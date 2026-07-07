HLV Martinez không từ chức vẫn phải rời ghế nóng đội tuyển: ‘Bồ Đào Nha quá thiếu may mắn’

HLV Martinez xin lỗi và rời ghế nóng Bồ Đào Nha

Hành trình của Bồ Đào Nha ở World Cup 2026 đã dừng lại sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Đội bóng của HLV Roberto Martinez gục ngã bởi bàn thua ở phút 90+1, qua đó nối dài quãng thời gian 20 năm bị loại sớm ở sân chơi thế giới.

Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Martinez trên cương vị HLV trưởng Bồ Đào Nha. Ông sẽ rời ghế nóng để nhường chỗ cho Jorge Jesus, cựu HLV Benfica.

"Tôi muốn cảm ơn người dân Bồ Đào Nha vì sự ủng hộ mà họ đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua. Đây là một tập thể tuyệt vời và tôi rất tự hào khi được làm việc với những cầu thủ này", Martinez chia sẻ với báo chí sau trận.

HLV Roberto Martinez ẢNH: REUTERS

Dù phải dừng bước sớm, cựu HLV tuyển Bỉ khẳng định ông không hối tiếc về màn trình diễn của các học trò. Theo Martinez, đây mới là trận đấu hay nhất mà Bồ Đào Nha thể hiện kể từ đầu World Cup 2026. "Đây là trận đấu tốt nhất của chúng tôi tại giải. Các cầu thủ đã chơi với cá tính, cường độ cao, tạo ra nhiều cơ hội và thực hiện đúng kế hoạch chiến thuật. Chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn kết quả cuối cùng", ông nhấn mạnh. "Bồ Đào Nha xứng đáng được đá hiệp phụ. Chúng tôi đã phòng ngự tốt, đưa bóng dội khung gỗ. May mắn đã không đứng về chúng tôi, nhưng điều đó có thể xảy ra ở bất cứ trận đấu nào".

Martinez cho rằng khác biệt giữa hai đội nằm ở sự hiệu quả trong những khoảnh khắc quyết định. Bồ Đào Nha kiểm soát thế trận trong nhiều thời điểm, gây sức ép lớn lên hàng thủ Tây Ban Nha nhưng không thể tận dụng cơ hội để kết liễu đối thủ.

Lời chia tay buồn

HLV Roberto Martinez cũng từ chối chỉ trích bất kỳ cá nhân nào sau thất bại. Ông khẳng định toàn đội đã chiến đấu đến những phút cuối cùng và không có gì phải xấu hổ khi bị loại sau một màn trình diễn chất lượng.

"Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Họ đã cống hiến tất cả. Trong bóng đá, đôi khi bạn chơi rất hay nhưng vẫn không thể giành chiến thắng. Hôm nay là một trong những ngày như vậy", cựu HLV Wigan Athletic bày tỏ.

Bồ Đào Nha chấp nhận rời cuộc chơi ẢNH: REUTERS

HLV Martinez tiếp quản đội tuyển Bồ Đào Nha từ đầu năm 2023, kế nhiệm Fernando Santos. Dưới sự dẫn dắt của ông, Bồ Đào Nha giành chức vô địch Nations League 2025, đồng thời vượt qua vòng loại World Cup 2026 với thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, cú ngã ở World Cup 2026 đã khiến mọi thứ không trọn vẹn. Tại giải năm nay, Bồ Đào Nha thắng được Uzbekistan và Croatia, còn lại, đội hòa CHDC Congo, Colombia và thua Tây Ban Nha.

Từ trước giải, HLV Martinez đã xác định rời Bồ Đào Nha sau World Cup để tìm kiếm định hướng mới. Ông nhường ghế cho Jorge Jesus, cựu HLV Benfica. Khép lại buổi họp báo, Martinez một lần nữa gửi thông điệp tri ân tới người hâm mộ: "Được dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha là một vinh dự lớn trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ luôn biết ơn tình cảm mà đất nước này đã dành cho mình".