Argentina không nên để Messi tiếp tục đá phạt đền

Messi không có duyên với phạt đền

Trước khi tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng và một kiến tạo, giúp Argentina ngược dòng hạ Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026, Lionel Messi đã tạo nên kỷ lục... buồn.

Cú sút thiếu hiểm hóc, dễ dàng bị thủ môn Mostafa Shobeir hóa giải trên chấm 11 m của Messi trong hiệp 1 đã là lần thứ tư, anh đá hỏng phạt đền ở World Cup.

Cụ thể, những lần đá hỏng phạt đền của Messi diễn ra ở các trận gặp Iceland (2018), bị thủ môn Hannes Halldórsson cản phá; Ba Lan (2022), bị thủ môn Wojciech Szczęsny đẩy được; Áo (2026), sút ra ngoài; Ai Cập (2026), bị thủ môn Mostafa Shobeir bắt bài.

Messi giúp Argentina ngược dòng hạ Ai Cập ẢNH: REUTERS

Messi trở thành cầu thủ sút hỏng phạt đền nhiều nhất lịch sử World Cup, với 4 lần bỏ lỡ cơ hội. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên sút hỏng phạt đền ở 3 VCK World Cup (2018, 2022, 2026) và là cầu thủ đầu tiên sút hỏng 2 quả phạt đền ở một VCK World Cup (2026). Trong 8 quả 11 m mà Messi đã đá ở World Cup, anh bỏ lỡ 4 quả (tỷ lệ hỏng 50%, rất cao so với những siêu sao khác như Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe hay Harry Kane).

Messi đã thiết lập nhiều kỷ lục ở World Cup, từ số trận đấu, số phút thi đấu, số bàn thắng, số chiến thắng đến số kiến tạo.

Từ cú sút hỏng đến màn ngược dòng lịch sử: Messi vẫn chưa chịu dừng lại

Tuy nhiên, thành tích đá phạt đền là một trong số ít thống kê không hoàn hảo. Nhưng cũng chính điều đó khiến câu chuyện về Messi đặc biệt hơn: ngay cả những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử cũng có những điểm yếu rất con người.

Câu hỏi đặt ra là, nếu ở những trận tiếp theo, Argentina được hưởng phạt đền, HLV Lionel Scaloni có tiếp tục để Messi sút?

Thông thường, một cầu thủ được chỉ định đá phạt đền sẽ bị tước quyền nếu đá hỏng trên dưới hai lần. Tại World Cup, nơi các trận vòng knock-out đều mang tính sống còn, đồng nghĩa sai lầm khó cơ hội để sửa chữa, việc giao quyền đá phạt đền cho ai càng là quyết định quan trọng.

Messi bỏ lỡ nửa số pha phạt đền ở World Cup ẢNH: REUTERS

Messi vẫn là ưu tiên số một. Vị thế của tiền vệ 39 tuổi tại Argentina là không thể đụng đến. Cả đội Argentina có thể hy sinh, chạy nhiều hơn, tranh chấp nhiệt hơn, để tạo ra hệ thống tối ưu năng lực của Messi. Chính anh cũng thừa nhận các đồng đội đã nỗ lực rất nhiều vì mình. Đáp lại, phẩm chất thiên tài của Messi, từ làm bóng, kiến tạo đến dứt điểm, là chìa khóa vạn năng để Argentina mở cửa mọi chiến thắng.

Suốt sự nghiệp, siêu sao người Argentina đã thực hiện 149 quả phạt đền, ghi 116 bàn và sút hỏng 33 lần, đạt tỷ lệ thành công 77,9%. Tính riêng tại đội tuyển, Messi đá 31 quả, hỏng 6 quả, tỷ lệ 80,7%.

Tuy nhiên, số pha phạt đền hỏng của Messi tại World Cup đang tăng nhanh. Anh chỉ sút thành công 50% số quả phạt đền tại World Cup, trong đó 6 quả gần nhất, Messi hỏng tới 3.

Thử thách lớn

Ở tứ kết, Argentina sẽ gặp Thụy Sĩ. Đại diện châu Âu không quá nổi trội về con người hay thành tích, nhưng lại rất bản lĩnh và lì lợm nhờ có những thủ môn bắt phạt đền giỏi.

Gregor Kobel đã trở thành người hùng với một pha đổ người chuẩn xác, giúp Thụy Sĩ thắng 4-3 trước Colombia trên chấm luân lưu ở vòng 16 đội World Cup. Kobel chính là người kế thừa Yann Sommer, một thủ môn khác của Thụy Sĩ cũng bắt phạt đền cực giỏi (đã giải nghệ vào năm 2024).

Messi chịu áp lực lớn khi bước đến chấm 11 m ẢNH: REUTERS

Chắc chắn, Kobel sẽ nghiên cứu kỹ thói quen sút phạt đền của Messi, từ cách đặt trụ, ngả người đến dứt điểm. HLV Scaloni cần một giải pháp khác để tạo ra sự mới mẻ, cũng như giảm áp lực ngàn cân trên vai Messi khi anh phải đứng trên chấm 11 m. Lautaro Martinez, Leandro Paredes hoàn toàn có thể là phương án dự phòng cho Messi, với những cú đá chân phải uy lực cùng sự lì lợm trước chấm đá may rủi.

Tuy nhiên, nếu Argentina phải đá luân lưu, Messi vẫn sẽ là ưu tiên số một. Bởi dù đá phạt đền hỏng nhiều, nhưng Messi lại đá luân lưu cực hay. Anh từng thực hiện thành công nhiều lượt sút quyết định (trước Hà Lan ở bán kết World Cup 2014, Hà Lan ở tứ kết World Cup 2022 và Pháp ở chung kết World Cup 2022), góp phần giúp Argentina giành các danh hiệu lớn.