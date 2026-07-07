Thượng nghị sĩ Paraguay vẫn chưa buông tha Mbappe, ngôi sao Pháp cần phải được bảo vệ

Thượng nghị sĩ Paraguay lại dọa kiện Mbappe

Tối 7.7, thượng nghị sĩ Celeste Amarilla của Paraguay tiếp tục đưa ra phát biểu đe dọa, công kích siêu sao Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp.

Động thái diễn ra chỉ sau chưa đầy một ngày, khi bà Amarilla khơi mào cuộc khẩu chiến bằng việc xúc phạm Mbappe, sau khi Pháp loại Paraguay với tỷ số 1-0 tại vòng 16 đội World Cup 2026 (Mbappe ghi bàn thắng duy nhất trên chấm luân lưu).

Bà Amarilla đã đăng tải hàng loạt bình luận phân biệt chủng tộc, xúc phạm gốc gác trên mạng xã hội nhắm vào Mbappe. Bà cũng cho rằng thủ môn Orlando Gill (người bị Mbappe phớt lờ khi tiến tới bắt tay) nên giơ "ngón tay thối" về phía Mbappe. Những phát ngôn này nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận quốc tế.

Sóng gió bủa vây Mbappe ẢNH: REUTERS

Đáp trả, Mbappe gọi Amarilla là "một người phụ nữ đáng khinh, không xứng đáng với cương vị mình đang nắm giữ", đồng thời khẳng định bà không đại diện cho nhân dân và đất nước Paraguay. Tiền đạo của tuyển Pháp cũng nhấn mạnh rằng những phát ngôn đầy thù hận đã làm lu mờ hành trình đáng tự hào của đội tuyển Paraguay tại World Cup 2026.

Sau phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế, Amarilla đã xóa bài đăng gây tranh cãi và công bố một bức thư ngỏ bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp gửi tới Mbappe. Trong thư, bà thừa nhận đã sử dụng những lời lẽ xúc phạm và bày tỏ sự hối tiếc vì hành động của mình.

"Đúng, những lời lẽ trước đó của tôi với Mbappe là phân biệt chủng tộc. Đó là lý do tôi đã xóa bài, thật đáng tiếc là như vậy", bà chia sẻ.

Tuy nhiên, nữ thượng nghị sĩ vẫn cho rằng Mbappe đã vượt quá giới hạn khi gọi bà là "người phụ nữ đáng khinh". Amarilla cáo buộc ngôi sao người Pháp có hành vi miệt thị giới tính, yêu cầu anh phải xin lỗi công khai và tuyên bố sẽ cân nhắc khởi kiện nếu Mbappe không rút lại phát ngôn.

Nước Pháp và cộng đồng quốc tế bảo vệ Mbappe

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) vẫn giữ lập trường cứng rắn. Cơ quan này đã gửi đơn lên cơ quan công tố Pháp, đề nghị mở thủ tục tố tụng đối với Amarilla vì những phát ngôn bị cho là mang tính phân biệt chủng tộc và kích động thù hận.

FFF khẳng định những lời lẽ của nữ nghị sĩ là "không thể chấp nhận", đồng thời tuyên bố sẽ đứng về phía Mbappe và mọi nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc.

Trong phát biểu nhắm tới Mbappe, bà Celeste Amarilla khẳng định “đừng đùa với Paraguay” khi quốc gia của bà từng bỏ tù Ronaldinho. Tuy nhiên thực tế, Ronaldinho bị bắt năm 2020 vì nhập cảnh vào Paraguay với giấy tờ giả. Huyền thoại Brazil bị bắt vì vi phạm pháp luật. Còn Mbappe chỉ tự bảo vệ danh dự sau khi bị bà Amarilla phân biệt chủng tộc và gốc gác với những từ ngữ nặng nề.



Đội tuyển Pháp được Chính phủ Pháp và FFF hậu thuẫn tuyệt đối ẢNH: REUTERS

Văn phòng công tố Paris sau đó xác nhận đã mở cuộc điều tra. Theo quy định của pháp luật Pháp, các hành vi xúc phạm công khai có yếu tố phân biệt chủng tộc hoặc kích động hận thù nhằm vào công dân Pháp có thể bị xử lý hình sự, ngay cả khi phát ngôn được thực hiện ở nước ngoài.

Nước Pháp ủng hộ Mbappe tuyệt đối. Trong thông cáo do Điện Elysee phát đi, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết: "Tổng thống Pháp hoàn toàn ủng hộ Kylian Mbappe và đội tuyển Pháp, trước những hành vi mang tính phân biệt chủng tộc mà đội trưởng Les Bleus phải hứng chịu. Tổng thống Paraguay cũng đã gửi thư tới Tổng thống Pháp để lên án những phát ngôn này, tương tự như sự lên án từ Bộ Ngoại giao Paraguay".

Chính phủ Paraguay cũng nhanh chóng lên tiếng, khẳng định các phát biểu của Amarilla không phản ánh quan điểm của nhà nước hay người dân Paraguay, đồng thời tái khẳng định lập trường chống phân biệt chủng tộc và tôn trọng nhân phẩm con người.

Đội tuyển Paraguay bị loại ở vòng 16 đội World Cup 2026, trong khi Pháp tiến vào tứ kết để đối đầu Ma Rốc. Mbappe đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 7 bàn, sánh ngang Lionel Messi và Erling Haaland. Anh đã có 19 bàn ở World Cup, chỉ còn kém người dẫn đầu Messi đúng 1 bàn.