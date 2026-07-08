Xác định 8 đội vào tứ kết World Cup 2026: Lịch thi đấu chi tiết

Lịch thi đấu tứ kết World Cup mới nhất

Sau khi hai trận đấu còn lại của vòng 16 đội World Cup 2026 hạ màn rạng sáng nay (8.7), 8 đại diện ưu tú góp mặt tại tứ kết đã được gọi tên. Đó là các đội tuyển: Pháp, Tây Ban Nha, Ma Rốc, Anh, Bỉ, Na Uy, Argentina và Thụy Sĩ.

Trong số này, có Pháp, Ma Rốc, Argentina và Anh cũng từng lọt tới tứ kết World Cup 2022. Còn với Tây Ban Nha, Bỉ, Na Uy và Thụy Sĩ, tấm vé tứ kết năm nay là phần thưởng cho sự trở lại mạnh mẽ của những nền bóng đá giàu thực lực nhưng chưa may mắn.

Đội tuyển Anh (áo trắng) gặp Na Uy ở tứ kết ẢNH: REUTERS

Các trận đấu và nhánh đấu ở tứ kết World Cup 2026 đã được xác định, với lịch thi đấu cụ thể như sau:

- 3 giờ ngày 10.7: Pháp đối đầu Ma Rốc

- 2 giờ ngày 11.7: Tây Ban Nha gặp Bỉ

- 4 giờ ngày 12.7: Na Uy so tài Anh

- 8 giờ ngày 12.7: Argentina đọ sức Thụy Sĩ

Chung kết trong mơ?

Đội thắng trong cặp tứ kết Pháp/Ma Rốc sẽ so tài Tây Ban Nha/Bỉ ở bán kết, trong khi đội thắng trong cặp Na Uy/Anh đương đầu Argentina/Thụy Sĩ ở bán kết.

World Cup 2026 đang chứng kiến sức mạnh áp đảo của các đội châu Âu, khi có 6 đại diện góp mặt gồm Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Na Uy, Anh và Thụy Sĩ. Với việc có tới 2 trận tứ kết là màn đọ tài nội bộ giữa các đội châu Âu, chắc chắn bán kết sẽ có tối thiểu 2 đại diện đến từ lục địa già.

Trong 1 đội còn lại hiện diện ở tứ kết, có 1 đội Nam Mỹ (Argentina) và 1 đội Bắc Phi (Ma Rốc). Các đại diện châu Á, Bắc Trung Mỹ, Nam Trung Phi hay châu Đại Dương đều đã sớm rời khỏi cuộc chơi.

Sau 8 năm, World Cup lại vắng bóng chủ nhà ở tứ kết, khi cả ba đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada đều đã thua ở vòng 16 đội.

Lần gần nhất có chủ nhà tiến sâu là vào năm 2018, khi Nga góp mặt ở tứ kết. Trước đó 4 năm, chủ nhà Brazil vào bán kết, bằng thành tích của Đức (2006) và Hàn Quốc (2002). Các chủ nhà Qatar (2022), Nam Phi (2010) đều bị loại ở vòng bảng.