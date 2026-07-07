Ronaldo là huyền thoại vĩ đại, nhưng World Cup không dành cho anh

Bồ Đào Nha và Ronaldo bất lực

Nước mắt đã rơi trên khóe mắt Cristiano Ronaldo, khi hồi còi mãn cuộc trận Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha vang lên ở phút bù giờ thứ chín. Bàn thắng duy nhất của Mikel Merino (phút 90+1) đã xé toạc giấc mộng World Cup vốn dĩ mong manh của Ronaldo trong lần cuối cùng huyền thoại 41 tuổi sải bước ở sân chơi thế giới.

Ronaldo lại khóc, nhưng cảm giác không còn đau đớn và ấm ức như khi thua Ma Rốc ở tứ kết World Cup 2022. Siêu sao Bồ Đào Nha anh chấp nhận hồi kết của định mệnh, rằng World Cup vĩnh viễn là khoảng trống duy nhất trên bức tranh vĩ đại mà Ronaldo đã vẽ suốt hai thập kỷ để định hình cả một thời đại bóng đá thế giới.

World Cup đã khép lại với Ronaldo ẢNH: REUTERS

Bồ Đào Nha vẫn thua hệt như bốn năm trước, song đây là thất bại được báo trước và hợp lý. Tây Ban Nha thắng, đơn giản vì "La Roja" mạnh mẽ, đồng đều và quyết tâm hơn.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente chỉ thắng cách biệt một bàn, tuy nhiên, đó là khoảng trời cách biệt về đẳng cấp. Tây Ban Nha kiểm soát thế trận, điềm tĩnh luân chuyển bóng và đủng đỉnh điều tiết cuộc chơi. Đương kim vô địch EURO có thần thái của một đế vương, khi nắm thế trận rất chắc chắn, có thể lựa thời điểm tăng tốc để kết liễu đối thủ. Ngược lại, Bồ Đào Nha dù mang lại cảm giác chỉ còn vài bước chân là bắt kịp Tây Ban Nha, nhưng thực tế khoảng cách lại rất xa. Suốt trận đấu, Ronaldo và đồng đội phải rượt đuổi, nương theo thế trận đối thủ tạo ra, kiệt sức và mắc sai lầm ở thời khắc định mệnh. Bồ Đào Nha đã rất nỗ lực, nhưng như thế là không đủ để xô đổ nền tảng quá chắc chắn cả về đấu pháp lẫn bản lĩnh mà Tây Ban Nha dày công vun đắp.

Ronaldo đã khép lại hai thập kỷ World Cup buồn bã, bằng một trận đấu lý giải tại sao vinh quang luôn lẩn trốn anh. Không phải ngẫu nhiên, báo chí Bồ Đào Nha nhấn mạnh HLV Roberto Martinez đã sai khi cố chấp giữ Ronaldo. Siêu sao mang áo số 7 nhạt nhòa giữa trận địa phòng ngự của Tây Ban Nha. Mọi đường chuyền hướng đến Ronaldo đều bị cắt, mọi hướng di chuyển của trung phong 41 tuổi đều bị tính toán kỹ để ngăn cản.

Ronaldo bất lực ẢNH: REUTERS

HLV De La Fuente nói Tây Ban Nha không cần cắt cử riêng ai theo kèm Ronaldo, vì hệ thống của "La Roja" đã quá ưu việt để cô lập đối thủ.

Nhưng Ronaldo có trách nhiệm trong trận thua của Bồ Đào Nha. Anh không thể bứt tốc, rê dắt, sút xa, không có những đường chuyền hay mở bóng sáng tạo, cũng không chạy chỗ hút người để mở không gian cho Pedro Neto hay Joao Felix xâm nhập. Những gì Ronaldo làm được là nhận bóng rồi... chuyền về, thử vung chân tìm kiếm vận may, cùng nỗ lực chạy chỗ trong vô vọng để tìm khe hở giữa hàng thủ đã cô đặc bởi phán đoán vị trí quá tốt của Tây Ban Nha.

Ronaldo "tắt tiếng", nhưng HLV Martinez cũng không dám rút đội trưởng rời sân, như đã làm ở trận gặp Croatia. Ông giữ Ronaldo ở lại, với hy vọng nhỏ nhoi rằng phép màu sẽ đến.

Song, phép màu không đến, như những gì đã trôi tuột qua trong suốt hai thập kỷ với Ronaldo ở World Cup. Ba bàn thắng vào lưới Tây Ban Nha cách đây tám năm vẫn được nhắc tới, vì đó là dấu ấn hiếm hoi duy nhất của Ronaldo ở World Cup. Khi Lionel Messi, Kylian Mbappe hay thậm chí Erling Haaland thiết lập kỷ lục mỗi ngày, mỗi giờ, người ta phải mở Google để tra cứu thành tựu của Ronaldo từ một thập kỷ trước, như nỗi an ủi cho thực tại trống vắng của anh cùng Bồ Đào Nha.

World Cup không dành cho Ronaldo

Chẳng ai có thể phủ nhận, Cristiano Ronaldo là huyền thoại đương đại của bóng đá thế giới. Anh đã có tất cả, từ Quả bóng vàng, Chiếc giày vàng, Champions League cùng hàng loạt thành tựu. Ronaldo lập kỷ lục 6 lần dự World Cup và đã đến gần mốc 1.000 bàn thắng.

Tạm biệt huyền thoại ẢNH: REUTERS

Nhưng, World Cup không thuộc về Ronaldo. 6 lần bước đến VCK thế giới là biểu tượng của một "cây trường sinh", dù vậy, cũng là sự phụ thuộc cố chấp và vô lý. Bồ Đào Nha không dám "buông" Ronaldo, và Ronaldo cũng không muốn từ bỏ vinh quang đến những giây cuối cùng. Dẫu đôi bên biết rằng cái kết sẽ không có hậu nếu cứ bám víu vào sự thiếu tương hợp.

Ronaldo có thể tốt hơn nếu đá cho một đội tuyển đồng lòng và đẳng cấp hơn Bồ Đào Nha. Hoặc, Bồ Đào Nha sẽ mạnh hơn với một tiền đạo trẻ khỏe, giàu sức chiến đấu hơn Ronaldo ở tuổi 41. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là... nếu.

Người Nhật có câu, một chiếc cốc bị sứt mẻ đôi khi là chiếc cốc giá trị nhất. Chính sự không hoàn hảo mới tạo ra cảm giác gần gũi, đời thường và đáng trân trọng. Sự nghiệp Ronaldo có thể không hoàn mỹ, nhưng không thể phủ nhận, anh để lại gia tài đồ sộ cho bóng đá thế giới. Mội huyền thoại đích thực, dù có thiếu vắng bước chân trên đường lên đỉnh World Cup.

Sau tất cả, Ronaldo xứng đáng được tôn trọng.