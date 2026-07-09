Messi và Argentina đang đi trên con đường thuận lợi nhất do FIFA chọn?

Messi và Argentina gặp thuận lợi trên lý thuyết

Khi thiết kế vòng đấu loại trực tiếp (knock-out) cho World Cup 2026, FIFA đã đưa ra một sự điều chỉnh chiến lược bằng cách xếp 4 đội đứng đầu trên bảng xếp hạng FIFA (vào tháng 11.2025) - Pháp, Argentina, Tây Ban Nha và Anh - vào các phần riêng biệt của vòng đấu. Mục tiêu là để ngăn các đội được yêu thích của giải đấu gặp nhau trước trận bán kết, và đảm bảo rằng những trận đấu "bom tấn" thực sự sẽ chỉ diễn ra ở giai đoạn cuối của cuộc thi.

Messi và Argentina hưởng lợi từ sự thiết kế nhánh đấu của FIFA, như các đội mạnh khác gồm Pháp, Tây Ban Nha và Anh. Họ phải chiến đấu thực sự mới có được ưu thế Ảnh: Reuters

"Chiến lược này đã hoạt động chính xác như dự định. Tất cả 4 đội mạnh trên đều đứng đầu bảng đấu của mình, và được xếp ở hai phía đối diện của bảng đấu. Pháp và Tây Ban Nha chia nhau một nửa và có thể gặp nhau ở bán kết, trong khi Argentina và Anh chiếm nửa còn lại. Tuy nhiên, sự phân bổ đó cũng tạo ra những con đường khác nhau đáng kể cho mỗi ứng cử viên vô địch", theo MARCA.

Cụ thể, qua hai vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên (vòng 32 đội và 16 đội), chỉ có hai trận đấu có sự góp mặt của các đội được xếp hạng trong tốp 10 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA: trận Hà Lan gặp Ma Rốc (vòng 32 đội) và Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha (vòng 16 đội). Điều này cũng do là Bồ Đào Nha xếp nhì bảng đấu của mình.

Để so sánh, Argentina và Messi dường như đã nhận được con đường thuận lợi nhất. Dù Albiceleste cũng cần hai màn lội ngược dòng kịch tính để sống sót, họ kịp đánh bại Cabo Verde, đội xếp hạng 67 thế giới, sau hiệp phụ, trước khi vượt qua Ai Cập, hạng 29, ở những phút cuối trận, cùng với tỷ số 3-2.

Tiếp theo, đội bóng của HLV Scaloni sẽ gặp Thụy Sĩ, đội xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng FIFA, tại tứ kết để tranh một suất vào bán kết.

Con đường này của Messi và Argentina rõ ràng đã được FIFA vạch ra từ trước, và họ đã tận dụng tối đa lợi thế. Nhưng cũng không hề dễ dàng một chút nào. Trong đó, nếu Bồ Đào Nha và Ronaldo không xếp nhì bảng của mình, thì họ đã có thể đụng độ nhau ở vòng này.

Thực tế đã diễn ra cũng khác hẳn, một số đội dự World Cup có thứ hạng thấp, nhưng đã gây ra vô vàn khó khăn cho những đội hùng mạnh. Ví dụ như đội tuyển Nhật Bản, hạng 18 thế giới đã khiến Brazil (hạng 6 thế giới) phải mướt mồ hôi mới đi tiếp. Trước khi, chính Brazil bị chặn đứng bởi Na Uy, đội xếp hạng 31 thế giới.

Messi và đồng đội đã phải 'trầy vi tróc vảy' mới đi tiếp vào tứ kết”, theo MARCA Ảnh: Reuters

"Kể từ khi vòng đấu loại trực tiếp bắt đầu, nhiều người hâm mộ và nhà phân tích đã lập luận rằng, các nhà đương kim vô địch Argentina đã được hưởng lợi từ một con đường dễ dàng hơn đáng kể so với các đối thủ nặng ký khác của giải đấu.

Lý do vì FIFA đã thực hiện một sự thay đổi chiến lược đối với việc phân chia nhánh đấu kể từ đầu giải. Tuy nhiên, trên lý thuyết là vậy, còn thực tế thì hoàn toàn khác, Messi và đồng đội đã phải "trầy vi tróc vảy" mới đi tiếp vào tứ kết", MARCA bày tỏ.

Nhánh còn lại khó khăn hơn?

So với nhánh đấu của Messi và Argentina, nhánh của Tây Ban Nha và Pháp, được xem là khó khăn hơn. Nhưng thực tế không hẳn vậy. Trừ trận Tây Ban Nha loại Bồ Đào Nha, đội xếp thứ 5 thế giới, và bây giờ "La Roja" đối đầu với đội tuyển Bỉ ở tứ kết, đội xếp thứ 9 thế giới.

Trước đó, Tây Ban Nha chỉ gặp đội Áo hạng 24 thế giới. Còn Pháp loại Thụy Điển (hạng 38 thế giới), trước khi vượt qua Paraguay (hạng 41), để gặp Ma Rốc (hạng 7 thế giới). Tây Ban Nha và Pháp cũng như dự định của FIFA, hy vọng sẽ là trận "bom tấn" ở bán kết.

Trong khi đội tuyển Anh cũng hưởng lợi, họ chỉ gặp một đối thủ trong tốp đầu là Mexico (hạng 14) ở vòng 16 đội, trước khi gặp tiếp Na Uy cũng nằm ngoài tốp 20 thế giới. Đối thủ tiềm năng của đội tuyển Anh ở bán kết chính là Argentina, cũng là một cặp "bom tấn" mà FIFA đã dự trù từ trước World Cup 2026, khi thiết kế nhánh đấu.

"Sự tranh cãi đã nổ ra khá gay gắt, bởi vì ai cũng nhìn thấy Argentina và Messi đang được hưởng lợi từ việc FIFA thiết kế nhánh đấu tại World Cup 2026. Nhưng một số khác cho rằng, đó đơn giản chỉ là kết quả tự nhiên từ thể thức giải đấu của FIFA và thành tích ở vòng bảng của mỗi đội đã quyết định cho cơ hội của họ. Và như Messi đã nói: "Ở World Cup, không ai cho bạn bất cứ thứ gì miễn phí", đó là sự thật", MARCA kết luận.

