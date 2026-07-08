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Thể thao World Cup 2026

HLV Scaloni khóc nức nở, bỏ dở phỏng vấn: 'Tôi xin lỗi vì xúc động quá, Argentina quá phi thường’

Hồng Nam
Hồng Nam
HLV Lionel Scaloni không giấu được sự xúc động khi chứng kiến Argentina ngược dòng ngoạn mục trước Ai Cập để vào tứ kết World Cup 2026.

HLV Scaloni khóc... sưng mắt sau cuộc ngược dòng vĩ đại

Tinh thần và ý chí của Argentina đã được thể hiện trước toàn thế giới ở trận gặp Ai Cập tại vòng 16 đội World Cup 2026. Các học trò HLV Lionel Scaloni bị dẫn trước hai bàn đến tận nửa sau hiệp 2, nhưng đã vùng lên đầy quả cảm chỉ trong 13 phút. 

Cristian Romero châm ngòi màn lật đổ ở phút 79 với pha đánh đầu chéo góc chuẩn xác, sau đó Lionel Messi san bằng cách biệt hai bàn bằng cú sút xa uy lực khuất phục Ai Cập. Để rồi ở thời gian bù giờ, Enzo Fernandez khép lại bộ phim hành động bằng một pha đánh đầu nữa, đưa Argentina tiến vào tứ kết. 

HLV Scaloni khóc nức nở, bỏ dở phỏng vấn: 'Tôi xin lỗi vì xúc động quá, Argentina quá phi thường’- Ảnh 1.

HLV Lionel Scaloni cùng Argentina tiến vào tứ kết World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

HLV Scaloni cùng học trò đã hoàn thành một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất lịch sử World Cup. Sau trận, ông đã khóc nức nở. Nhà cầm quân người Argentina không thể trả lời phỏng vấn báo chí trên sân do không kìm nén được cảm xúc. 

"Tôi không biết phải nói gì lúc này. Thật sự xin lỗi, nhưng tôi đang rất xúc động," HLV Scaloni nghẹn ngào. "Thật sự đây là tập thể phi thường. Chỉ có vậy thôi... Tôi xin phép dừng ở đây". Ông rời cuộc phỏng vấn với đôi mắt đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên ở World Cup, HLV Scaloni không kìm nén được cảm xúc vỡ òa sau những phút căng thẳng dồn nén, khi Argentina tưởng như đã bị dồn vào thế chân tường.

Dấu ấn của Scaloni 

Argentina đang có hành trình gian khó, nhưng vô cùng bản lĩnh tại World Cup 2026. Đại diện Nam Mỹ vất vả đánh bại Cabo Verde với tỷ số 3-2 trong hiệp phụ ở vòng 32 đội, cũng với bàn thắng định đoạt muộn màng. 

Hôm nay, Argentina còn thắng ngoạn mục hơn. Lần đầu bị dẫn trước ở World Cup, không chỉ một, mà là hai bàn, nhưng Argentina chỉ cần chưa đến 13 phút để thắng ngược đối thủ ngay trong 90 phút. Rất hiếm có đội thắng 3-2 trong 90 phút sau khi bị dẫn hai bàn như Argentina đã làm.

HLV Scaloni khóc nức nở, bỏ dở phỏng vấn: 'Tôi xin lỗi vì xúc động quá, Argentina quá phi thường’- Ảnh 2.

Scaloni góp công hồi sinh bóng đá Argentina

ẢNH: REUTERS

Với cá nhân HLV Lionel Scaloni, ông cùng Argentina đang có chuỗi 11 trận thắng liên tục tại World Cup, tính từ trận gặp Mexico ở vòng bảng World Cup 2022 đến nay. 

Nhà cầm quân Argentina đã cùng đội bóng quê hương vô địch World Cup 2022, Copa America 2021, 2024 cùng Cúp liên lục địa (Finalissima) 2022. Scaloni xứng đáng là chiến lược gia xuất sắc bậc nhất lịch sử đội tuyển Argentina, khi vực dậy tập thể rệu rã, thiếu sinh khí trở thành quân đoàn bách chiến bách thắng, lần lượt xô đổ những kỳ quan lớn nhất của bóng đá thế giới. 

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