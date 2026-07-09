Pháp - Ma Rốc (3 giờ ngày 10.7, trực tiếp trên VTV6): Thử thách bản lĩnh ‘Gà trống Gô-loa’

Ma Rốc vừa toàn diện, vừa tinh quái

1.304 km, đó là khoảng cách từ Ma Rốc đến châu Âu, hay cụ thể là từ thủ đô Ma Rốc đến thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Ma Rốc chỉ cách Gibraltar (phía nam Tây Ban Nha) khoảng cách vỏn vẹn 13 km, nơi châu Phi có thể quan sát châu Âu chỉ bằng một chiếc ống nhòm. Nói chuyện địa lý để thấy Ma Rốc gần gũi với châu Âu cả về lịch sử, văn hóa và hiển nhiên cả bóng đá. Tại World Cup 2026, giới chuyên môn ngợi khen những đội bóng như CHDC Congo, Cabo Verde vì lối chơi chặt chẽ, kỷ luật, nhưng những tập thể châu Phi này chỉ đang đi con đường Ma Rốc đã đi ngót một thập niên, khi thừa hưởng sự khoa học (nhưng không máy móc) của châu Âu, pha trộn với sự ngẫu hứng, biến hóa cùng nền tảng thể lực ấn tượng còn sót lại trong "mã gen" từ lục địa đen.

Pháp (phải) sẽ đánh bại Ma Rốc ẢNH: REUTERS

Dưới bàn tay huấn luyện của ông Ouahbi, Ma Rốc đã bất bại 29 trận từ đầu năm 2025 đến nay. Tại giải vô địch châu Phi, Ma Rốc vượt qua Cameroon, Nigeria, Senegal để lên ngôi vương, sau trận chung kết dù tràn ngập… bê bối (Senegal làm gián đoạn trận đấu để phản đối trọng tài) nhưng thể hiện rõ bản lĩnh sắt đá của Ma Rốc. Pháp hiểu rõ sự lợi hại của Ma Rốc. Ở World Cup 2022, Hakimi cùng đồng đội từng gây sốc khi hạ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha rồi thẳng tiến gặp Pháp ở bán kết. Dù thua 0-2, song Ma Rốc đã gây ra vô vàn khó khăn cho Kylian Mbappe cùng đồng đội. Pháp phải oằn mình phòng ngự và chỉ thuần túy thắng nhờ kinh nghiệm nhỉnh hơn. Sau 4 năm, học trò HLV Ouahbi buộc Brazil chia điểm, đánh bại Hà Lan trong thế trận vượt trội và cũng chẳng ngại những hàng thủ lùi sâu của Canada hay Scotland. Một đội bóng vừa toàn diện, vừa tinh quái, lại có tâm lý thoải mái như Ma Rốc là mối đe dọa cho bất cứ đối thủ nào, chứ không riêng Pháp.

Lửa thử vàng

Dù vậy, muốn thể hiện cốt cách ứng viên vô địch, Pháp cần một đối thủ "nặng" như Ma Rốc để chứng tỏ. Mbappe cùng đồng đội đã vượt qua chặng đường trải đầy hoa hồng, với Senegal, Iraq, Na Uy (đội hình B), Thụy Điển và Paraguay. Ma Rốc cũng là đóa hồng, nhưng với những mũi gai sắc nhọn đã sẵn sàng khiến Pháp "rỉ máu".

Đội bóng mang biệt danh "Gà trống Gô-loa" đã đánh bại những đội bóng phòng ngự lùi sâu, có thể chất và đấu pháp pressing tốt, nhờ bộ ba tấn công Kylian Mbappe - Ousmane Dembele - Michael Olise, kết hợp Desire Doue và Bradley Barcola thay phiên nhau ra sân. Một đội bóng sẽ rất mạnh nếu có 1, 2 mũi tấn công giàu đột biến, có thể rê dắt, bứt tốc, sút xa, còn Pháp có tới… 4, 5 cầu thủ như vậy. Hàng công Pháp không chỉ mạnh về cá nhân, mà còn kết hợp nhuần nhuyễn và biến ảo. Mbappe ghi bàn cực giỏi (7 bàn từ đầu giải), nhưng cũng có thể lùi về tổ chức lối chơi để Olise, Dembele băng lên khi cần, hay chân chuyền hay nhất giải Olise được di chuyển tự do để kết nối bóng.

Song hàng công cực mạnh không lấp được thực tế rằng Pháp chưa có tuyến giữa đủ mạnh. Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni hay thậm chí N'Golo Kante đều là những "công nhân", không giỏi tổ chức lối chơi. Tuyến tiền vệ Pháp chỉ làm một việc thuần túy: đẩy bóng lên trên cho bộ tứ tấn công tự giải quyết. Sự bất cân xứng của Pháp sẽ không bộc lộ khi gặp đối thủ yếu, song với đội bóng pressing giỏi, quây rát và tổ chức phản đòn cực nhanh như Ma Rốc, đây là điểm yếu "chí mạng" mà HLV Didier Deschamps cần lời giải.

Pháp đã đá 4 trận chung kết World Cup trong 7 kỳ gần nhất (1998, 2006, 2018, 2022). Đội bóng bản lĩnh sẽ luôn biết cách vượt khó nhờ "cái đầu lạnh" và khoảnh khắc ngôi sao. Nụ cười… tỉnh bơ của Mbappe trước đòn khiêu khích, chơi xấu của Paraguay suốt trận đấu vòng 16 đội là biểu hiện của đội tuyển Pháp đã trưởng thành và lì lợm qua sóng gió trận mạc.