Đội trưởng Granit Xhaka: 'Thụy Sĩ phải thắng Argentina, chứ không đến để ngắm Messi'

Đội tuyển Thụy Sĩ tôn trọng tài năng của Messi

Sau hai chiến thắng nghẹt thở trước Cabo Verde và Ai Cập, Argentina có lần thứ hai liên tục lọt vào tứ kết World Cup. Đối thủ của Lionel Messi cùng đồng đội là Thụy Sĩ, đội đã đánh bại Colombia trên chấm luân lưu với tỷ số 4-3 (hòa 0-0 trong 120 phút) để bước vào vòng 8 đội mạnh nhất.

Thụy Sĩ không phải đội bóng tiếng tăm, nhưng là "cửa ải" khó vượt qua với Argentina. Granit Xhaka cùng đồng đội có đấu pháp phòng ngự lùi sâu thực dụng và vô cùng chặt chẽ, những pha phản công uy lực nhờ khả năng luân chuyển bóng của Xhaka và tốc độ, sức rướn mà Breel Embolo sở hữu.

Granit Xhaka là biểu tượng cho tinh thần Thụy Sĩ ẢNH: REUTERS

Ở giải lớn gần nhất (EURO 2024), Thụy Sĩ lọt tới tứ kết, chỉ để thua Anh trên chấm luân lưu trong trận đấu kém may mắn.

Theo Xhaka, Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá, nhưng nhấn mạnh điều đó không khiến đội bóng của anh cảm thấy sợ hãi trước cuộc đối đầu với Argentina. "Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Những gì anh ấy đã làm được trong suốt sự nghiệp là điều không cần phải bàn cãi", Xhaka dành sự tôn trọng cho đàn anh. "Chúng tôi không đối đầu với một mình Messi. Argentina có rất nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng Thụy Sĩ cũng vậy. Chúng tôi đến đây để chiến thắng, chứ không phải để ngắm nhìn Messi".

Thụy Sĩ quyết vào bán kết

Tiền vệ đang khoác áo Sunderland (Ngoại hạng Anh) cho rằng, Argentina sở hữu những ngôi sao có thể tạo ra khác biệt chỉ bằng một khoảnh khắc, vì thế Thụy Sĩ phải duy trì sự tập trung tuyệt đối trong suốt 90 phút, thậm chí lâu hơn nếu trận đấu bước vào hiệp phụ.

Argentina đã trải qua 3 trận phải đá hiệp phụ trong 6 trận knock-out gần nhất, tính từ World Cup 2022 đến nay. Messi cùng đồng đội là tập thể bản lĩnh, dù vậy, Argentina đang chơi bất ổn khi liên tục bị những đối thủ yếu hơn như Ai Cập, Cabo Verde dồn vào thế khó.

Thụy Sĩ mạnh hơn nhiều so với những "bại tướng" của Argentina từ đầu giải. "Chúng tôi biết mình phải đối đầu với một đội bóng rất mạnh và với cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi sẽ thay đổi cách chơi hay bước vào trận đấu với tâm lý sợ hãi. Ở World Cup, mọi điều đều có thể xảy ra", Xhaka khẳng định.

Mục tiêu của Thụy Sĩ là có mặt tại bán kết, chứ không dừng lại ở vòng 8 đội mạnh nhất. Cuộc so tài giữa hai đội được dự đoán giằng co, khó đoán và có thể phải phân định trên chấm luân lưu. Argentina đã thắng ba loạt luân lưu gần nhất tại World Cup (trước Hà Lan 2014, 2022 và Pháp 2022), còn Thụy Sĩ cũng thắng loạt luân lưu gần nhất trước Colombia.