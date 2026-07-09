Nhận định, dự đoán tỷ số Pháp - Ma Rốc: Đá hiệp phụ, cửa dưới gây sốc

Pháp không vượt trội Ma Rốc

Trên lý thuyết, đội tuyển Pháp ở đẳng cấp cao hơn Ma Rốc. Đứng sau lưng thầy trò HLV Didier Deschamps là bức tường thành lịch sử, với 4 trận chung kết trong 7 kỳ World Cup gần nhất (2 chức vô địch).

Nếu tính cả EURO, Pháp đã lọt vào tối thiểu bán kết 4 trong 5 giải lớn gần nhất. Kylian Mbappe cùng đồng đội có tổng giá trị đội hình đắt giá nhất giải (hơn 1 tỉ euro), có kinh nghiệm dạn dày ở sân chơi lớn. Ngược lại, thành tựu lớn nhất của Ma Rốc ở những năm qua là lọt vào bán kết World Cup 2022, thua chính người Pháp.

Pháp (áo xanh) chuẩn bị gặp đối thủ nặng ký ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, không thể kết luận Pháp mạnh hơn Ma Rốc chỉ bằng những luận cứ đơn giản. Đội bóng Bắc Phi thậm chí là đối thủ khó nhằn nhất mà Pháp có thể phải gặp ở giải này, bên cạnh Tây Ban Nha và Argentina.

Ma Rốc có sự chặt chẽ, kỷ luật nhờ hệ thống chiến thuật lấy phòng ngự làm gốc, pressing khoa học và phản công ấn tượng. 2 năm qua, Ma Rốc đã bất bại 29 trận. Tất nhiên, nếu không tính Brazil và Hà Lan ở World Cup, những đội Ma Rốc từng thắng không phải đối thủ mạnh. Achraf Hakimi cùng đồng đội cần một thử thách đủ lớn để hiểu rõ vị thế của mình, như Pháp.

Đối đầu với Pháp rạng sáng mai (10.7), gần như chắc chắn Ma Rốc sẽ phòng ngự số đông, pressing khoa học để khóa tuyến giữa.

Vì sao phút bù giờ đang trở thành ‘vùng nguy hiểm’ của World Cup?

Nếu Pháp có bộ tứ tấn công Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Desire Doue, Michael Olise, Ma Rốc cũng có tuyến phòng ngự chặt chẽ, với vỏn vẹn 7 bàn thua trong 14 trận gần nhất.

Pháp đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất World Cup 2026 với 16 bàn thắng. Có tới 8 cầu thủ khác nhau đã lập công, cho thấy khả năng ghi bàn đến từ nhiều vị trí chứ không chỉ phụ thuộc vào Mbappe. Với thông số 3,2 bàn/trận, có thể xem Pháp đã chuyển mình mạnh mẽ, không còn khô cứng như trước đây.

Song, đó là diện mạo của Pháp khi gặp đội dưới cơ. Còn với Ma Rốc, nhiều khả năng học trò Deschamps sẽ về lại bản sắc thực dụng, chặt chẽ, tính toán từng đường bóng và chi li trong việc đẩy cao đội hình. Đó mới vốn dĩ là Pháp của Deschamps, chắc chắn và lão luyện như "thợ săn" khi bước vào rừng sâu.

Ma Rốc rất mạnh ẢNH: REUTERS

Mbappe đang có kỳ World Cup bùng nổ với 7 bàn thắng (tổng 19 bàn ở World Cup), chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời của Lionel Messi 2 pha lập công nữa. Nhưng, trận gặp Ma Rốc sẽ rất khó khăn để Mbappe tìm kiếm bàn thắng.

Ma Rốc là đội bóng có xu hướng phòng ngự với khối đội hình thấp và rất kỷ luật. Đây được xem là bài kiểm tra khó dành cho Mbappe, người thường phải đối mặt với hai hoặc ba hậu vệ mỗi khi có bóng.

Pháp sẽ chơi chặt chẽ, chừng mực, và Ma Rốc cũng vậy. Càng tiến sâu, các đội càng có xu hướng đá cẩn thận và nhún nhường hơn. Sự vội vàng sẽ khiến Pháp phải trả giá, ngược lại, Ma Rốc cũng không... dại gì dâng cao. Các trận gặp Brazil, Hà Lan đều cho thấy Ma Rốc chỉ bung sức khi đối thủ đã xuống thể lực và để lộ khoảng trống.

Với tư duy khoa học như đánh cờ của cả hai chiến lược gia Dider Deschamps và Mohamed Ouahbi, Pháp và Ma Rốc sẽ kéo nhau vào hiệp phụ, thậm chí luân lưu.

Bản lĩnh sẽ giúp Pháp thắng, nhưng đây chắc chắn là chiến thắng "trày da tróc vảy" của Mbappe cùng đồng đội.

Dự đoán: 0-0 (Pháp thắng trong hiệp phụ).