Mbappe chói sáng, bắt kịp Messi: Đua bàn thắng kịch tính nhất lịch sử World Cup

Ngày của Kylian Mbappe

Mệnh đề Lionel Messi gọi, Kylian Mbappe trả lời đang dần trở nên quen thuộc ở World Cup 2026.

Ngay sau khi Messi rực sáng với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo vào lưới Ai Cập để vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới, Mbappe cũng trả lời với công thức y hệt: 1 bàn thắng, 1 kiến tạo trước Ma Rốc, qua đó san bằng con số 8 bàn tại World Cup 2026 của đàn anh.

Trùng hợp là, Mbappe cũng khởi đầu trận đấu bằng... 1 quả phạt đền hỏng, giống hệt đàn anh ở trận trước. Pha chạy đà có phần hơi chậm và vung chân thiếu hiểm hóc của Mbappe tạo điều kiện để thủ môn Yacine Bounou của Ma Rốc ôm gọn bóng trong hiệp 1.

Hàng thủ Ma Rốc không cản nổi Mbappe ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, khi đã "nóng máy", Mbappe đơn giản là không thể ngăn cản. Chân sút 28 tuổi tỏa sáng ở phút 60 với pha cứa lòng tuyệt đẹp ngay mép vòng cấm, không cho Bounou xác suất cứu thua nào. 6 phút sau, chính Mbappe là người đón đường chuyền từ cánh phải rồi mở góc thuận lợi để Ousmane Dembele sửa lòng tung lưới Bounou lần hai, đánh sập thế trận phòng ngự kiên cố mà Ma Rốc cố giăng ra từ đầu trận.

Nỗ lực "đổ bê tông" để ngăn cản Pháp của Ma Rốc đã sụp đổ chỉ trong 6 phút. Pháp có hàng tấn công quá mạnh, với bốn mũi nhọn Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Desire Doue và Michael Olise hoán đổi vị trí liên tục, cầu thủ nào cũng có thể tạo đột biến, sút xa, kéo bóng hay rê dắt qua người.

Nhưng, mấu chốt thành công của Pháp vẫn nằm ở khoảnh khắc ngôi sao của Mbappe. Dù bị Ma Rốc "chăm sóc" kỹ với hai, ba cầu thủ luôn thường trực đeo bám, thậm chí vào bóng triệt hạ, nhưng thủ quân Pháp vẫn lướt đi thanh thoát.

Màn tỏa sáng trước Ma Rốc giúp Mbappe có 8 bàn, sánh vai Messi trên đỉnh danh sách vua phá lưới. Mbappe cũng đã có 20 bàn ở World Cup mọi thời, chỉ còn kém đàn anh Messi 1 bàn duy nhất. Đáng nói là, trong khi Messi cần 6 kỳ World Cup để ghi 21 bàn, Mbappe chỉ cần 3 kỳ để có 20 pha lập công tại sân chơi thế giới.

Mbappe còn hai trận trước mắt để nâng thành tích, đó là trận bán kết gặp đội thắng trong cặp Tây Ban Nha/Bỉ, cùng trận chung kết hoặc tranh hạng ba.

Cuộc đua vua phá lưới không chỉ có Messi và Mbappe. Erling Haaland (7 bàn), Harry Kane (6 bàn) và Ousmane Dembele (5 bàn) là những cái tên còn cơ hội đua tranh và sẵn sàng bứt lên.

Haaland và Kane sẽ đối đầu nhau ở trận tứ kết ba, khi Anh chạm trán Na Uy. Messi cùng Argentina đá trận tứ kết cuối với Thụy Sĩ.