kết quả

Mỹ và Bỉ hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Chủ nhà thắng chung cuộc 2-1 sau hiệp phụ.

Đội hình ra sân dự kiến

Folarin Balogun ban đầu được dự đoán sẽ vắng mặt trong trận đấu này sau tấm thẻ đỏ đầy tranh cãi ở vòng 32 đội. Tuy nhiên, quyết định bất ngờ của FIFA về việc hoãn án phạt thẻ đỏ đồng nghĩa với việc trung phong này sẽ sẵn sàng trở lại lĩnh xướng hàng công. HLV Pochettino có thể sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 ưa thích, để Christian Pulisic đá cặp cùng Balogun trên hàng tiền đạo.

- Mỹ: Freese; Freeman, Richards, Ream; Dest, McKennie, Adams, Tillman, Robinson; Balogun, Pulisic.

- Bỉ: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.