Argentina - Ai Cập (23 giờ ngày 7.7, trực tiếp VTV5): Tango tìm lại niềm kiêu hãnh

Điều chỉnh tâm thế

Argentina bước vào vòng 16 đội với những áp lực bủa vây sau trận khổ chiến trước tân binh Cabo Verde. Messi vẫn quá hay khi ghi bàn lẫn kiến tạo trong chiến thắng 3-2 nghẹt thở.

Nhưng rõ ràng thầy trò HLV Lionel Scaloni đã không chuẩn bị tâm lý để ứng phó trước "Cá mập xanh" quá quật cường, quả cảm và có những khoảnh khắc phi thường. Tuy nhiên, lịch sử World Cup đã chỉ ra rằng hành trình chinh phục cúp vàng luôn cần những chiến thắng "xấu xí" và thực dụng. Trận đấu "trầy vi, tróc vảy" trước Cabo Verde đến rất đúng lúc, giúp đánh thức lòng kiêu hãnh của nhà ĐKVĐ Argentina sau vòng bảng toàn thắng dễ dàng trước đối thủ dưới tầm như Algeria, Áo, Jordan. Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi của Argentina với 7 bàn thắng và 24 cú dứt điểm, nhưng các vệ tinh xung quanh cũng đã lên tiếng như Lautaro Martinez (2 bàn) hay Julian Alvarez chơi rất cơ động.

Messi (phải) sẽ có dịp đối đầu đội trưởng của Ai Cập Mohamed Salah ẢNH: AFP

Ai Cập cũng chật vật bước vào vòng 16 đội sau khi thắng Úc ở loạt luân lưu 11 m (hòa 1-1 sau 120 phút). Đó là trận đấu Salah chơi mờ nhạt khiến "Những vị Pharaoh" rất vất vả trước "Socceroos" giàu thể lực. Nhưng cũng như Argentina, Ai Cập đã thực hiện điều quan trọng nhất là giành chiến thắng để đi tiếp. Cuộc chạm trán giữa Argentina và Ai Cập mang tính biểu tượng giữa hai nền bóng đá hàng đầu châu lục như FIFA nhận định, giữa đội bóng 16 lần vô địch Copa America và đội bóng 7 lần vô địch Cúp bóng đá châu Phi (AFCON).

Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: "Argentina sẽ phải có sự tập trung ở mức độ cao hơn, bởi vì trận trước gặp Cabo Verde vô danh khó tránh khỏi sự sao nhãng. Chính cách tiếp cận này đã đặt Argentina vào thế hơi dở và họ phải cố trong cách chơi bóng giàu thể lực của Cabo Verde. Nhưng Ai Cập là đối thủ có trình độ cao hơn và Argentina sẽ điều chỉnh tâm lý thi đấu, có cách tiếp cận trận đấu đúng mực hơn".

Người chia lửa cho Messi

Bất chấp những áp lực, Argentina đến Atlanta (Mỹ) với thành tích ấn tượng: thắng 10/12 trận đấu kéo dài quá 90 phút tại World Cup (4 trận không cần loạt luân lưu, 6 trận từ chấm phạt đền). Đội bóng xứ tango đang có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, luôn ghi từ 2 bàn trở lên, trong đó có 11 bàn thắng sau 4 trận tại World Cup 2026. Xét về lịch sử, nhà ĐKVĐ đã thắng 7/9 trận đấu ở vòng 16 đội World Cup, cho thấy bản lĩnh dày dạn ở các loạt đá loại trực tiếp. HLV Lionel Scaloni đang sở hữu tập thể có sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Messi, Nicolas Otamendi, De Paul, Cristian Romero, Leandro Paredes… với sức trẻ từ Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz… Xét về tổng thể, Argentina sở hữu sức mạnh và kinh nghiệm vượt trội hoàn toàn Ai Cập, khi đội bóng châu Phi đang để lộ sự thiếu cân bằng trong lối chơi và hàng thủ không quá chắc chắn.

Ông Ngô Quang Tùng chia sẻ: "Salah đã đưa Ai Cập lọt vào vòng 16 đội sau 92 năm, nhưng có cảm nhận anh và tập thể xung quanh đã đạt ngưỡng. Argentina đang có cách đá hợp với Messi quá hay, có nhịp đấu chậm rãi trước khi bất ngờ tăng tốc ở 30 m cuối bằng những pha bật nhả một chạm, thả bóng vào khoảng trống để các chân sút ập vào. Ngoài Messi, Argentina còn có Julian Alvarez đang chơi cơ động, trong khi Lautaro Martinez sẵn sàng săn bàn trong khu vực cấm địa. Sẽ rất khó cho Salah nếu Ai Cập không ngăn chặn được nhịp thi đấu của Argentina có đủ độ máu lửa và chất quái. Tôi kỳ vọng Argentina sẽ thắng trong hiệp chính, để tất cả tiếp tục tận hưởng thứ bóng đá tuyệt vời của Messi tại World Cup 2026".