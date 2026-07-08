Châu Âu áp đảo toàn diện ở World Cup 2026: Argentina, Ma Rốc có đỡ nổi?

World Cup là... EURO mở rộng?

Chuyện so sánh World Cup với EURO từng được nhiều ngôi sao đề cập đến. Cristiano Ronaldo xem chức vô địch EURO với Bồ Đào Nha năm 2016 ngang bằng vô địch World Cup. Còn Kylian Mbappe nhấn mạnh "EURO phức tạp hơn nhiều so với World Cup do các đội đã rất hiểu nhau".

Chưa bàn đến độ khó của các sân chơi, song có một thực tế ngày càng rõ ràng: các đội châu Âu quá mạnh ở World Cup.

Đương kim vô địch EURO Tây Ban Nha đoạt vé vào tứ kết World Cup ẢNH: REUTERS

20 năm qua, chỉ một lần chức vô địch thế giới thuộc về một đội ngoài châu Âu, đó là Argentina (2022). 76 năm qua, tính từ sau World Cup 1950, trận chung kết World Cup luôn có tối thiểu một đội châu Âu hiện diện. 3 trong 5 trận chung kết World Cup gần nhất là những màn "derby" châu Âu, giữa Pháp - Ý (2006), Tây Ban Nha - Hà Lan (2010) và Pháp - Croatia (2018).

Đó là thực tế dễ hiểu, khi bóng đá châu Âu đã bỏ xa phần còn lại của thế giới. Bệ phóng tài chính hùng mạnh, lịch sử và văn hóa lâu đời, nền tảng đào tạo, vận hành bóng đá hay tố chất con người... của lục địa già đơn giản là những yếu tố tổng hòa không thể tìm kiếm ở đâu khác.

Thủ tướng Anh - Na Uy đối đáp hài hước trước đại chiến tứ kết World Cup

Ngay cả ngôi sao ưu tú nhất của những đội tuyển ngoài châu Âu... cũng phải xây dựng sự nghiệp và danh tiếng ở châu Âu. Nếu trước đây, thế giới còn có Brazil và Argentina thách thức trật tự lục địa già, thì đến hiện tại, chỉ còn Argentina (hoặc cùng lắm có thêm Ma Rốc) trên hành trình đơn độc chống lại châu Âu ở World Cup.

6 trong số 8 đội bóng lọt vào tứ kết World Cup 2026 đến từ châu Âu, với Pháp, Tây Ban Nha, Na Uy, Anh, Bỉ và Thụy Sĩ. Chỉ có hai đội bóng ngoài châu Âu, gồm Argentina (Nam Mỹ) và Ma Rốc (Bắc Phi).

Mbappe cùng Pháp có 4 kỳ World Cup liên tục góp mặt tại tối thiểu tứ kết ẢNH: REUTERS

Chắc chắn, châu Âu sẽ có tối thiểu 2 đại diện lọt vào bán kết, do có 2 trận tứ kết diễn ra nội bộ giữa Tây Ban Nha - Bỉ và Na Uy - Anh. Sứ mệnh ngăn cản lục địa già được giao cho Argentina với trận gặp Thụy Sĩ, và Ma Rốc với màn thư hùng cân tài cân sức với Pháp.

Kỳ vọng vào Argentina

Năng lực của Argentina bị hoài nghi sau hai lần... "chết hụt" trước Cabo Verde và Ai Cập.

Lionel Messi cùng đồng đội bị tân binh Cabo Verde kéo vào hiệp phụ, rồi chỉ thắng với cách biệt mong manh nhờ pha phản lưới. Sau đó, ở trận gặp đội bóng 92 năm mới biết thắng ở World Cup, nhưng Argentina bị dẫn 0-2, rồi phải chờ đợi thiên phú của Messi để lội ngược dòng.

Tuy nhiên, thực tế ở World Cup 2022 đã chứng minh, Argentina là đội tuyển lì lợm và mạnh mẽ sau từng lần vấp ngã.

Với Messi, đừng bao giờ nói chuyện không thể với Argentina ẢNH: REUTERS

Đội bóng xứ tango thua trận ra quân với tỷ số 1-2 trước Ả Rập Xê Út, bị Hà Lan gỡ hòa 2-2 tại tứ kết, rồi tiếp tục bị Pháp gỡ hòa 2-2 tại chung kết với sức ép nghẹt thở. Nhưng, thầy trò HLV Scaloni luôn biết cách vượt qua. Giọt nước mắt của Messi và HLV Scaloni sau trận gặp Ai Cập minh chứng cho áp lực đã dồn nén lên vai Argentina rất lâu. Nhưng, đã là "vàng" thật, nhất định không sợ lửa.

Một đội tuyển từng nhiều lần đứng trước ngưỡng "sinh tử" sẽ luôn biết phải làm gì, điều chỉnh cường độ, tâm lý thi đấu ra sao khi rơi vào hiểm cảnh.

Trận gặp Thụy Sĩ ở tứ kết (và có thể là Anh hoặc Na Uy nếu vào đến bán kết) sẽ khó khăn không kém cho Argentina. Song, với thiên tài Messi nơi đầu trận địa, cùng khả năng ứng biến của HLV Scaloni và nhuệ khí ngùn ngụt của Argentina, đại diện Nam Mỹ đủ sức đương đầu.



