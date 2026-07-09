FIFA gây tranh cãi khi bổ nhiệm tổ trọng tài Argentina bắt tứ kết Pháp đấu Ma Rốc: Ác mộng cho Mbappe?

Quyết định gây tranh cãi nhất của World Cup 2026

MARCA khẳng định: "Đây là một trong những quyết định gây tranh cãi nhất của World Cup 2026. Việc FIFA bổ nhiệm một tổ trọng tài gồm toàn người Argentina điều hành trận đấu quan trọng và hứa hẹn nhiều căng thẳng giữa Pháp và Ma Rốc, khiến người ta rất khó hiểu, và ngay sau trận Argentina gặp Ai Cập ở vòng 16 đội được điều hành bởi một tổ trọng tài toàn người Pháp cũng có không ít tranh cãi".

Trọng tài Facundo Tello trong trận Canada gặp Bosnia & Herzegovina, sẽ điều hành trận tứ kết Pháp vs Ma Rốc, gieo ác mộng cho Mbappe? Ảnh: Reuters

Theo đó, có đến 5 trọng tài người Argentina điều hành trận tứ kết Pháp gặp Ma Rốc gồm trọng tài chính Facundo Tello, các trợ lý Juan Pablo Belatti và Gabriel Chade. Trọng tài thứ tư Dario Herrera, trợ lý trọng tài dự bị Cristian Navarro và trợ lý trọng tài VAR Hernan Mastrangelo. Chỉ có 2 trọng tài VAR còn lại không phải người Argentina là Leodan Gonzalez (Uruguay) và Tatiana Guzman (Nicaragua).

"Việc bổ nhiệm này đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt giữa người hâm mộ và các nhà phân tích, đặc biệt là xét về thời điểm. Các quyết định của trọng tài người Pháp Francois Letexier trong chiến thắng kịch tính của Argentina trước Ai Cập với tỷ số 3-2 đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề, và cáo buộc rằng các nhà đương kim vô địch thế giới đã được hưởng lợi từ những quyết định quan trọng. Giờ đây, tình hình dường như đảo ngược, với một tổ trọng tài toàn người Argentina được chỉ định cho một trong những trận đấu lớn nhất của giải đấu, trận tứ kết Pháp gặp Ma Rốc", MARCA bày tỏ.

Cũng theo MARCA: "Đây là lần đầu tiên tại World Cup 2026 mà cả năm trọng tài trên sân - trọng tài chính, hai trọng tài biên, trọng tài thứ tư và trọng tài dự bị - đều đến từ cùng một quốc gia. Trong hai lần được chỉ định trước đó của trọng tài Tello tại giải đấu, các trọng tài thứ tư và trọng tài dự bị đến từ các liên đoàn khác nhau, đầu tiên là từ Ả Rập Xê Út và sau đó là Colombia".

Mbappe liệu có thoải mái với các trọng tài người Argentina trong trận Pháp gặp Ma Rốc? Ảnh: Reuters

"Mặc dù FIFA bổ nhiệm trọng tài dựa trên tính trung lập, thành tích và kinh nghiệm, nhưng việc toàn bộ tổ trọng tài đều là người Argentina đã không bị bỏ qua. Một số người ủng hộ tin rằng có sự nhận thức về xung đột lợi ích tiềm tàng, trong đó nhiều người suy đoán FIFA ngầm ủng hộ Argentina vô địch World Cup trong cuộc cạnh tranh với đội tuyển Pháp", theo MARCA.

"Không có bằng chứng nào cho thấy việc bổ nhiệm này làm ảnh hưởng đến tính khách quan của các trọng tài. Trên thực tế, Tello sẽ điều khiển một trong những trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của mình - trận tứ kết World Cup thứ hai liên tiếp - và được đánh giá rộng rãi là một trong những trọng tài hàng đầu của bóng đá Nam Mỹ.

Tuy nhiên, trong một giải đấu vốn đã có nhiều quyết định gây tranh cãi về trọng tài, nhận thức của công chúng đã trở thành một phần của cuộc tranh luận, và việc FIFA bổ nhiệm chỉ càng làm dấy lên thêm nhiều tranh cãi", MARCA nhấn mạnh.

Liệu Mbappe sẽ gặp ác mộng?

Trận tứ kết đầu tiên tại World Cup 2026 giữa Pháp và Ma Rốc là một trong những trận đấu được mong chờ nhất và gợi lại ký ức về trận bán kết lịch sử giữa hai đội tại Qatar 2022, với mục tiêu giành một suất vào bán kết. Tại Qatar 2022, Pháp đã thắng Ma Rốc với tỷ số 2-0 để vào chung kết.

Liệu lịch sử có lặp lại? Mbappe hiện vẫn là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Pháp, anh không ghi bàn ở trận bán kết 4 năm trước, nhưng lần này ở cuộc đối đầu tại tứ kết, tiền đạo 27 tuổi đang đạt phong độ cao nhất của mình và hy vọng sẽ tiếp tục "khai hỏa" để giúp đội nhà đi tiếp và chạy đua trong cuộc đua vua phá lưới với Messi. Trở ngại nếu có với Mbappe chính là các trọng tài người Argentina, MARCA cho biết.

Việc trận Pháp gặp Ma Rốc gồm hầu như toàn bộ trọng tài là người Argentina điều hành, cũng khiến HLV Deschamps (Pháp) phải lên tiếng. Ông nói: "Tôi hy vọng trọng tài (Argentina) cũng sẽ giỏi như ông Letexier và các trợ lý của ông ấy, qua cách điều hành như trong trận đấu giữa Argentina và Ai Cập. Đối thủ của tôi là Ma Rốc, chứ không phải trọng tài".