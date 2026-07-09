Vì sao FIFA xếp Mexico hạng 9 tại World Cup 2026, vượt qua cả Brazil và Đức?

FIFA xếp hạng ra sao tại World Cup 2026?

Sau khi vòng 16 đội kết thúc, FIFA đã công bố bảng xếp hạng cuối cùng cho các đội bị loại, trong đó đội đồng chủ nhà Mexico xếp hạng cao nhất trong số những đội không lọt vào tứ kết - một phần thưởng cho sự ổn định và những màn trình diễn mạnh mẽ mà đội bóng của HLV Javier Aguirre đã thể hiện xuyên suốt giải đấu, theo báo Tây Ban Nha, MARCA.

Mexico dù thất vọng khi thua đội tuyển Anh tỷ số 2-3 ở vòng 16 đội, nhưng họ cũng đã có kỳ World Cup 2026 thành công khi xếp hạng 9 chung cuộc Ảnh: Reuters

Theo đó, FIFA xác định thứ hạng cuối cùng của các đội bị loại dựa trên một số tiêu chí về thành tích, bao gồm điểm số giành được, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng ghi được trong suốt giải đấu. Đội tuyển Mexico đã kết thúc World Cup 2026 với thành tích 4 thắng, 1 thua, ghi 10 bàn, để lọt lưới 3 bàn, hiệu số +7 và đạt 12 điểm.

Thành tích này giúp đội của HLV Javier Aguirre xếp hạng 9, trên Colombia (11 điểm) xếp hạng 10. Đây được xem là thành tích tốt nhất của Mexico tại một kỳ World Cup kể từ năm 1986.

Trong khi Brazil cũng ra về ở vòng 16 đội, có 10 điểm và hiệu số +6 xếp hạng 11. Đội đồng chủ nhà Mỹ hạng 12 (9 điểm), xếp trên Bồ Đào Nha của Ronaldo chỉ có 8 điểm. Tiếp theo là Canada, Ai Cập và Paraguay là những đội còn lại trong tốp 16 tại World Cup 2026.

Trong khi đó, Hà Lan và Đức lần lượt xếp hạng 17 và 18 do bị loại ở vòng 32 đội, nhưng xếp cao nhất nhóm này nhờ thành tích đều có 2 trận thắng ở vòng bảng.

Đội tuyển Nhật Bản cũng bị loại ở vòng 32 đội trước Brazil, là đội châu Á (AFC) có thứ hạng cao nhất (hạng 21), xếp trên Úc, cùng có 5 điểm, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số (+3 so với 0).

Iraq là đội khu vực châu Á xếp hạng chót thứ 48 trong tất cả các đội dự World Cup 2026, do thua cả 3 trận và ghi chỉ 1 bàn, để lọt lưới tới 12 bàn. Iran xếp hạng 33, cao nhất trong nhóm các đội bị loại ở vòng bảng.

Trong khi hiện tượng World Cup 2026, Cabo Verde chỉ xếp hạng 32, do chỉ có 3 điểm sau 3 trận hòa vòng bảng, và thua Argentina tỷ số 2-3 ở hiệp phụ tại vòng 32 đội.