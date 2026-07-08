Đội tuyển Argentina lên phương án nóng đấu Thụy Sĩ, Messi vẫn muốn… sút phạt đền

Messi ra sao?

Theo cập nhật của Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), Messi rất tươi tỉnh, anh cùng toàn đội đáp ngay chuyến bay được thuê riêng từ Atlanta ngay sau trận đấu gặp Ai Cập đến Kansas City, nơi đóng quân của toàn đội từ đầu World Cup 2026, để có thời gian chuẩn bị cho trận tứ kết với Thụy Sĩ lúc 8 giờ, ngày 12.7.

Messi đã tươi tỉnh trở lại sau trận đấu nghẹt thở và đầy cảm xúc trước đối thủ Ai Cập Ảnh: Reuters

Yếu tố phục hồi thể lực được xem là quyết định cho Messi và đồng đội, sau khi họ đã trải qua hai trận đấu như "chết đi sống lại" trước hai đối thủ từ châu Phi là Cabo Verde và Ai Cập lần lượt ở vòng 32 và 16 đội sau các chiến thắng cùng tỷ số 3-2 ở hiệp phụ và phút chót, theo nhà báo Gaston Edul.

HLV Scaloni sẽ cho các cầu thủ Argentina được nghỉ chỉ 1 buổi sau khi trở lại Kansas City. Họ ngay sau đó sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho trận gặp Thụy Sĩ, một đối thủ được đánh giá mạnh hơn so với Cabo Verde và Ai Cập. Đội tuyển Thụy Sĩ đã vượt qua Colombia với tỷ số 4-3 sau loạt sút luân lưu (hòa 0-0 trong giờ thi đấu chính), cũng theo Gaston Edul.

Việc Colombia bị loại, cũng khiến chỉ còn Argentina là đại diện duy nhất của bóng đá Nam Mỹ còn lại tại World Cup 2026. Trong khi, châu Âu còn đến 6 đại diện, và châu Phi còn Ma Rốc tại vòng tứ kết.

Trong đó, Pháp gặp Ma Rốc; Tây Ban Nha đối đầu với Bỉ. Na Uy gặp Anh. Trong nhánh đấu của Argentina, nếu họ vượt qua Thụy Sĩ, sẽ gặp Anh hoặc Na Uy ở bán kết. Trong khi nhánh còn lại, Pháp hoặc Ma Rốc gặp Tây Ban Nha hoặc Bỉ gặp nhau ở bán kết.

Messi vẫn muốn sút phạt đền

Theo HLV Scaloni chia sẻ sau trận đấu Argentina thắng Ai Cập: "Messi sút hỏng phạt đền và có thể sẽ bỏ qua không sút lần sau. Nhưng cậu ấy luôn yêu cầu được đá lại, luôn cố gắng. Điều đó khiến tôi nổi da gà".

Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên sút hỏng 2 quả phạt đền liên tiếp tại một kỳ World Cup. Tổng cộng danh thủ này được thực hiện 8 quả phạt đền ở các kỳ World Cup tham dự, và sút hỏng đến 4 quả.

Trang Sofascore ví von: "Đây thậm chí cũng là kỷ lục và nó còn được nâng lên". "Tỷ lệ chuyển hóa phạt đền thành bàn của Messi (không tính loạt sút luân lưu) tại World Cup, hiện chỉ là 50% (4/8)", cũng theo Sofascore.

Messi được các đồng đội an ủi sau trận đấu, khi nói lời xin lỗi vì sút hỏng quả 11 m khiến toàn đội phải khổ sở Ảnh: Reuters

Dù vậy, như HLV Scaloni tiết lộ, Messi chắc chắn sẽ lại được sút phạt đền nếu đội tuyển Argentina tiếp tục được hưởng ở trận sắp tới.

Theo kênh Ge Globo của Brazil: "Đừng bao giờ nghi ngờ Messi. Chỉ có Messi mới có thể làm những điều chưa ai từng làm được".

Messi cũng bày tỏ việc anh đã khóc sau trận đấu, cũng vì quả phạt sút hỏng và suýt nữa báo hại toàn đội. Anh nói: "Tôi đã khóc vì thực sự thất vọng về quả phạt đền mà tôi đã đá hỏng và cách tôi thực hiện nó, bởi vì tôi nghĩ nếu tôi ghi được bàn thắng đó, trận đấu đã diễn ra khác đi, bởi vì chúng tôi đã chơi tốt và dù họ đã ghi bàn vào lưới chúng tôi trước".

Messi giải thích: "Ngay cả sau khi đá hỏng quả phạt đền, chúng tôi vẫn tạo ra những cơ hội rõ ràng. Chúng tôi đã chơi tốt và cuối cùng, việc có thể ghi bàn gỡ hòa và sau đó lội ngược dòng giành chiến thắng là một sự nhẹ nhõm, một sự giải thoát, và trên hết, là niềm hạnh phúc lớn lao khi vẫn còn ở đây".

"Chúng tôi không muốn về nhà, và chúng tôi không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy. Tập thể này xứng đáng được tiếp tục", Messi nhấn mạnh.