Cập nhật nhánh đấu World Cup 2026 mới nhất: Messi chờ Anh, 'chung kết sớm' Pháp vs Tây Ban Nha

Messi liệu sẽ giúp Argentina bảo vệ thành công cúp vô địch World Cup? ảnh: reuters

Những nhà vô địch chạm trán nhau

Cùng với kết quả trận đấu Colombia vs Thụy Sĩ sau khi hòa nhau 0-0 ở 120 phút vừa khép lại với chiến thắng 4-3 ở loạt luân lưu 11 m thuộc về đại diện châu Âu, vòng 16 World Cup 2026 đã khép lại với rất nhiều cảm xúc: giọt nước mắt hạnh phúc của Messi, Ronaldo khóc chia tay World Cup trong tiếc nuối, người Ai Cập có cả sự giận giữ, dấu hỏi đến FIFA…

Nhưng tất cả chúng ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị đón chào những cung bậc cảm xúc mới, nóng bỏng hơn khi cập nhật nhánh đấu World Cup 2026 mới nhất, khởi đầu từ cuộc chạm trán lúc 3 giờ Việt Nam ngày 10.7 giữa Pháp và Ma Rốc.

Trận đấu mở màn này cũng đánh dấu nhánh đấu khốc liệt nhất ở vòng tứ kết, giữa 2 đội bóng đang có thứ hạng cao nhất thế giới vào lúc này là Pháp và hạng 6 Ma Rốc đang là lá cờ đầu châu Phi.

Pháp của Mbappe sẽ đối đầu thách thức lớn nhất từ đầu giải mang tên Ma Rốc ảnh: reuters

Đây có thể xem là trận "chung kết sớm" của World Cup 2026 cho cả Pháp lẫn Ma Rốc, với vô vàn thử thách cho Mbappe, Dembele, Barcola, Olise cũng như Hakimi, Amrabat, Mazraoui, Bono… mà bất kỳ ai rời cuộc chơi cũng đều để lại tiếc nuối lớn.

Khắc nghiệt cũng sẽ là từ mô tả đúng, khi đội thắng trong trận Pháp vs Ma Rốc sẽ phải lập tức đối mặt trận khổ chiến với Tây Ban Nha hoặc Bỉ - nơi có tài năng trẻ Lamine Yamal sẽ đối chọi với đối thủ đã dễ dàng thắng đậm chủ nhà Mỹ 4-1 ở vòng trước.

Nói đơn giản, nhánh đấu này quá "nặng đô" khi đang quy tụ 2 nhà vô địch thế giới Pháp - Tây Ban Nha, Ma Rốc vào đến bán kết World Cup 2022 và Bỉ từng nhiều năm đứng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, từng vào bán kết World Cup 1986.

Đội tuyển Anh đang là tập thể giàu khát vọng với thủ quân Harry Kane ảnh: Reuters

Ở nhánh đấu còn lại, nếu thoạt nhìn vào tên tuổi dễ tạo ấn tượng có vẻ dễ thở hơn với 2 cặp đấu, một của châu Âu với Anh thi đấu cùng Na Uy, còn lại là trận đấu giữa Argentina và đội Thụy Sĩ.

Nhưng nhìn cách nhà đương kim vô địch Argentina đã chật vật với 2 trận thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 trước Cabo Verde (vòng 32 đội) và Ai Cập (vòng 16 đội) thì rõ ràng điều gì cũng có thể xảy ra ở vòng loại trực tiếp.

Thực tế, trận đấu giữa Anh (hạng 4 thế giới) va Na Uy (đã loại Brazil nhờ cú đúp của Haaland) sẽ rất đáng chờ đợi, khi những ngôi sao sáng nhất của Na Uy như Haaland, Odegaard đang khoác áo Man City, Arsenal hiểu rất rõ bóng đá Anh.

Haaland có giúp trend chèo thuyền Viking của Na Uy kéo dài thêm tại World Cup 2026? ảnh: reuters

Trong khi đó Argentina sau vòng bảng dễ dàng lại đang trải qua hành trình quá nhiều cảm xúc ở vòng loại trực tiếp. Họ tạo ra cảm giác chênh vênh không thực giữa 2 thái cực: dễ dàng bị thủng lưới nhưng với Messi luôn có thể ghi bàn nhiều hơn vào bất kỳ lúc nào.

Tất cả những điều này tạo ra vòng tứ kết đáng chờ đợi cho World Cup 2026, với 2 nhánh đấu có những sắc màu khác nhau, với những tên tuổi có cá tính, phong cách chơi đa dạng với những ngôi sao hàng đầu thế giới còn sót lại sau khi Ronaldo, Vinicius, Salah... về nước.

Ảnh FIFA

Trong đó không thể không nhắc đến cuộc đua Chiếc giày vàng khi lão tướng Messi 39 tuổi (8 bàn) đang tạm vượt lên trong sự đeo bám dữ dội của dàn sao trẻ trung Mbappe, Haaland (7 bàn) hay Harry Kane (6 bàn)...