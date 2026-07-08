Messi vượt kỷ lục của Maradona, tiếp tục cùng Argentina viết nên trang sử thi World Cup

Messi biến điều không thể thành có thể

Lionel Messi và Argentina vừa tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục nhất từ đầu World Cup 2026. Để Ai Cập dẫn trước 2-0 đến tận phút 78, nhưng đại diện Nam Mỹ đã vùng lên ấn tượng để ghi ba bàn thắng liên tục, ấn định chiến thắng 3-2 khó tin.

Messi tiếp tục là nhân vật chính trong trận đấu nghẹt thở của Argentina. Anh đá hỏng quả phạt đền trong hiệp 1, khi Argentina đang bị dẫn 0-1. Tuy nhiên, 15 phút cuối trận đã trở thành sàn diễn để cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử phô diễn đẳng cấp.

Messi vượt kỷ lục của Maradona ẢNH: REUTERS

Messi thực hiện pha treo bóng hoàn hảo để Cristian Romero bật cao đánh đầu tung lưới Ai Cập, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 79. Đến phút 83, anh tự mình điền tên lên bảng tỷ số với pha vung chân vô lê sấm sét đưa bóng dội xà ngang vào lưới. Để rồi, đến phút 90+2, Enzo Fernandez bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, đưa Argentina vào tứ kết.

Với đường kiến tạo cho Romero lập công, Messi chính thức có 9 kiến tạo ở World Cup, vượt huyền thoại Diego Maradona (8 kiến tạo) để chiếm vị trí số một trong danh sách chân chuyền hay nhất mọi thời đại. Đáng ra, Messi đã có thể phá kỷ lục ở trận trước, nếu pha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 được tính cho Romero, thay vì là pha phản lưới của hậu vệ Cabo Verde. Dù vậy, Messi đã xô đổ kỷ lục này, để chạm đến nốt cột mốc cá nhân cuối cùng mà một cầu thủ có thể vươn tới ở World Cup.

Hành trình còn dài

Messi tạm vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026 với 8 bàn, xếp trên Kylian Mbappe và Erling Haaland (cùng 7 bàn).

Còn tính cả chiều dài lịch sử, Messi đã có 21 pha lập công, nhiều hơn người xếp sau Mbappe 2 bàn.

Messi cũng nối dài các kỷ lục: ghi bàn ở 9 trận liên tiếp tại VCK World Cup, ghi bàn ở cả 5 trận tại World Cup 2026. Anh có thể nới rộng con số ở tứ kết, nơi Argentina sẽ đối đầu Thụy Sĩ hoặc Colombia.

Argentina chỉ còn cách trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp đúng hai cửa ải nữa.