HLV Solbakken khen Haaland hay độc nhất vô nhị, Thủ tướng Na Uy nói điều đặc biệt

Pha di chuyển đánh đầu ghi bàn đẳng cấp của Haaland trước Gabriel của Brazil ảnh: Reuters

CĐV Na Uy đang thi nhau mua vé bay sang Mỹ

Chuẩn bị cho trận gặp Anh ở tứ kết World Cup 2026, HLV trưởng đội tuyển Na Uy Stale Solbakken đã có những nhận xét đặc biệt về cậu học trò Erling Haaland, người lần đầu dự World Cup đã có 7 bàn thắng giúp Na Uy lọt vào tứ kết.

Chắc chắn Erling Haaland sẽ là tâm điểm chú ý khi Na Uy và Anh gặp nhau vào 4 giờ sáng Việt Nam ngày 12.7 tại Miami, khi tiền đạo cao to này đối đầu với các hậu vệ thường xuyên bị anh đánh bại ở giải NH Anh.

Dễ hiểu khi HLV HLV Solbakken khen Haaland hay "độc nhất vô nhị" trước trận gặp Anh, khi chân sút 25 tuổi đang sở hữu phong độ xuất sắc, không chỉ giúp Na Uy trở lại World Cup sau 28 năm vắng mặt, mà còn vào sâu đến vòng tứ kết.

Haaland đã có 7 bàn thắng trong lần đầu dự World Cup ảnh: Reuters

HLV Stale Solbakken nhận xét: "Tất cả những cầu thủ vĩ đại đều có nhu cầu thể hiện bản thân. Nếu họ không tham gia vào trận đấu, họ thường tìm cách rời khỏi sân để nói với tất cả rằng "tôi đây".

Erling Haaland thì không quan tâm đến điều đó. Anh ấy biết điểm mạnh của mình là gì, biết mình có thể giúp đội bóng như thế nào. Điều đó đã được chứng minh trước Brazil… Chưa từng có cầu thủ nào chơi theo cách như vậy trước đây".

Nhà cầm quân 58 tuổi đang đề cập đến cú đúp muộn màng của Haaland giúp đội bóng của ông giành chiến thắng ngoạn mục 2-1 trước Brazil, qua đó thực hiện được giấc mơ lịch sử: lần đầu vào đến tứ kết World Cup.

Haaland đang thể hiện phong độ quá ấn tượng trong màu áo Na Uy ảnh: reuters

Chiến thắng lịch sử này đang tạo ra cơn sốt bóng đá, rất đông người hâm mộ Na Uy đang đổ xô tìm vé bay sang bên kia Đại Tây Dương để xem trận đấu. Niềm hy vọng đang lớn hơn bao giờ hết khi nền bóng đá nước này tìm được ngôi sao săn bàn thượng thặng như Haaland.

Các hãng hàng không đã bán thêm vé đến Florida, toàn bộ vé được đặt mua gần như ngay lập tức sau khi mở bán. "Họ đang di chuyển nhanh như tốc độ của Haaland vậy," Oystein Schmidt, người phát ngôn của hãng hàng không SAS, nói với kênh truyền hình TV2 của Na Uy.

Na Uy gặp Anh cũng sẽ là màn so tài của 2 chân sút đẳng cấp thế giới là Haaland (7 bàn) và Kane (6 bàn) đang có phong độ tốt kể từ đầu World Cup 2026. Người Anh tất nhiên được đánh giá cao, nhưng sau Haaland lập cú đúp để loại Brazil, cả Na Uy bắt đầu mơ.

Na Uy đã từ chối "chuyển nhượng" Haaland cho Canada ảnh: Reuters

Cũng liên quan đến Haaland, Thủ tướng Canada Mark Carney tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ đã nói đùa về việc chiêu mộ anh vào đội tuyển quốc gia Canada tham dự World Cup sau.

Ông Carney đã gặp Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere và Thủ tướng Đức Friedrich Merz bên lề hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7.7, một ngày sau khi đạt được thỏa thuận mua tàu ngầm với liên doanh Đức - Na Uy.

"Khả năng tương tác cũng có nghĩa là chia sẻ đội ngũ. Và ở World Cup tiếp theo, nếu các bạn có thể chia sẻ Erling Haaland với chúng tôi, điều đó sẽ được đánh giá rất, rất cao", ông Mark Carney nói đùa, khiến Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere bật cười sau đó lập tức làm động tác kiểu Viking và nói: "Cậu ấy không phải để bán".



