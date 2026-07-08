Vụ xóa thẻ đỏ tiền đạo Mỹ Balogun: Nghị sĩ châu Âu yêu cầu điều tra Chủ tịch FIFA

Chủ tịch FIFA bị điều tra?

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đứng trước nguy cơ bị điều tra, sau khi FIFA có quyết định gây tranh cãi: hủy án phạt treo giò với tiền đạo Folarin Balogun của Mỹ ở cuộc so tài Bỉ tại vòng 16 đội World Cup 2026.

Trước đó, Balogun nhận thẻ đỏ ở trận Mỹ thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina (vòng 32 đội). Theo điều lệ, anh phải nghỉ trận gặp Bỉ tại vòng 16 đội. Song, FIFA bất ngờ hủy án phạt này, tạo điều kiện cho Balogun ra sân trước Bỉ. Dù vậy, Mỹ vẫn thua đậm 1-4 và phải rời cuộc chơi.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ẢNH: REUTERS

Hàng chục nghị sĩ thuộc Nghị viện châu Âu (EP) đang vận động ủng hộ để mở cuộc điều tra nhằm làm rõ vai trò của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong quyết định tranh cãi nói trên. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã trao đổi với Chủ tịch FIFA Infantino để bảo vệ quyền thi đấu của Balogun.

Ba nghị sĩ Nghị viện châu Âu gồm Barry Andrews, Lara Wolters và Niels Fuglsang đã ra tuyên bố chung, chỉ trích gay gắt FIFA: "Việc FIFA thay đổi quy định về án treo giò vì thẻ đỏ ngay giữa giải đấu là điều đáng xấu hổ và bóp méo công lý".

ESPN đưa tin, các nghị sĩ cũng cáo buộc Chủ tịch FIFA Infantino nhượng bộ trước sức ép từ Mỹ. "Một lần nữa, chúng tôi lại chứng kiến ông Infantino và FIFA khuất phục trước những yêu cầu từ chính quyền của Tổng thống Trump", tuyên bố nêu rõ.

Nghị sĩ châu Âu muốn điều tra Chủ tịch FIFA về liên hệ với ông Trump

Nhóm nghị sĩ kêu gọi các liên đoàn bóng đá thuộc các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) thúc đẩy Ủy ban Đạo đức FIFA mở cuộc điều tra đối với ông Infantino.

Nội dung điều tra sẽ tập trung vào việc liệu sức ép từ chính quyền Mỹ có phải là nguyên nhân dẫn đến quyết định hủy án treo giò của Balogun hay không, đồng thời xem xét những dấu hiệu vi phạm nguyên tắc trung lập chính trị của FIFA.

Quyết định tranh cãi

Về phía FIFA, tổ chức này khẳng định việc hủy án treo giò không phải do Chủ tịch Infantino quyết định, mà là kết quả của phán quyết từ Ủy ban Kỷ luật FIFA.

Điều này trái ngược với thông tin The New York Times đưa ra, rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, đề nghị xem xét án phạt của Balogun.

Chủ tịch FIFA Infantino trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: REUTERS

FIFA sau đó viện dẫn điều 27 vốn ít phổ biến để hoãn việc thi hành án với tiền đạo 25 tuổi. Trong quy định kỷ luật của World Cup 2026, các đội tuyển thậm chí không được khiếu nại án cấm thi đấu do thẻ phạt. FIFA đã cho Mỹ và Balogun ngoại lệ, nhưng không giải thích lý do.

Theo các nghị sĩ châu Âu, đến nay đã có 35 thành viên Nghị viện châu Âu ký tên ủng hộ bức thư đề nghị mở cuộc điều tra.

"Khi luật lệ được áp dụng một cách công bằng và minh bạch, đó chính là vẻ đẹp của thể thao. Nhưng nếu ông Infantino để sức ép chính trị quyết định ai được thi đấu, thì tinh thần công bằng ấy sẽ không còn tồn tại", nhóm nghị sĩ nhấn mạnh.

Trước đó, cả Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Bỉ (RBFA) đều bất bình với quyết định hủy án treo giò đầy tranh cãi của FIFA.

"Khi tính chắc chắn của các quy tắc không còn được những người bảo vệ chúng đảm bảo, tính toàn vẹn của trò chơi sẽ bị đe dọa và uy tín của một giải đấu sẽ bị suy yếu. Chúng tôi bày tỏ sự không tin tưởng vào một quyết định chưa từng có tiền lệ, khó hiểu và không thể biện minh như vậy", UEFA nói trong tuyên bố.







