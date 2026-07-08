Trọng tài xử ép Ai Cập, mở đường cho Argentina vào tứ kết World Cup?

Tiếng còi tranh cãi của trọng tài Letexier

Dù được đánh giá là cặp đấu chênh lệch đẳng cấp, nhưng rốt cục, Argentina và Ai Cập đã mang đến màn rượt đuổi hấp dẫn nhất World Cup 2026. Ai Cập đã phòng ngự phản công chặt chẽ để vươn lên dẫn 2-0, nhưng bản lĩnh của nhà vô địch đưa Argentina trở về từ "miệng vực", hoàn thành cuộc lội ngược dòng vĩ đại với tỷ số 3-2.

Tuy nhiên, chiến thắng đậm tính sử thi của Argentina bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi liên quan đến quyết định của trọng tài chính Francois Letexier (Pháp).

Trọng tài Francois Letexier trở thành tâm điểm ẢNH: REUTERS

Cụ thể, trước khi Argentina có pha phản công ấn định chiến thắng 3-2, Ai Cập thực tế đã có tình huống tấn công nguy hiểm. Mohamed Salah cầm bóng ở cánh phải, rồi ngã xuống sau pha va chạm với Julian Alvarez. Pha quay chậm cho thấy, mũi giầy của Alvarez đã va vào chân Salah trong vòng cấm. Thế nhưng, ông Letexier cho trận đấu tiếp tục. Argentina giành bóng phản công và ghi bàn ấn định chiến thắng.

Có thể, trọng tài Letexier nhận định Alvarez đã chạm bóng trước khi va chạm với Salah, đồng thời Salah không còn quyền kiểm soát bóng ở thời điểm va chạm và ngã xuống theo quán tính do mất đà, nên quyết định không có phạt đền cho Ai Cập. Nhưng, việc thổi hay không thổi phạt đền cho Ai Cập rồi sau đó Argentina phản công ghi bàn vẫn sẽ là quyết định gây tranh cãi, bị mang ra mổ xẻ rất nhiều.

Cũng ở pha bóng phút bù giờ, một cầu thủ Ai Cập đã ngã trong vòng cấm Argentina sau cái kéo tay của hậu vệ Nam Mỹ. Cả ông Letexier và trợ lý đều thấy tình huống, nhưng không cho rằng đó là lỗi dẫn đến phạt đền.

Cầu thủ và ban huấn luyện Ai Cập bất mãn với trọng tài Letexier ẢNH: REUTERS

Chính những pha bóng phớt lờ phạt đền của trọng tài Letexier đã khiến ban huấn luyện và cầu thủ Ai Cập phản ứng dữ dội. Trợ lý Saafan Elshagir nhận thẻ đỏ, còn hai cầu thủ Hamdy Fathy và Mostafa Shoubir bị phạt thẻ vàng cảnh cáo.

Sau trận, cầu thủ Zico của Ai Cập cũng nghẹn ngào vì buồn bã. Anh tỏ ra rất thất vọng về trọng tài. "Thật không công bằng, không công bằng, không công bằng. Thế trao cúp luôn cho Argentina luôn đi", Zico thốt lên

Trọng tài và VAR quá cứng nhắc?

Trọng tài Letexier cũng bị hoài nghi trước đó, khi ông từ chối một bàn thắng của Ai Cập trong hiệp 2.

Trong pha bóng Mostafa Zico sút tung lưới Argentina ở phút 58, tiền vệ Marwan Attia đã phạm lỗi với trung vệ Lisandro Martinez ở ngay đầu pha triển khai bóng. Trọng tài cho rằng cú giẫm chân của Attia là điểm khởi đầu của tình huống phản công, vì vậy quyết định hủy bàn thắng và cho Argentina được hưởng quả đá phạt.

Quyết định này lập tức tạo ra sự khó hiểu trên khán đài sân Atlanta. Ban đầu, bảng tỷ số vẫn hiển thị Ai Cập dẫn 2-0 trước khi được điều chỉnh trở lại thành 1-0. Các CĐV Argentina vỡ òa như thể đội nhà vừa ghi bàn, trong khi Ai Cập phản ứng dữ dội.

Ngay sau đó, mạng xã hội bùng nổ tranh luận. "VAR đã áp dụng luật quá cứng nhắc khi xem xét một pha va chạm xảy ra từ rất sớm trong quá trình triển khai bóng. Theo họ, tình huống phạm lỗi diễn ra cách khung thành Argentina một quãng đường rất xa và không trực tiếp tạo ra bàn thắng. Ngược lại, cũng có quan điểm cho rằng quyết định của trọng tài là phù hợp với luật bóng đá, bởi pha phạm lỗi đã giúp Ai Cập giành lại quyền kiểm soát bóng để phát động pha phản công dẫn đến bàn thắng", Yahoo Sport phân tích.

Tất nhiên, sau đó Mostafa Zico vẫn ghi bàn thứ hai ở phút 67, với pha đệm lòng tung lưới thủ môn Emiliano Martinez. Nhưng, tất cả chỉ là tình tiết phụ, làm nổi bật màn ngược dòng lịch sử của Argentina.

Dù quyết định của ông Letexier có tranh cãi, không thể phủ nhận Argentina đã vô cùng bản lĩnh. Lionel Messi cùng đồng đội thể hiện độ lì và năng lượng tiềm ẩn của đương kim vô địch để giữ mình ở lại đường đua vinh quang.



