Giọt nước mắt của Messi

Phải chăng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc? Không hẳn, vì ở đó còn những vị mặn chát của cú đá penalty không thành công, của những phút giây dường như Messi bất lực trước gánh nặng tuổi tác và sự kỷ luật của hàng thủ đối phương.

Messi cũng là người thường

Chúng ta đã được chứng kiến một Messi rất khác trong 78 phút đầu của trận đấu. Một Messi thiếu sinh khí với những bước chạy mỏi mệt, một tiền vệ trung tâm đứng chờ bóng ở giữa sân và cuối cùng để đối thủ vượt lên trên cắt bóng. Một tiền đạo không theo kịp những đường chuyền khai thác khoảng trống của các đồng đội. Một chân sút nỗ lực giành bóng ở giữa sân, bật tường với đồng đội để tiếp cận vòng cấm đối phương nhưng rồi ở góc đá sở trường lại đưa trái bóng lên thẳng khán đài.

Messi bật khóc sau khi trận đấu nhiều cảm xúc kết thúc ẢNH: REUTERS

Đặc biệt là hình ảnh Messi khá hồi hộp khi đứng trước quả 11 m ở phút 18. Cú đá vừa nhẹ, vừa hiền lại vừa dễ bắt bài của M10 không thắng được thủ thành Shobeir. Khuôn mặt thất thần, ánh mắt ngước lên bầu trời như đang mong mỏi điều kỳ diệu. Khoảnh khắc đó, trái tim những người yêu Messi bỗng như lỡ mất vài nhịp. Và những ám ảnh về thực trạng của Messi tuổi 39 lại tràn về. Sự liên tưởng đến thất bại của Ronaldo, Modric, Neymar của những ngày trước. Sự lo sợ về một thất bại khủng khiếp lại hiện hữu khi Ziko nâng tỷ số lên 2-0 và Argentina vẫn hoàn toàn bế tắc.

Sự trỗi dậy của một thiên tài

Ai Cập không chỉ là phòng thủ chặt chẽ, phong tỏa mọi khoảng trống liên quan đến Messi mà còn trình diễn một thứ bóng đá phòng ngự phản công vô cùng đẹp mắt và hiệu quả. Họ đã có một trận đấu để đời với sự tập trung và lăn xả trong từng tình huống phòng ngự. Những bước chạy thần tốc và nhịp phản công hoàn hảo với kỹ thuật cá nhân điêu luyện của Hassan, khả năng cầm nhịp và giữ bóng siêu việt của Salah, tốc độ và khát khao ghi bàn đến tột cùng của Ziko. Tất cả đã đẩy Argentina đứng trước bờ vực của sự thảm bại.

Messi bật khóc sau khi trận đấu nhiều cảm xúc kết thúc ẢNH: REUTERS

Nhưng ở thời khắc ngặt nghèo đó, Messi đã không bỏ cuộc. Tư duy chơi bóng thông minh và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao nhiều năm giúp M10 tự tìm giải pháp cho riêng mình. Sau phần lớn thời gian hoạt động không hiệu quả ở trung lộ, Messi bắt đầu dạt sang cánh phải. Những sự điều chỉnh của HLV Scaloni đã bắt đầu phát huy tác dụng. Việc đẩy nhanh tốc độ và sức ép tấn công khiến hàng phòng ngự Ai Cập bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn. Trung vệ như Romero cũng được khuyến khích dâng cao để phục vụ những tình huống không chiến. Và từ một pha dàn xếp như thế ở phút 79, khoảng trống đã được tạo ra cho Messi ở biên phải. Bóng trong chân, mặt ngẩng cao quan sát và đội trưởng Argentina đã tìm thấy khoảng trống cho Romero. Không mất nhiều thời gian, M10 đã treo trái bóng đến vị trí của đồng đội chính xác đến từng centimet để trung vệ Tottenham thoải mái đánh đầu cận thành ghi bàn.

Messi bật khóc sau khi trận đấu nhiều cảm xúc kết thúc ẢNH: REUTERS

Những nhân tố mới như Martinez, Montiel, Gonzalez cũng đã lần lượt được tung vào sân để gia tăng áp lực tấn công. Và sau những nỗ lực liên tục tạt bóng từ cánh phải của Messi, hàng phòng ngự của Ai Cập đã rối loạn. Đích thân nhạc trưởng của Argentina sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình đã có được cơ hội thuận lợi cân bằng tỷ số 2-2 từ cú đá nửa nẩy quyết đoán; để rồi phần còn lại là lịch sử.

Người hùng của bóng đá Argentina

Một lần nữa Messi trở thành người hùng dân tộc, một lần nữa anh kéo Argentina trở lại từ ngưỡng cửa địa ngục. Tài năng, phẩm chất, tinh thần, bản lĩnh, ý chí chiến đấu của M10 đã được thể hiện đúng thời điểm mà người Argentina cần anh nhất. Nhưng trong suốt hành trình kỳ diệu đó, chỉ có Messi mới hiểu anh đã phải trải qua những gì, đã khó khăn, đã bất lực ra sao; đã cảm nhận gánh nặng tuổi tác và sự thất bại gần đến nhường nào? Và có lẽ anh cũng đã nghĩ đến thân phận của người gánh lỗi nếu Argentina không thể đi tiếp.

Messi bật khóc sau khi trận đấu nhiều cảm xúc kết thúc ẢNH: REUTERS

Có lẽ vì thế chúng ta mới được nhìn thấy được nhiều nước mắt của Messi đến như vậy. Nước mắt của sự lo lắng, sợ hãi, của sự tự trách bản thân mình. Và cuối cùng có lẽ mới là những giọt nước mắt hạnh phúc khi vượt qua mọi khó khăn trở ngại để chiến thắng. Có lẽ những giọt nước mắt của Messi cũng mang lại cho chúng ta quá nhiều những bài học hữu ích: về giới hạn của con người, về những sai sót nào đó trong cuộc sống, về nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Chỉ có cách đối đầu với tất cả những điều đó và vượt qua thì chúng ta mới có thể có được những giọt nước mắt hạnh phúc trọn vẹn.