Pháp nín thở khi Mbappe tập tễnh rời sân: 'Không sao, tôi ổn'

Trận đấu hay, nhưng chưa trọn vẹn của Mbappe

Kylian Mbappe tiếp tục đóng vai chính trong chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 của Pháp trước Ma Rốc tại tứ kết World Cup 2026.

Dù bỏ lỡ quả phạt đền trong hiệp 1 với cú sút không đánh bại được thủ môn Yacine Bounou, nhưng Mbappe đã chơi cực hay ở nửa sau trận đấu. Anh châm ngòi cho chiến thắng của Pháp với cú cứa lòng hiểm hóc sát mép vòng cấm, khuất phục "người nhện Bounou" ở phút 60.

Mbappe rời sân phút 75 do chấn thương ẢNH: REUTERS

Đến phút 66, Mbappe chuyển từ vai ghi bàn sang kiến tạo. Chân sút sinh năm 1998 lùi về tuyến giữa, tung đường chuyền mở ra cơ hội cho Ousmane Dembele áp sát vòng cấm Ma Rốc. Không phụ lòng đồng đội, Dembele sút xa đẹp mắt bằng lòng trong chân phải, ấn định tỷ số 2-0 cho Pháp.

Song, Mbappe không thể hoàn thành trận đấu trọn vẹn. Anh rời sân phút 75 với đôi chân tập tễnh, sau khi không thể gắng gượng thi đấu thêm. Trước đó ít phút, Mbappe nằm sân sau pha vào bóng quyết liệt của hậu vệ Ma Rốc. Anh được HLV Didier Deschamps rút ra nghỉ ngay lập tức để giữ chân cho bán kết, với đối thủ hứa hẹn còn khó khăn hơn nữa.

Khoảnh khắc Mbappe đau chân lập tức lan truyền trên mạng xã hội. Trên ghế dự bị, Mbappe được đội ngũ y tế Pháp chườm đá lên mắt cá chân phải.

Mbappe được bảo toàn sức lực cho bán kết ẢNH: REUTERS

"Tôi ổn! Tôi chỉ bị va chạm vào mắt cá chân, nhưng mọi thứ đều không có vấn đề gì," Kylian Mbappe trấn an người hâm mộ. Sau khi trận đấu khép lại, Mbappe vẫn vào sân chúc mừng đồng đội và an ủi đối thủ như thói quen. Anh không gặp quá nhiều khó khăn trong việc đi lại.

Tiền đạo 28 tuổi cũng giải thích lý do rời sân ở cuối trận: "Mateta sẵn sàng hơn tôi để thi đấu trong 15 phút cuối".

Dự kiến sau trận, Mbappe sẽ được kiểm tra tổng thể mắt cá chân. Nhiều khả năng, HLV Deschamps tạo điều kiện cho học trò nghỉ ngơi để hồi phục, sau 6 trận đấu cày ải căng thẳng tại World Cup 2026. So với đối thủ tại bán kết (Tây Ban Nha hoặc Bỉ), Pháp được nghỉ nhiều hơn 1 ngày.

Mbappe đang thăng hoa tại World Cup 2026 với 8 bàn thắng, cùng Lionel Messi dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Anh cũng có 20 bàn trong lịch sử các kỳ World Cup, chỉ còn kém người đứng đầu Messi 1 bàn.

Mbappe đã cân bằng thành tích 8 bàn mà chính anh thiết lập tại World Cup 2022, cũng là giải đấu chân sút 28 tuổi đoạt Chiếc giày vàng. Trước mắt chân sút của Pháp còn 2 trận nữa, đó là trận bán kết, sau đó là chung kết hoặc tranh hạng ba.



