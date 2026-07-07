Ronaldo từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha?

Kỷ nguyên Ronaldo sắp kết thúc

World Cup vĩnh viễn trở thành mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo, khi Bồ Đào Nha dừng bước trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup hôm nay (7.7). Ronaldo đã gắng gượng lần cuối để chạm đến danh hiệu duy nhất còn dang dở, nhưng càng thi đấu, chân sút 41 tuổi càng xa rời đỉnh cao.

Ronaldo bật khóc, nhưng có lẽ cuộc chia tay của chân sút Bồ Đào Nha không mang lại dư vị tiếc nuối. Trong 6 kỳ World Cup Ronaldo góp mặt, Bồ Đào Nha chỉ một lần lọt tới bán kết, vào năm 2006, khi Ronaldo còn chưa bước lên đỉnh cao. Đến khi chân sút sinh năm 1985 bắt đầu xác lập vị thế, Bồ Đào Nha bị loại ở tứ kết 2022, vòng 16 đội 2010, 2018, 2026 và vòng bảng 2014.

Ronaldo bất lực nhìn Bồ Đào Nha bị loại ẢNH: REUTERS

Tức là, Bồ Đào Nha của Ronaldo còn chưa bao giờ tiệm cận vinh quang. Giọt nước mắt tiếc nuối nên dành cho những đội như Croatia (á quân 2018, hạng ba 2022), Hà Lan (á quân 2010, hạng ba 2014), chứ không nên rơi xuống vì đội bóng có định giá đội hình cao thứ tư World Cup nhưng chưa bao giờ đá đúng tầm vóc.

"Cristiano Ronaldo, không ai muốn hạ bệ anh, nhưng như thế là đủ rồi", nhật báo A Bola phân tích. Trong buổi họp báo trước trận, Ronaldo khẳng định World Cup 2026 là lần cuối của anh. Tiền đạo 41 tuổi cũng đáp trả những chỉ trích khi cho rằng truyền thông đã "muốn giết" anh suốt hơn hai thập kỷ, nhưng điều đó chưa bao giờ khiến anh thay đổi. Ronaldo nhấn mạnh anh sẽ chỉ chia tay đội tuyển khi bản thân cảm thấy đã đến lúc, chứ không phải vì áp lực từ dư luận.

"Song, vấn đề không nằm ở việc Ronaldo còn đủ đẳng cấp hay không, mà ở chỗ thời gian là điều không ai có thể chiến thắng. Ronaldo đã cống hiến gần như tất cả, mang về chức vô địch EURO 2016, UEFA Nations League cùng vô số kỷ lục cá nhân và tập thể.

Chính vì vậy, anh không còn điều gì phải chứng minh. Chẳng ai muốn loại Ronaldo, nhưng anh nên khép lại sự nghiệp quốc tế trong vinh quang, trước khi tuổi tác khiến những màn trình diễn không còn tương xứng với di sản đồ sộ mà anh đã tạo dựng", truyền thông Bồ Đào Nha phân tích.

Nước mắt bất lực của Ronaldo ẢNH: REUTERS

A Bola đánh giá: "HLV Jorge Jesus sẽ đến cải tổ Bồ Đào Nha. Băng ghế huấn luyện đã thay đổi và trên sân cũng nên vậy. Đến lúc Ronaldo phải nhường chỗ. Bồ Đào Nha đang bị ràng buộc chuyện phải cho Ronaldo đá cả trận, hết từ trận này đến trận khác (anh chỉ bị rút ra ở trận gặp Croatia). Cứ như thể, đây là định lý mà Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không thể đảo ngược vậy".

Điều gì chờ đợi Ronaldo?

Ronaldo sẽ không dự World Cup 2030, điều gần như hiển nhiên bởi khi ấy, anh đã 45 tuổi. Nhưng, nhiều khả năng Ronaldo cũng không dự EURO 2028, giải đấu lớn tiếp theo của Bồ Đào Nha, khi anh 43 tuổi.

Bởi dù rất nỗ lực, những gì Ronaldo làm được chỉ là cú đúp vào lưới đội yếu Uzbekistan, cùng một quả phạt đền thành bàn trước Croatia. Anh khép lại 6 lần dự World Cup với 0 bàn thắng kể từ vòng 16 đội trở đi.

Khi Ronaldo ở đỉnh cao, anh không được hậu thuẫn bởi đội hình đủ mạnh. Còn khi Bồ Đào Nha đã thực sự mạnh (trên lý thuyết), Ronaldo lại rời đỉnh cao quá xa.

Chân sút 41 tuổi lộ rõ sự nhợt nhạt trên mọi phương diện trước Tây Ban Nha, từ rê dắt, bứt tốc đến tạo cơ hội. Ronaldo chỉ chạy chỗ để tìm bàn thắng cho mình. Anh không kết nối được lối chơi, không lùi về mở đường cho đồng đội, cũng không có sức vóc làm tường để giữ bóng cho tuyến tiền vệ Bồ Đào Nha.

Ronaldo đã bị thời gian bỏ lại ẢNH: REUTERS

Đó là hình ảnh quen thuộc của Ronaldo ở những trận cầu lớn. Tại EURO 2024, Ronaldo cũng "chìm nghỉm" giữa hàng thủ Pháp. Bồ Đào Nha hòa 0-0, rồi thua trên chấm luân lưu ở tứ kết. Ronaldo khép lại EURO với 0 bàn sau 5 trận. Vậy ở EURO 2028, khi Ronaldo già thêm 4 tuổi, có gì đảm bảo anh sẽ chơi hay hơn, hoặc ít nhất, không phải gánh nặng cho Bồ Đào Nha?

Bồ Đào Nha có thể không hay hơn nếu Ronaldo từ giã, nhưng đội bóng của Jorge Jesus cần thay đổi. "Cái tôi của Ronaldo không cho phép anh trở thành phương án dự phòng", A Bola nhận xét. Với Vitinha, Bruno Fernandes, Francisco Conceicao, Joao Neves... Bồ Đào Nha cần nhiều hơn, là một trung phong 41 tuổi cứ đá trọn hết trận này đến trận khác.

Ronaldo có lẽ nên dừng lại.