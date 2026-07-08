Messi nước mắt ràn rụa khi Argentina thắng nghẹt thở Ai Cập: Cảm xúc vỡ òa của nhà vua!

Messi vỡ òa hạnh phúc bật khóc sau khi giúp Argentina thắng ngược 3-2 trước Ai cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 ảnh: Reuters

Giọt nước mắt của nhà vua Messi

Trận đấu giữa Argentina và Ai Cập có thể chia làm 2 phần. Ở phần lớn trận đấu chính xác là trong 78 phút đầu tiên thuộc về Ai Cập khi Salah và các đồng đội đã chơi thứ bóng đá để đời khi khóa chặt siêu sao Lionel Messi và dẫn trước 2-0.

Lần đầu tiên ở World Cup 2026, người ta mới thấy Messi lúng túng và xử lý bóng lỗi. Số 10 huyền thoại của Argentina bị kẹp chặt và mất hút trong vòng vây của những cầu thủ Ai Cập quá khỏe, máu lửa và bọc lót nhau hợp lý.

Quả phạt đền hỏng ở phút 21 của Messi ảnh: reuters

và ánh mắt bối rối của Messi ảnh: reuters

Những điều chỉnh của một Lionel khác, HLV Lionel Scaloni đã đem lại khác biệt. Messi được thoát khỏi khu vực trung tuyến để bám biên phải nhiều hơn, gây náo loạn hàng thủ Ai Cập trước khi kiến tạo để Romero ghi bàn gỡ 1-2 ở phút 79, trước khi tự mình khiến cả nước Argentina thở phào với cú vô lê kỹ thuật gỡ hòa 2-2.

Mọi thứ thay đổi quá nhanh, khi Messi từ tận cùng thất vọng sau quả phạt đền hỏng ở phút 21 - một kỷ lục World Cup khi anh trở thành cầu thủ đầu tiên sút hỏng 4 quả phạt đền - đã một lần nữa trở thành người hùng khi giúp La Albiceleste có thêm một chiến thắng nữa, khó nhọc nhưng đầy bản lĩnh tại World Cup 2026.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài người Pháp được vang lên, sau một chút im lặng, Messi bật khóc sau khi Argentina thắng nghẹt thở Ai Cập.

Anh đã không thể kìm nén được nữa, bật khóc nức nở. Mọi cảm xúc dồn nén suốt trận đấu gặp Ai Cập, Cabo Verde, vòng bảng World Cup, cuộc đua với các siêu sao trẻ hơn như Mbappe, Haaland... và cả đối thủ thế kỷ Ronaldo vừa về nước sớm...

Mọi cảm xúc lẫn lộn đó đã khiến Messi khóc nức nở trong vòng tay các cầu thủ Argentina. Người thủ lĩnh, ngôi sao dẫn đường của nhà đương kim vô địch World Cup vẫn là linh hồn trong lối chơi của Argentina, nhưng anh không cô độc.

Những cảm xúc bùng nổ của Messi ảnh: reuters

Đồng đội tung hô Messi sau chiến thắng quá đặc biệt trước Ai Cập ảnh: reuters

Thực tế Messi vẫn quá hay nhưng cách La Albiceleste vẫn gắn kết, tìm lại nhau với niềm tin chiến thắng không từ bỏ mới chính là thứ tạo ra chiến thắng cho họ. Ngày hôm nay Messi đã lập những kỷ lục cả vui lẫn buồn. Nhưng có tất cả đồng đội và BHL sau lưng.



Hình ảnh HLV Lionel Scaloni đã ôm chặt và thầm thì rất lâu với Messi chính là một biểu tượng cho tập thể Argentina, nhà vua của thế giới vẫn đi từng bước nhọc nhằn nhưng đẳng cấp và đầy cảm xúc trong hành trình bảo vệ vương miện của mình, bước vào vòng tứ kết.

Và tất cả chúng ta sẽ lại cảm xúc, giữa thỏa mãn về thứ bóng đá quá hay và cảm xúc của Messi, Argentina, Ai Cập, Salah... vừa cảm thấy thời gian như thiếu đi khi ngày Messi chơi tại World Cup không còn nhiều. Nhưng hãy thả trôi cho cảm xúc đi, như những giọt nước mắt của Messi vậy!

Hình ảnh của Messi trong trận đấu kịch tính với Ai Cập