Cựu danh thủ Thierry Henry: ‘Đừng đánh thức con quái vật trong người Messi, khủng khiếp lắm’

"Messi không còn làm tôi ngạc nhiên"

Theo Thierry Henry, những gì Messi thể hiện trong khoảng thời gian cuối trận đội tuyển Argentina lội ngược dòng đánh bại không tưởng đối thủ Ai Cập với tỷ số 3-2 từ chỗ bị dẫn 0-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026 ngày 8.7, là "khi con quái vật trong người cậu ta thức dậy". "Tôi đã chứng kiến điều này nhiều lần rồi, và tôi không còn ngạc nhiên trước bất cứ điều gì Messi làm nữa", Thierry Henry nhấn mạnh.

Messi đã kìm nén áp lực trong suốt thời gian trận đấu kể từ khi sút hỏng quả phạt đền ở đầu trận, rồi bùng nổ dữ dội, theo Thierry Henry Ảnh: Reuters

Thierry Henry kể lại: "Điều xảy ra với Leo (Messi) là, đôi khi đừng đánh thức con quái vật bên trong cậu ta. Đó là điều đã xảy ra, và tôi đã thấy điều đó rất rõ ràng trong các buổi tập. Bạn biết đấy, như khi bạn đang tập luyện và một trong những HLV không muốn thổi phạt vì một pha phạm lỗi. HLV nói, "đừng phàn nàn nữa, vì điều đó có thể xảy ra trong trận đấu".

Ngay sau đó, bạn nhìn vào mắt cậu ấy (Messi), và cậu ấy thay đổi. Và cậu ta cứ thế lao tới giành lấy quả bóng, và ghi ba bàn thắng liên tiếp. Bằng cách ghi bàn ngay lập tức, cướp bóng từ bạn, ghi bàn lần nữa, cướp bóng từ bạn, ghi bàn lần nữa. Rồi cậu ấy quay lại và nói, "lần sau hãy thổi phạt". Khi Messi ở vào tâm trạng đó, rất khó để ngăn cản cậu ấy", Henry chia sẻ thêm.

Cũng theo Henry, Messi đơn giản là khác biệt. Ngoài tài năng phi thường, Messi còn có tinh thần cạnh tranh gần như không thể sao chép.

Henry cũng cho rằng, những giọt nước mắt của Messi sau trận đấu như là một sự giải tỏa vì những sự kìm nén phần lớn trong trận đấu để bật trở lại, và làm thay đổi toàn bộ diễn biến một cách không ai có thể nghĩ ra được. "Đó là lý do tại sao Messi sống và hít thở bóng đá theo một cách khác biệt so với những người khác", Henry kết luận.

Những giọt nước mắt của Messi sau trận đấu như là một sự giải tỏa Ảnh: Reuters

HLV Scaloni cũng chia sẻ: "Tôi nổi da gà. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ trên băng ghế dự bị, với những người đang xem cậu ấy (Messi) thi đấu và không thể tin vào những gì họ đang thấy. Tôi bảo họ hãy nhìn lấy cậu ấy làm tấm gương.

Cậu ấy thật tuyệt vời. Sau khi đá hỏng quả phạt đền, cậu ấy vẫn tiếp tục yêu cầu chuyền bóng, cậu ấy chạy, cậu ấy không ngừng cố gắng. Tôi nổi da gà, không chỉ vì cậu ấy. Các đồng đội khác đã hỗ trợ cậu ấy một cách đáng kinh ngạc. Đó chính là tinh thần của tập thể này. Đây là một thử thách đáng kinh ngạc, một trong những thử thách để lại dấu ấn. Nó vạch ra một con đường để noi theo".

HLV Scaloni kết nối, Messi tặng áo có chữ ký cho Klose

Cựu danh thủ người Đức, Miroslav Klose tiết lộ, HLV Scaloni là đồng đội cũ của ông ở CLB Lazio trước đây, đã giúp kết nối để Messi nói chuyện với mình qua điện thoại gần đây, sau khi danh thủ 39 tuổi người Argentina phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của ông ở World Cup.

Nhờ HLV Scaloni, Messi đã kết nối với cựu danh thủ Klose để tặng ông chiếc áo đấu sau khi phá kỷ lục ghi bàn World Cup Ảnh: Reuters

"HLV trưởng đội tuyển Argentina, Scaloni, từng là đồng đội của tôi tại Lazio, và chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Ông ấy đã sắp xếp một cuộc gọi điện thoại giữa Messi và tôi sau khi cậu ấy phá kỷ lục ghi bàn của tôi tại World Cup. Điều đó thật xúc động.

Tất nhiên, chúng tôi cũng đã từng chạm trán nhau trên sân cỏ vài lần, điều đó luôn tốt đẹp và tôn trọng. Tuy nhiên, cuộc gọi điện thoại này là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau lâu hơn một chút ngoài sân cỏ. Cậu ấy nói sẽ gửi cho tôi một chiếc áo đấu có chữ ký", Klose, hiện 48 tuổi, kể lại.

Trước World Cup 2026, kỷ lục ghi 16 bàn ở các kỳ World Cup của Klose đứng vững trong rất nhiều năm. Nhưng rồi, "cơn mưa bàn thắng" từ Messi, Mbappe (Pháp) đã khiến kỷ lục này liên tiếp bị phá vỡ. Trong đó, Messi đã ghi tổng cộng 21 bàn, còn Mbappe là 19 bàn tính đến nay (ngày 8.7).

Kỷ lục của Klose hiện xếp thứ ba. Nhưng Harry Kane (Anh) ghi 14 bàn xếp ngay sau cũng có thể vượt qua, vì vẫn còn thi đấu tại World Cup 2026. Trong danh sách này, Erling Haaland (Na Uy) đã ghi 7 bàn chỉ trong kỳ World Cup đầu tiên sự nghiệp.